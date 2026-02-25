Thứ Tư, 25/02/2026

Trang chủ Đầu tư

Đề xuất gần 30.000 tỷ đồng mở rộng cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng lên 6 làn xe

Minh Kiệt

25/02/2026, 13:03

UBND TP. Cần Thơ và tỉnh An Giang đề xuất mở rộng toàn tuyến cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng từ 4 làn xe hạn chế lên 6 làn xe hoàn chỉnh, với tổng mức đầu tư sơ bộ gần 30.000 tỷ đồng, dự kiến khởi công năm 2027...

Một đoạn thuộc tuyến cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng. Ảnh: TTXVN
Một đoạn thuộc tuyến cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng. Ảnh: TTXVN

Trên cơ sở nghiên cứu, rà soát, UBND TP. Cần Thơ và UBND tỉnh An Giang đã có báo cáo gửi Bộ Xây dựng về phương án đầu tư mở rộng tuyến cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng.

Theo đề xuất, các dự án thành phần 2, 3, 4 đi qua địa bàn TP. Cần Thơ với tổng chiều dài hơn 132 km sẽ được nâng cấp từ quy mô 4 làn xe hạn chế, bề rộng nền đường 17 m, làn dừng khẩn cấp không liên tục, lên quy mô 6 làn xe hoàn chỉnh, bề rộng nền đường 32,25 m, bố trí 2 làn dừng khẩn cấp liên tục.

Tổng mức đầu tư sơ bộ đối với ba dự án thành phần này khoảng gần 18.600 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng gần 14.000 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án, tư vấn và chi phí khác gần 1.400 tỷ đồng; chi phí dự phòng khối lượng phát sinh hơn 1.500 tỷ đồng và dự phòng trượt giá gần 1.700 tỷ đồng.

Nếu được cấp có thẩm quyền chấp thuận, các dự án thành phần 2, 3, 4 sẽ hoàn tất thủ tục bổ sung, điều chỉnh trong quý II/2026 để triển khai đồng bộ với toàn tuyến.

Đối với dự án thành phần 1 qua địa bàn tỉnh An Giang, dài hơn 57 km, địa phương cũng đề xuất mở rộng lên quy mô 6 làn xe hoàn chỉnh. Theo phương án, nền và mặt đường sẽ mở rộng thêm 15,25 m về phía trái tuyến; toàn bộ 32 công trình cầu trên tuyến được mở rộng từ 17,5 m lên 32,5 m. Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng hơn 11.200 tỷ đồng.

Như vậy, tổng mức đầu tư sơ bộ cho phương án mở rộng toàn tuyến cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng lên quy mô 6 làn xe vào khoảng gần 30.000 tỷ đồng. Dự kiến, nếu được phê duyệt, dự án sẽ khởi công vào đầu năm 2027 và hoàn thành vào cuối năm 2029.

Hiện nay, dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng giai đoạn 1 có tổng chiều dài tuyến chính 57,014 km, trong đó đoạn qua An Giang dài 56,434 km, đoạn qua TP. Cần Thơ dài 0,58 km, với tổng mức đầu tư 13.526 tỷ đồng. Tuyến gồm 47,984 km đường và 33 cầu với tổng chiều dài 9,029 km; xây dựng 5 nút giao tại quốc lộ 91, ĐT 945, ĐT 941, Km38 và ĐT 943.

Theo thiết kế giai đoạn 1, tuyến được phân kỳ đầu tư với quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 17 m.

Cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng được xác định là công trình giao thông trọng điểm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, giữ vai trò hoàn thiện mạng lưới cao tốc khu vực, kết nối các trục dọc và đáp ứng nhu cầu vận tải trên hành lang trục ngang quan trọng của vùng.

