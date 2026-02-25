Vàng sụt giá do USD mạnh lên, SPDR Gold Trust mua thêm gần 8 tấn

Giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (24/2), trượt khỏi mức đỉnh của 3 tuần, do đồng USD mạnh lên và nhu cầu chốt lời của nhà đầu tư trong lúc chờ tin mới về chính sách thuế quan của Mỹ và đàm phán Mỹ - Iran...

Tuy nhiên, quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust tiếp tục mua ròng mạnh trong phiên này.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York giảm 84,9 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương giảm 1,62%, còn 5.144,5 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay giảm 1,07 USD/oz, tương đương giảm 1,21%,còn 87,27 USD/oz.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 4/2026 giảm 0.9%, chốt phiên ở mức 5.176,3 USD/oz.

Sau mấy phiên tăng mạnh liên tiếp, giá vàng đã vượt mốc 5.200 USD/oz trong phiên ngày thứ Hai, cao nhất kể từ cuối tháng 1. Ở vùng giá này, áp lực chốt lời đã xuất hiện, khiến giá vàng quay đầu đi xuống trong phiên ngày thứ Ba.

Ngoài ra, phiên giảm này còn do đồng USD tăng giá. Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của bạc xanh so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt, tăng gần 0,2%, đạt xấp xỉ 97,9 điểm.

“Giá vàng đã ở trong xu hướng tăng trở lại, nên tôi nghi đây chỉ là một sự thoái lui mang tính điều chỉnh”, nhà phân tích Jim Wyckoff của công ty Kitco Metals nhận định.

Chính sách thuế quan của Mỹ biến động mạnh trong những ngày gần đây sau khi Tòa án Tối cao nước này ra phán quyết hủy thuế quan đối ứng của Tổng thống Donald Trump và ông Trump áp thuế quan toàn cầu mới để thay thế.

Ngày thứ Ba, Bộ Tài chính Mỹ đã thực thi việc đánh thuế quan toàn cầu 10% đối với tất cả các hàng hóa không thuộc diện miễn trừ khi nhập khẩu vào Mỹ. Đây là mức thuế toàn cầu đầu tiên mà ông Trump công bố vào hôm thứ Sáu tuần trước, trước khi ông tuyên bố tăng lên 15%.

Cũng trong ngày thứ Ba, ông Trump khẳng định sẽ đến lúc ông tăng mức thuế lên 15% như đã công bố.

Căng thẳng địa chính trị giữa Mỹ và Iran tiếp tục âm ỉ trước khi hai nước tiến hành vòng đàm phán hạt nhân thứ ba, dự kiến sẽ diễn ra ở Geneva, Thụy Sỹ vào ngày thứ Năm tuần này. Rủi ro xảy ra xung đột quân sự sẽ gia tăng nếu vòng đàm phán này không mang lại một bước tiến tích cực nào.

“Nhu cầu tìm kiếm ‘hầm trú ẩn’ vẫn cao. Căng thẳng Mỹ - Iran và bất định về thuế quan là những động lực hạn chế sức ép bán vàng, giữ cho các yếu tố nền tảng của thị trường vàng ở trạng thái tích cực. Tuy nhiên, do đang ở gần mức cao kỷ lục, giá vàng đối mặt với những ngưỡng kháng cự mạnh. Bởi vậy, việc thiết lập kỷ lục mới sẽ đòi hỏi chất xúc tác địa chính trị mới”, ông Wyckoff nhận xét.

Diễn biến giá vàng thế giới trong 1 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Triển vọng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng là một yếu tố quan trọng chi phối giá vàng trong dài hạn. Những tín hiệu gần đây từ ngân hàng trung ương này cho thấy sự thận trọng trong việc giảm thêm lãi suất do lo ngại lạm phát còn cao.

Phát biểu ngày thứ Ba trong một cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters, Chủ tịch Fed chi nhánh Atlanta, ông Raphael Bostic, cho rằng nước Mỹ có thể đang bước vào một thời kỳ có cơ cấu tỷ lệ thất nghiệp cao hơn bởi các công ty sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để cắt giảm nhân công. Ông nói rằng đây là một sự dịch chuyển mà Fed có thể sẽ không chống lại được bằng cách hạ lãi suất.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust có phiên mua ròng mạnh thứ hai liên tiếp. Với lượng mua ròng 7,7 tấn vàng trong phiên này, khối lượng vàng do quỹ nắm giữ đạt mức 1.094,2 tấn vàng. Như vậy, trong hai phiên liên tiếp, quỹ mua ròng 15,4 tấn vàng.

Giá vàng tiếp tục giảm khi thị trường mới mở cửa phiên châu Á sáng nay (25/2).

Lúc 6h15 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm hơn 10 USD/oz so với chốt phiên Mỹ, tương đương giảm 0,2%, giao dịch ở mức hơn 5.134 USD/oz. Giá bạc giảm hơn 0,5%, còn 86,8 USD/oz.

Mức giá trên của vàng thế giới tương đương khoảng 162,7 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, giảm 3,6 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 25.955 đồng (mua vào) và 26.305 đồng (bán ra), tăng 75 đồng ở chiều mua vào và tăng 15 đồng ở chiều bán ra so với sáng hôm qua.