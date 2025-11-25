Đà tăng của giá vàng trong nước gấp 5 lần so với giá vàng thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Ba, 25/11/2025
Phương Linh
25/11/2025, 14:41
Chốt phiên sáng, giá mua, bán vàng miếng SJC tăng phổ biến 1,66% và giá vàng nhẫn “4 số 9” tăng từ 1,6% - 1,7% so với phiên giao dịch hôm qua (24/11), tăng gấp hơn 5 lần so với mức tăng 0,3% của giá vàng thế giới…
Sau nhịp đi ngang trong phiên hôm qua (24/11), giá giao dịch vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp đồng loạt ghi nhận 2 nhịp tăng liên tiếp trong phiên sáng nay (25/11).
Mở cửa phiên sáng, Công ty SJC đặt giá giao dịch vàng miếng SJC ở mức 150,4 triệu – 152,4 triệu đồng/lượng, tăng 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Sau 1 tiếng mở cửa, thương hiệu này tăng thêm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết giá vàng miếng mua vào ở mức 150,9 triệu đồng/lượng và giá bán ra ở mức 152,9 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên được duy trì đến hết phiên sáng.
Đây cũng là mức giá niêm yết tại DOJI, PNJ và Ngọc Thẩm. So với giá chốt phiên hôm qua (24/11), giá mua, bán vàng miếng SJC tại các thương hiệu trên đều tăng mạnh 2,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Cùng mức giảm trên, tại Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý, các thương hiệu này đều niêm yết giá vàng miếng bán ra ở mức 152,9 triệu đồng/lượng, trong khi giá mua vào vàng miếng ở mức 151,4 triệu đồng/lượng; 151,5 triệu đồng/lượng và 150,4 triệu đồng/lượng.
Riêng tại Mi Hồng, đây là thương hiệu duy nhất ghi nhận giá bán ra tăng mạnh hơn giá mua vào. Chốt phiên sáng, Mi Hồng niêm yết giá giao dịch vàng miếng ở mức 151,5 triệu – 152,9 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên hôm qua (24/11), giá mua, bán vàng miếng SJC tại thương hiệu trên này tăng lần lượt 2,3 triệu và 2,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9”, mức tăng đối với giá mua, bán vàng nhẫn tại hầu hết các hệ thống lớn đều dao động từ 2,4 triệu – 2,6 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Duy chỉ có một doanh nghiệp vẫn giữ nguyên giá mua, bán vàng nhẫn từ phiên hôm qua (24/11).
Trong phiên sáng (25/11), giá mua, bán vàng miếng SJC ghi nhận mức tăng phổ biến là 2,5 triệu đồng/lượng, tương đương 1,6% so với phiên giao dịch hôm qua (24/11). Trong khi đó, giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” ghi nhận mức tăng từ 1,6% - 1,7% so với phiên 24/11.
Ngọc Thẩm là đơn vị duy nhất vẫn duy trì giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” so với phiên 24/11.
Dù trong phiên sáng thương hiệu này vẫn ghi nhận 3 nhịp tăng giảm đan xen nhưng giá mua, bán vàng nhẫn chốt phiên vẫn giữ ổn định ở mức 141,5 triệu – 144,5 triệu đồng/lượng. So với các thương hiệu phía Bắc, giá mua, bán vàng nhẫn tại Ngọc Thẩm thấp hơn từ 7 triệu – 8 triệu đồng/lượng.
Sau khi tăng 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều khi mở phiên phiên, Công ty SJC niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 148 triệu – 150,5 triệu đồng/lượng. Trong 1 tiếng mở cửa, thương hiệu này tiếp tục tăng thêm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Đóng cửa phiên sáng, mức giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại Công ty SJC đặt ở mức 148,5 triệu – 151 triệu đồng/lượng (mua – bán).
Tại DOJI và PNJ, hai thương hiệu này đều niêm yết giá vàng nhẫn mua vào ở mức 148,7 triệu đồng/lượng còn giá vàng nhẫn bán ra niêm yết ở mức 151,7 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng. So với giá chốt phiên 24/11, giá mua, bán vàng nhẫn tại hai thương hiệu này đều tăng 2,6 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Đồng thời đây cũng là hhai doanh nghiệp có mức điều chỉnh tăng mạnh nhất trên thị trường.
Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải là hai thương hiệu duy nhất niêm yết giá vàng nhẫn bán ra tiệm cận 153 triệu đồng/lượng, cao nhất trên thị trường.
Mở cửa phiên sáng, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng đặt giá giao dịch vàng miếng SJC ở mức 149,5 triệu – 152,5 triệu đồng/lượng, tăng 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Sau gần 2 tiếng mở cửa, hai thương hiệu này tăng thêm 400 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết giá vàng miếng mua vào ở mức 149,9 triệu đồng/lượng và giá bán ra ở mức 152,9 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên được duy trì đến hết phiên sáng.
Như vậy trong phiên sáng, giá giao dịch vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải ghi nhận tổng mức tăng là 2,4 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Trong phiên sáng 25/11, Phú Quý cũng ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh tăng liên tiếp đối với cả chiều mua và chiều bán vàng nhẫn “4 số 9”.
Sau khi tăng 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” mở cửa phiên tại Phú Quý niêm yết ở mức 148,8 triệu – 151,8 triệu đồng/lượng. Trong 1 tiếng mở cửa, thương hiệu này tiếp tục tăng thêm 400 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 149,2 triệu – 152,2 triệu đồng/lượng.
Đóng cửa phiên sáng, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi. So với giá chốt phiên 24/11, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này ghi nhận tổng mức tăng là 2,4 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Trên thị trường thế giới, cập nhật lúc 11 giờ 30 phút ngày 25/11, hợp đồng giá vàng giao ngay tăng mạnh gần 0,3%, tiến lên mốc 4.148 USD/oz.
Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá vàng thế giới đồng loạt ở mức 19,51 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, tùy từng thương hiệu, mức chênh lệch này đối với giá vàng nhẫn “4 số 9” dao động từ 11,11 triệu – 19,51 triệu đồng/lượng.
