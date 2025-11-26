Đà Nẵng đẩy mạnh chuyển đổi số báo chí

Sáng ngày 25/11/2025, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) thành phố Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị tập huấn chuyên đề “Sử dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ công tác chuyển đổi số báo chí”, dành cho phóng viên, biên tập viên từ các cơ quan báo chí địa phương, cơ quan Trung ương có văn phòng tại Đà Nẵng và phóng viên thường trú.

Đây là hoạt động cụ thể hóa Chiến lược chuyển đổi số báo chí quốc gia theo Quyết định 348/QĐ-TTg và Kế hoạch 212/KH-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng, nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết cho đội ngũ làm nghề trong bối cảnh thông tin số bùng nổ.

Buổi tập huấn có sự tham gia của Tiến sĩ Trịnh Công Duy, giảng viên Khoa Công nghệ thông tin (Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng), đồng thời là giảng viên cao cấp về AI của Tập đoàn Microsoft.

Tiến sĩ Trịnh Công Duy - Giảng viên cao cấp về AI của Tập đoàn Microsoft. (Ảnh: Quang Hiếu)

Tiến sĩ Trịnh Công Duy đã mang đến những chia sẻ vô cùng cập nhật về xu hướng ứng dụng AI trong sản xuất nội dung báo chí. Đặc biệt, ông tập trung phân tích cách thức AI đang thay đổi toàn bộ quy trình làm báo, từ thu thập và xử lý dữ liệu; hỗ trợ sản xuất nội dung cho đến phân tích nội dung số.

Nội dung tập huấn đi sâu vào các ví dụ thực hành thiết thực: khai thác AI trong phân tích dữ liệu lớn, sàng lọc thông tin nhanh, và tự động hóa một phần quy trình sản xuất tin. Điều này cho thấy tiềm năng to lớn của AI trong việc tăng năng suất và đảm bảo độ chính xác – hai yếu tố sống còn của báo chí hiện đại.

Bà Nguyễn Thu Phương, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL, nhấn mạnh, chuyển đổi số không chỉ là mục tiêu riêng của ngành báo chí mà là yêu cầu tất yếu để ngành truyền thông thành phố có thể giữ vững vai trò định hướng dư luận trong thời đại truyền thông đa nền tảng.

Bà Nguyễn Thu Phương - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL TP. Đà Nẵng. (Ảnh: Quang Hiếu)

Việc trang bị kiến thức AI cho phóng viên không chỉ giúp nâng cao năng lực tác nghiệp cá nhân mà còn tạo điều kiện để các tòa soạn Đà Nẵng bắt nhịp với xu hướng phát triển báo chí toàn cầu.

Điều quan trọng nhất mà hội nghị mang lại là thay đổi nhận thức của người làm báo về AI đó là: "Công nghệ này không phải là mối đe dọa thay thế, mà là một công cụ tăng sức mạnh sáng tạo, hỗ trợ kiểm chứng thông tin và tối ưu quy trình làm báo". Nhiều phóng viên tham dự đã đánh giá chương trình là thiết thực, cung cấp các kỹ năng có thể ứng dụng ngay lập tức vào công việc hàng ngày.

Hội nghị tập huấn lần này được kỳ vọng là bước khởi đầu quan trọng, thúc đẩy mạnh mẽ quá trình ứng dụng AI trong báo chí Đà Nẵng, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu chuyển đổi số của thành phố đến năm 2030.