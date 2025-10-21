Thực hành lối sống xanh từ môi trường học đường

Từ mô hình trường học giảm nhựa được triển khai hiệu quả tại thành phố Huế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục mở rộng sáng kiến “Trường học sinh thái ASEAN – Trường học không rác thải nhựa”, hướng đến mục tiêu hình thành văn hóa xanh trong giáo dục Việt Nam và khu vực...

Ngày 21/10, tại thành phố Huế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội thảo “Hướng dẫn thực hành và lộ trình triển khai Bộ tiêu chí Trường học sinh thái ASEAN - Trường học không rác thải nhựa” trong khuôn khổ Giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam năm 2025. Sự kiện thu hút hơn 100 đại biểu tham dự trực tiếp và hơn 1.000 điểm cầu tham gia trực tuyến.

Hội thảo nhằm giới thiệu và hướng dẫn các nhà trường trên cả nước áp dụng Bộ tiêu chí Trường học sinh thái ASEAN vào hoạt động giảng dạy, quản lý và tổ chức ngoại khóa. Đây cũng là dịp để các trường từng triển khai mô hình, đạt Giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, giúp giáo viên và cán bộ quản lý hiểu rõ hơn, vận dụng linh hoạt các tiêu chí vào thực tế trường học.

Ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, phát biểu tại hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) nhấn mạnh, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) luôn hướng tới một tương lai bao trùm và bền vững, với phương châm “Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng” cùng tôn chỉ “Hướng tới một tương lai ASEAN xanh, bền vững”, nơi mọi người cùng được hưởng hạnh phúc từ thiên nhiên trong lành.

“Trường học không chỉ là nơi dạy chữ, mà còn là nơi dạy cách sống xanh. Ở Việt Nam, chứng kiến nhiều trường học đã tiên phong giảm nhựa, tái chế rác, tạo không gian học tập gần gũi với thiên nhiên. Thành phố Huế là một trong những điểm sáng của phong trào đô thị giảm nhựa”, ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn khẳng định.

Từ năm 2022, mô hình “Trường học giảm nhựa” do Chính phủ Na Uy tài trợ thông qua Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF-Việt Nam) đã được triển khai rộng khắp tại thành phố Huế. Chương trình thu hút sự tham gia của 180 trường học với hơn 54.000 học sinh. Trong đó, 83 trường được chọn làm mô hình điểm, đã thu gom gần 30 tấn phế liệu, bao gồm hơn 5,5 tấn nhựa. Hoạt động này không chỉ giúp giảm đáng kể lượng rác thải ra môi trường mà còn góp phần hình thành thói quen sống xanh trong thế hệ trẻ.

Đây được xem là nền tảng thực tiễn quan trọng để thành phố Huế tiếp tục mở rộng mô hình “Trường học sinh thái ASEAN - Trường học không rác thải nhựa”, hướng tới mục tiêu giảm nhựa toàn diện, nâng cao chất lượng giáo dục môi trường và khẳng định vị thế là địa phương tiên phong về phát triển bền vững của khu vực miền Trung.

Chiều cùng ngày, các đại biểu, khách mời và đại diện các trường học đã đến tham quan thực tế tại Trường Tiểu học Lê Lợi (phường Thuận Hóa) – mô hình tiêu biểu trong phong trào Trường học không rác thải nhựa và là trường đạt danh hiệu cao nhất trong Giải thưởng Trường học sinh thái Việt Nam năm 2024.

Tại đây, các đại biểu được lắng nghe kinh nghiệm xây dựng trường học giảm nhựa, đặc biệt là cách kết nối hiệu quả giữa nhà trường, học sinh và phụ huynh trong thực hiện các hoạt động môi trường.

Học sinh Trường Tiểu học Lê Lợi tham gia hoạt động thu gom và phân loại rác. Ảnh: Duyên Nguyễn

Để tạo dựng môi trường học tập xanh, không rác thải nhựa, Trường Tiểu học Lê Lợi đã xây dựng chương trình hành động dựa trên ba trụ cột chính: giáo dục học sinh về nhận thức, thái độ và hành vi tích cực với môi trường; xây dựng cộng đồng hành động xanh giữa giáo viên – học sinh – phụ huynh; đồng thời lan tỏa mô hình “Không rác thải nhựa” ra cộng đồng và toàn thành phố.

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Cúc, thành viên Hội đồng xét chọn Giải thưởng Trường học Sinh thái ASEAN Việt Nam, trong bối cảnh ô nhiễm nhựa ngày càng nghiêm trọng, mô hình Trường học sinh thái không chỉ là một danh hiệu, mà còn là nền tảng bền vững để chống rác thải nhựa, biến mỗi học sinh thành một “đại sứ môi trường” đích thực.

Giáo sư Nguyễn Thị Kim Cúc cho rằng các phương pháp giáo dục môi trường hiệu quả nhất là những phương pháp mang tính trải nghiệm và tác động trực tiếp đến hành vi. Do đó, các trường học cần chú trọng xây dựng văn hóa “không rác thải nhựa” trong mọi hoạt động, phát huy khả năng lan tỏa của học sinh để góp phần cải thiện môi trường học tập, nâng cao sức khỏe và gắn kết cộng đồng địa phương.