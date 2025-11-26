Thứ Tư, 26/11/2025

Trang chủ Thị trường

Việt Nam – Singapore hợp tác đưa hàng hóa Việt vươn xa trên bản đồ thương mại điện tử toàn cầu

Song Hà

26/11/2025, 00:07

Việt Nam và Singapore vừa chính thức ký kết Bản ghi nhớ hợp tác chiến lược, đặt nền móng cho việc tăng tốc xuất khẩu số xuyên biên giới. Sự hợp tác này không chỉ mở ra cánh cửa lớn cho doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa Việt Nam tiếp cận thị trường quốc tế, mà còn khẳng định vị thế dẫn đầu khu vực của Việt Nam trong kỷ nguyên số...

Năm 2024, doanh thu thương mại điện tử toàn ASEAN đạt 159 tỷ USD; trong đó, Việt Nam đóng góp 22 tỷ USD.

Ngày 25/11/2025, tại trụ sở Shopee, Singapore, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương và Công ty TNHH Shopee đã thực hiện ký kết Bản ghi nhớ hợp tác thúc đẩy thương mại điện tử xuyên biên giới nhằm góp phần hiện đại hóa hệ sinh thái thương mại quốc gia trên cơ sở gắn kết chính sách Nhà nước, năng lực doanh nghiệp và hạ tầng công nghệ.

VIỆT NAM - "NGÔI SAO SÁNG" CỦA ĐÔNG NAM Á

Những năm gần đây, Đông Nam Á đã trở thành khu vực phát triển thương mại điện tử năng động nhất thế giới, và Việt Nam nổi lên như một "ngôi sao sáng" với tốc độ tăng trưởng ấn tượng.

Theo báo cáo e-Conomy SEA 2024, doanh thu thương mại điện tử toàn ASEAN đạt 159 tỷ USD, tăng 14%. Đáng chú ý, Việt Nam đóng góp 22 tỷ USD, tăng 18% và vững vàng trong nhóm dẫn đầu khu vực.

Bà Lại Việt Anh, Phó Cục trưởng Cục thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương, nhấn mạnh rằng thương mại điện tử không chỉ là động lực tăng trưởng kinh tế số mà còn là công cụ đắc lực thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện các mặt đời sống xã hội.

Quang cảnh buổi ký kết Bản ghi nhớ hợp tác.

Nhờ thương mại điện tử, người tiêu dùng Việt Nam có thể tiếp cận nguồn sản phẩm đa dạng từ trong nước và quốc tế. Quan trọng hơn, các doanh nghiệp nhỏ và vừa đã tận dụng nền tảng số để tối ưu hóa chi phí, mở rộng kênh phân phối, và bắt đầu chinh phục thị trường toàn cầu.

Những thành tựu này là kết quả của các chính sách phát triển thương mại điện tử nhất quán và lâu dài của Chính phủ Việt Nam, thể hiện qua các Kế hoạch tổng thể từng giai đoạn (gần nhất là 2026 – 2030) và Chỉ thị 29/CT-TTg về thúc đẩy xuất khẩu.

Các văn bản này đã xác định thương mại điện tử xuyên biên giới là một trụ cột chiến lược, nhằm xây dựng một hệ sinh thái xuất khẩu số bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế cho hàng hóa và thương hiệu Việt.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Bộ Công Thương đã và đang triển khai các chương trình hành động cụ thể, bao gồm: Nâng cao năng lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa qua các khóa đào tạo về kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử, marketing, logistics và quản lý chuỗi cung ứng. Hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tham gia các nền tảng thương mại điện tử quốc tế lớn để tiếp cận toàn cầu.

MỞ RỘNG TẦM NHÌN QUỐC TẾ CHO DOANH NGHIỆP VIỆT

Vị thế dẫn đầu của Việt Nam không thể không kể đến vai trò của các nền tảng thương mại điện tử hàng đầu. Trong đó, Shopee được xem là một ví dụ điển hình khi liên tục phát triển, trở thành bệ phóng công nghệ, đồng hành cùng các doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số, tận dụng lợi thế công nghệ của nền tảng để phát triển trong nước và quốc tế.

Sự kiện Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số và Công ty TNHH Shopee ký kết Bản ghi nhớ được Đại sứ Việt Nam tại Singapore, ông Trần Phước Anh, khẳng định là minh chứng cho cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với thương mại số và với cộng đồng doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa.

VnEconomy

Bản ghi nhớ hợp tác này sẽ tập trung vào thúc đẩy xuất khẩu trực tuyến B2C của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa Việt Nam tới thị trường ASEAN và quốc tế. Phát triển "Gian hàng Quốc gia Việt Nam" trên Shopee Quốc tế, chuyên trưng bày sản phẩm chính hãng, chất lượng từ các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa. Tổ chức đào tạo và nâng cao năng lực chuyên sâu cho doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa về xuất khẩu trực tuyến B2C. Triển khai các chiến dịch xúc tiến số tại khu vực ASEAN.

Ông G. Jayakrishnan, Giám đốc Điều hành Khu vực Đông Nam Á của Enterprise Singapore, nhận định: "Sự hợp tác này diễn ra đúng thời điểm khi ASEAN đang tăng tốc chuyển đổi số. Sự phối hợp này không chỉ cung cấp giải pháp thiết thực, định hướng ứng dụng công nghệ cho doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa mà còn là cầu nối giao lưu, kết nối các đối tác tiềm năng, tạo ra khung hợp tác rộng lớn, nhấn mạnh tính gắn kết Việt Nam – Singapore trong kỷ nguyên số".

Với tinh thần hợp tác cùng có lợi và minh bạch, việc ký kết MOU giữa Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số và Shopee là dấu mốc quan trọng, hiện thực hóa các chủ trương phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới, giúp hàng hóa và thương hiệu Việt Nam "vươn xa trên bản đồ thương mại toàn cầu".

