Phát triển lâm nghiệp bền vững, hiệu quả từ chính sách giao rừng

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Ba, 25/11/2025
Nguyễn Thuấn
25/11/2025, 08:58
Việc giao rừng cho các hộ gia đình, cộng đồng, kết hợp với quản lý và chăm sóc rừng bền vững, giúp người dân nâng cao nhận thức về bảo vệ rừng, hạn chế khai thác trái phép và đồng thời tạo ra các mô hình sinh kế gắn với kinh tế xanh hiệu quả...
Chiều ngày 24/11, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án giao rừng gắn với giao đất lâm nghiệp giai đoạn 2018–2025, nhằm đánh giá kết quả triển khai và định hướng phát triển lâm nghiệp bền vững trong thời gian tới.
Theo báo cáo, toàn tỉnh Nghệ An đã giao 202.000 ha rừng trên tổng số 265.771 ha, đạt 76,02% mục tiêu đề án. Hơn 27.300 hộ gia đình và 468 cộng đồng tại 53 xã đã được giao đất, giao rừng, đồng thời được cấp mới và cấp đổi 18.694 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp. Việc giao rừng giúp người dân phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong tuần tra, bảo vệ rừng.
Nhận thức cộng đồng về giữ rừng tự nhiên, hạn chế khai thác trái phép được nâng cao, dẫn đến số vụ vi phạm lâm luật giảm mạnh từ 902 vụ năm 2018 xuống còn 462 vụ năm 2024. Người dân chủ động khoanh nuôi, chăm sóc và phục hồi rừng, nhiều diện tích rừng tự nhiên tái sinh tốt. Độ che phủ rừng toàn tỉnh tăng từ 58% năm 2018 lên 59,01% năm 2024, cao hơn mức trung bình cả nước.
Người dân và cộng đồng còn được tiếp cận các chính sách hỗ trợ như chi trả dịch vụ môi trường rừng (ERPA), góp phần giảm nghèo bền vững. Đối với đồng bào dân tộc thiểu số, việc giao rừng còn giúp lưu giữ và bảo tồn văn hóa, tri thức bản địa, đồng thời góp phần ổn định xã hội, an ninh và quốc phòng.
Tuy nhiên, công tác giao rừng vẫn còn những tồn tại. Tiến độ triển khai chưa đạt yêu cầu, nhiều địa phương gặp khó do diện tích nhỏ lẻ, manh mún. Ranh giới thực địa và hồ sơ pháp lý còn sai lệch, chồng chéo; một số Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã mua bán, chuyển nhượng hoặc thế chấp, gây khó khăn trong quản lý. Thống kê hiện còn hơn 170.000 ha chưa giao cho chủ rừng quản lý.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Đệ ghi nhận sự nỗ lực của ngành Nông nghiệp và Môi trường, sự vào cuộc tích cực của chính quyền cơ sở và sự tham gia trách nhiệm của các tổ chức, hộ gia đình, cộng đồng trong triển khai đề án.
Ông Đệ đề nghị các sở, ngành, đơn vị và địa phương hoàn thiện hồ sơ pháp lý, xử lý dứt điểm tồn tại, rà soát toàn bộ diện tích chưa giao, chưa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp, đồng thời lập kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng, giao đất, cho thuê đất hàng năm theo quy định.
Đối với các trường hợp chồng lấn, sai ranh giới, sử dụng đất sai mục đích cần được xử lý nghiêm. Ông cũng đề nghị các đơn vị chức năng liên quan cần đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định bất cập giữa Luật Đất đai và Luật Lâm nghiệp.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường quản lý sau khi giao đất, đồng thời phát huy vai trò của cộng đồng trong công tác bảo vệ rừng. Bên cạnh đó cần củng cố các tổ, đội bảo vệ rừng và nhân rộng các mô hình sinh kế bền vững dưới tán rừng; xử lý nghiêm khắc các hành vi phá rừng và lấn chiếm đất rừng. Việc ứng dụng công nghệ số, bao gồm viễn thám, xây dựng cơ sở dữ liệu về diễn biến rừng và hệ thống cảnh báo cháy, sẽ góp phần nâng cao hiệu quả giám sát tài nguyên rừng.
Ông Đệ cũng lưu ý các ngành, địa phương cần bám sát chủ trương phát triển bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu và các mục tiêu Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045; ưu tiên nâng cao chất lượng rừng tự nhiên, mở rộng diện tích rừng có Chứng chỉ quản lý rừng bền vững, phát triển rừng trồng gỗ lớn và tái cơ cấu ngành chế biến gỗ theo hướng giá trị gia tăng cao.
Phát triển lâm nghiệp bền vững được xác định là trách nhiệm bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học và duy trì sinh kế lâu dài cho người dân. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đề nghị các đơn vị phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm để hoàn thành các mục tiêu đề ra.
Hướng đến kỷ niệm Ngày Lâm nghiệp Việt Nam (28/11), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Đệ cho biết đây là dịp để tri ân các thế hệ cán bộ lâm nghiệp, lực lượng kiểm lâm và người dân, cộng đồng thầm lặng bảo vệ từng cánh rừng. Đồng thời, toàn ngành Lâm nghiệp Nghệ An khẳng định quyết tâm đổi mới, hiện đại hóa, xây dựng nền lâm nghiệp bền vững, hiệu quả và hội nhập.
Đồng bằng sông Cửu Long đang trải qua giai đoạn chịu tác động mạnh mẽ nhất trong nhiều năm trở lại đây khi triều cường, sụt lún và sạt lở đồng loạt gia tăng. Không chỉ gây ngập úng diện rộng, các hiện tượng này còn làm suy yếu hệ thống đê bao, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sự cố nghiêm trọng nếu không có giải pháp ứng phó kịp thời...
Hội nghị lần thứ 30 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP30) tại Belém -Brazil vừa kết thúc, tạo ra một số tiến triển trong cuộc chiến chống khủng hoảng khí hậu toàn cầu. Tuy nhiên, các biện pháp được thống nhất vẫn chỉ là những bước đi vừa phải, chưa đạt đến mức chuyển biến mạnh mẽ như mong đợi. Nội dung về lộ trình loại bỏ nhiên liệu hóa thạch không xuất hiện trong quyết định cuối cùng; tài chính khí hậu tăng gấp 3 nhưng vẫn chưa đủ…
Theo kịch bản nguồn nước mùa cạn 2025-2026 trên lưu vực sông Cửu Long cơ bản đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, sản xuất. Tuy nhiên, nguy cơ thiếu nước cục bộ vẫn có thể xảy ra tại một số địa phương, đặc biệt là một số xã cuối nguồn thuộc các tỉnh: Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cà Mau do xâm nhập mặn và hệ thống công trình thủy lợi, công trình cấp nước tập trung chưa được hoàn thiện đồng bộ...
Theo hướng dẫn trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ carbon và vận hành sàn giao dịch tín chỉ carbon trên địa bàn vừa được ban hành, TP.Hải Phòng xác định các dự án ưu tiên nhằm giảm phát thải khí nhà kính thuộc 6 lĩnh vực: Năng lượng; các quá trình công nghiệp và sử dụng sản phẩm; nông nghiệp; lâm nghiệp; chất thải và các lĩnh vực khác…
Trong bối cảnh nông nghiệp xanh ngày càng trở thành yêu cầu tất yếu, Nghệ An đang nổi lên như một trong những địa phương tiên phong thí điểm sản xuất lúa giảm phát thải, tạo tín chỉ cacbon. Các mô hình sản xuất an toàn, ứng dụng khoa học kỹ thuật được mở rộng, tạo nền tảng quan trọng cho kế hoạch tăng trưởng của ngành trong năm 2026...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: