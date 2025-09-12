Thuế TP.Hà Nội khuyến cáo không phân bổ tiền thuê đất được giảm, chủ đầu tư mất quyền lợi

Chính phủ đã ban hành Nghị định 230/2025/NĐ-CP, hiệu lực 19/8/2025, trong đó đề cập giảm 30% tiền thuê đất năm 2025. Thuế. TP. Hà Nội khuyến cáo: nếu chủ đầu tư không kịp thời phân bổ khoản giảm cho diện tích đã cho thuê lại trong vòng 30 ngày, toàn bộ chính sách hỗ trợ sẽ bị hủy bỏ…

Ngày 19/8/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 230/2025/NĐ-CP (hiệu lực cùng ngày ban hành) quy định các trường hợp khác được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định tại Khoản 2 Điều 157 Luật Đất đai năm 2024 (bao gồm cả nội dung giảm tiền thuê đất năm 2025).

Nhằm giúp các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tránh những vướng mắc, sai sót trong quá trình thực hiện, Thuế TP. Hà Nội vừa tổng hợp và đưa ra một số lưu ý quan trọng liên quan đến giảm tiền thuê đất năm 2025.

Thứ nhất, về đối tượng áp dụng. Chính sách này áp dụng đối với người sử dụng đất theo quy định tại Điều 4 Luật Đất đai 2024 đang được Nhà nước cho thuê đất dưới hình thức trả tiền thuê đất hằng năm. Trong đó, bao gồm cả hai trường hợp: (i) có và chưa có đầy đủ giấy tờ pháp lý về đất đai nhưng đang sử dụng đất mà phải nộp tiền thuê đất trong năm 2025 và (ii) đang sử dụng đất nhưng hồ sơ pháp lý chưa hoàn thiện theo quy định của Luật Đất đai.

Đáng chú ý, chính sách giảm tiền thuê đất cũng được áp dụng cho các trường hợp sử dụng đất không thuộc diện được miễn, giảm theo pháp luật về đất đai; cũng như những trường hợp vốn đang được hưởng chính sách giảm tiền thuê đất theo các quy định pháp luật khác.

Mức giảm tiền thuê đất được tính trên số tiền thuê đất phải nộp của năm 2025 theo Thông báo thu tiền thuê đất (nếu có) hoặc căn cứ theo quy định của pháp luật về tiền thuê đất đối với trường hợp chưa có thông báo thu tiền thuê đất. Khoản giảm được áp dụng sau khi khấu trừ các khoản miễn, giảm khác theo quy định, ngoại trừ phần giảm tiền thuê đất năm 2024 đã được áp dụng theo Nghị định 87/2025/NĐ-CP. (Thuế TP. Hà Nội)

Thứ hai, về mức giảm tiền thuê đất. Người thuê đất thuộc đối tượng áp dụng sẽ được giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2025.

Đồng thời, không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2025 và tiền chậm nộp (nếu có), Thuế TP. Hà Nội nêu rõ.

Thứ ba, về hồ sơ giảm tiền thuê đất . Người sử dụng đất cần gửi 1 giấy đề nghị giảm tiền thuê đất năm của 2025 (bản chính) và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin

Thứ tư, về thời hạn nộp hồ sơ. Người sử dụng đất có thể nộp hồ sơ chậm nhất vào ngày 30/11/2025, thông qua một trong các phương thức: Gửi trực tiếp, gửi qua dịch vụ bưu chính, gửi qua phương thức điện tử, gửi qua Cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc gửi qua hình thức khác theo quy định của pháp luật về quản lý thuế

Thuế TP. Hà Nội đặc biệt lưu ý, trong vòng 30 ngày kể từ ngày có quyết định giảm tiền thuê đất năm 2025, chủ đầu tư được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê hằng năm để đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất phải thực hiện phân bổ số tiền thuê đất được giảm cho phần diện tích đã cho thuê lại, theo quy định tại Khoản 6, Điều 202 Luật Đất đai 2024.

Đối với diện tích đất chưa cho thuê lại, chủ đầu tư không cần phân bổ. Tuy nhiên, nếu không thực hiện đúng quy định, chủ đầu tư sẽ không được hưởng chính sách giảm tiền thuê đất. Thuế TP. Hà Nội

Trường hợp đã được cơ quan, người có thẩm quyền quyết định giảm tiền thuê nhưng sau đó qua thanh tra, kiểm tra, kiểm toán phát hiện người sử dụng đất không thuộc diện được giảm thì phải hoàn trả ngân sách nhà nước số tiền thuê đất đã được giảm, đồng thời nộp thêm khoản chậm nộp tính trên số tiền này.

Khoản chậm nộp được tính từ thời điểm hưởng giảm tiền thuê đất đến khi cơ quan có thẩm quyền ra quyết định thu hồi, Thuế TP.Hà Nội cho biết.

Trường hợp người sử dụng đất đã nộp tiền thuê đất năm 2025 nhưng sau đó được cơ quan có thẩm quyền quyết định giảm, phần tiền nộp thừa sẽ được trừ vào kỳ sau hoặc năm tiếp theo theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và pháp luật khác có liên quan. Nếu không còn kỳ phải nộp sau đó, số tiền thừa sẽ được bù trừ hoặc hoàn trả theo quy định hiện hành.