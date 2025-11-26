Đà Nẵng đẩy mạnh chuyển đổi số báo chí

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Tư, 26/11/2025
Đào Ngọc Anh
26/11/2025, 00:14
Sáng ngày 25/11/2025, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) thành phố Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị tập huấn chuyên đề “Sử dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ công tác chuyển đổi số báo chí”, dành cho phóng viên, biên tập viên từ các cơ quan báo chí địa phương, cơ quan Trung ương có văn phòng tại Đà Nẵng và phóng viên thường trú.
Đây là hoạt động cụ thể hóa Chiến lược chuyển đổi số báo chí quốc gia theo Quyết định 348/QĐ-TTg và Kế hoạch 212/KH-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng, nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết cho đội ngũ làm nghề trong bối cảnh thông tin số bùng nổ.
Buổi tập huấn có sự tham gia của Tiến sĩ Trịnh Công Duy, giảng viên Khoa Công nghệ thông tin (Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng), đồng thời là giảng viên cao cấp về AI của Tập đoàn Microsoft.
Tiến sĩ Trịnh Công Duy đã mang đến những chia sẻ vô cùng cập nhật về xu hướng ứng dụng AI trong sản xuất nội dung báo chí. Đặc biệt, ông tập trung phân tích cách thức AI đang thay đổi toàn bộ quy trình làm báo, từ thu thập và xử lý dữ liệu; hỗ trợ sản xuất nội dung cho đến phân tích nội dung số.
Nội dung tập huấn đi sâu vào các ví dụ thực hành thiết thực: khai thác AI trong phân tích dữ liệu lớn, sàng lọc thông tin nhanh, và tự động hóa một phần quy trình sản xuất tin. Điều này cho thấy tiềm năng to lớn của AI trong việc tăng năng suất và đảm bảo độ chính xác – hai yếu tố sống còn của báo chí hiện đại.
Bà Nguyễn Thu Phương, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL, nhấn mạnh, chuyển đổi số không chỉ là mục tiêu riêng của ngành báo chí mà là yêu cầu tất yếu để ngành truyền thông thành phố có thể giữ vững vai trò định hướng dư luận trong thời đại truyền thông đa nền tảng.
Việc trang bị kiến thức AI cho phóng viên không chỉ giúp nâng cao năng lực tác nghiệp cá nhân mà còn tạo điều kiện để các tòa soạn Đà Nẵng bắt nhịp với xu hướng phát triển báo chí toàn cầu.
Điều quan trọng nhất mà hội nghị mang lại là thay đổi nhận thức của người làm báo về AI đó là: "Công nghệ này không phải là mối đe dọa thay thế, mà là một công cụ tăng sức mạnh sáng tạo, hỗ trợ kiểm chứng thông tin và tối ưu quy trình làm báo". Nhiều phóng viên tham dự đã đánh giá chương trình là thiết thực, cung cấp các kỹ năng có thể ứng dụng ngay lập tức vào công việc hàng ngày.
Hội nghị tập huấn lần này được kỳ vọng là bước khởi đầu quan trọng, thúc đẩy mạnh mẽ quá trình ứng dụng AI trong báo chí Đà Nẵng, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu chuyển đổi số của thành phố đến năm 2030.
Liên minh kinh tế on-chain toàn cầu được thành lập với tầm nhìn đưa TP. Hồ Chí Minh trở thành trung tâm tài chính, trung tâm tài sản số hàng đầu khu vực và là cửa ngõ kết nối dòng vốn…
Dự thảo Luật Công nghệ cao (sửa đổi) trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10 được kỳ vọng tạo dựng nền tảng thể chế thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Các chuyên gia đề xuất chính sách cần cân bằng giữa quản lý Nhà nước và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, bảo đảm môi trường đầu tư ổn định, minh bạch.
Trong bối cảnh công nghệ, AI và dữ liệu tái định hình mọi mặt đời sống, TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu thành trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghệ và tài chính khu vực. Trong đó, giáo dục là nền tảng và thế hệ trẻ là động lực dẫn dắt chuyển đổi, kiến tạo tương lai…
Theo khảo sát của Hiệp hội X-quang Hàn Quốc, khi AI được sử dụng để phân tích 5.887 phim X-quang ngực tại ba trung tâm sàng lọc sức khỏe tổng quát, khối lượng công việc của nhân lực các đơn vị này đã giảm tới 42,9%...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: