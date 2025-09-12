Thứ Sáu, 12/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tài chính

Thuế TP.Hà Nội khuyến cáo không phân bổ tiền thuê đất được giảm, chủ đầu tư mất quyền lợi

Phương Linh

12/09/2025, 17:21

Chính phủ đã ban hành Nghị định 230/2025/NĐ-CP, hiệu lực 19/8/2025, trong đó đề cập giảm 30% tiền thuê đất năm 2025. Thuế. TP. Hà Nội khuyến cáo: nếu chủ đầu tư không kịp thời phân bổ khoản giảm cho diện tích đã cho thuê lại trong vòng 30 ngày, toàn bộ chính sách hỗ trợ sẽ bị hủy bỏ…

Nếu không phân bổ tiền thuê đất được giảm, chủ đầu tư mất quyền lợi
Nếu không phân bổ tiền thuê đất được giảm, chủ đầu tư mất quyền lợi

Ngày 19/8/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 230/2025/NĐ-CP (hiệu lực cùng ngày ban hành) quy định các trường hợp khác được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định tại Khoản 2 Điều 157 Luật Đất đai năm 2024 (bao gồm cả nội dung giảm tiền thuê đất năm 2025).

Nhằm giúp các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tránh những vướng mắc, sai sót trong quá trình thực hiện, Thuế TP. Hà Nội vừa tổng hợp và đưa ra một số lưu ý quan trọng liên quan đến giảm tiền thuê đất năm 2025.

Thứ nhất, về đối tượng áp dụng. Chính sách này áp dụng đối với người sử dụng đất theo quy định tại Điều 4 Luật Đất đai 2024 đang được Nhà nước cho thuê đất dưới hình thức trả tiền thuê đất hằng năm. Trong đó, bao gồm cả hai trường hợp: (i) có và chưa có đầy đủ giấy tờ pháp lý về đất đai nhưng đang sử dụng đất mà phải nộp tiền thuê đất trong năm 2025 và (ii) đang sử dụng đất nhưng hồ sơ pháp lý chưa hoàn thiện theo quy định của Luật Đất đai.

Đáng chú ý, chính sách giảm tiền thuê đất cũng được áp dụng cho các trường hợp sử dụng đất không thuộc diện được miễn, giảm theo pháp luật về đất đai; cũng như những trường hợp vốn đang được hưởng chính sách giảm tiền thuê đất theo các quy định pháp luật khác.

Mức giảm tiền thuê đất được tính trên số tiền thuê đất phải nộp của năm 2025 theo Thông báo thu tiền thuê đất (nếu có) hoặc căn cứ theo quy định của pháp luật về tiền thuê đất đối với trường hợp chưa có thông báo thu tiền thuê đất. Khoản giảm được áp dụng sau khi khấu trừ các khoản miễn, giảm khác theo quy định, ngoại trừ phần giảm tiền thuê đất năm 2024 đã được áp dụng theo Nghị định 87/2025/NĐ-CP.

(Thuế TP. Hà Nội)

Thứ hai, về mức giảm tiền thuê đất. Người thuê đất thuộc đối tượng áp dụng sẽ được giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2025.

Đồng thời, không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2025 và tiền chậm nộp (nếu có), Thuế TP. Hà Nội nêu rõ.

Thứ ba, về hồ sơ giảm tiền thuê đất . Người sử dụng đất cần gửi 1 giấy đề nghị giảm tiền thuê đất năm của 2025 (bản chính) và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin

Thứ tư, về thời hạn nộp hồ sơ. Người sử dụng đất có thể nộp hồ sơ chậm nhất vào ngày 30/11/2025, thông qua một trong các phương thức: Gửi trực tiếp, gửi qua dịch vụ bưu chính, gửi qua phương thức điện tử, gửi qua Cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc gửi qua hình thức khác theo quy định của pháp luật về quản lý thuế

Thuế TP. Hà Nội đặc biệt lưu ý, trong vòng 30 ngày kể từ ngày có quyết định giảm tiền thuê đất năm 2025, chủ đầu tư được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê hằng năm để đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất phải thực hiện phân bổ số tiền thuê đất được giảm cho phần diện tích đã cho thuê lại, theo quy định tại Khoản 6, Điều 202 Luật Đất đai 2024.

Đối với diện tích đất chưa cho thuê lại, chủ đầu tư không cần phân bổ. Tuy nhiên, nếu không thực hiện đúng quy định, chủ đầu tư sẽ không được hưởng chính sách giảm tiền thuê đất.

Thuế TP. Hà Nội

Trường hợp đã được cơ quan, người có thẩm quyền quyết định giảm tiền thuê nhưng sau đó qua thanh tra, kiểm tra, kiểm toán phát hiện người sử dụng đất không thuộc diện được giảm thì phải hoàn trả ngân sách nhà nước số tiền thuê đất đã được giảm, đồng thời nộp thêm khoản chậm nộp tính trên số tiền này.

Khoản chậm nộp được tính từ thời điểm hưởng giảm tiền thuê đất đến khi cơ quan có thẩm quyền ra quyết định thu hồi, Thuế TP.Hà Nội cho biết.

Trường hợp người sử dụng đất đã nộp tiền thuê đất năm 2025 nhưng sau đó được cơ quan có thẩm quyền quyết định giảm, phần tiền nộp thừa sẽ được trừ vào kỳ sau hoặc năm tiếp theo theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và pháp luật khác có liên quan. Nếu không còn kỳ phải nộp sau đó, số tiền thừa sẽ được bù trừ hoặc hoàn trả theo quy định hiện hành.

Bộ Tài Chính đề xuất giảm 30% tiền thuê đất trong năm 2025

18:25, 03/03/2025

Bộ Tài Chính đề xuất giảm 30% tiền thuê đất trong năm 2025

Đề xuất giảm gánh nặng tiền sử dụng đất khi chuyển đất nông nghiệp sang đất ở

13:24, 11/09/2025

Đề xuất giảm gánh nặng tiền sử dụng đất khi chuyển đất nông nghiệp sang đất ở

Hà Nội được hưởng 100% khoản thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất

15:49, 25/06/2025

Hà Nội được hưởng 100% khoản thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất

Từ khóa:

giảm tiền thuê đất Luật Đất đai 2024 mức giảm Nghị định 230/2025/NĐ-CP phân bổ tiền thuê đất tài chính thời hạn nộp hồ sơ Thuế TP. Hà Nội

Đọc thêm

Ngân hàng Nhà nước làm rõ phạm vi dữ liệu tại CIC

Ngân hàng Nhà nước làm rõ phạm vi dữ liệu tại CIC

Ngân hàng Nhà nước cho biết cơ sở dữ liệu của Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) không bao gồm các thông tin cá nhân nhạy cảm như: tài khoản tiền gửi, số dư tài khoản, sổ tiết kiệm, tài khoản thanh toán, số thẻ ghi nợ, số thẻ tín dụng, mã số bảo mật (CVV/CVC), hoặc lịch sử giao dịch của khách hàng...

MISA ra mắt MISA AMIS OneAI: Nền tảng AI hợp nhất giúp phổ cập AI cho mọi tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh và gia đình

MISA ra mắt MISA AMIS OneAI: Nền tảng AI hợp nhất giúp phổ cập AI cho mọi tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh và gia đình

Công ty Cổ phần MISA (MISA) chính thức ra mắt MISA AMIS OneAI - Nền tảng hợp nhất các mô hình AI tiên tiến nhất nhằm hiện thực hóa mục tiêu phổ cập AI theo chiến lược chuyển đổi số quốc gia.

Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia khẳng định hệ thống công nghệ ngân hàng vẫn an toàn, vận hành ổn định

Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia khẳng định hệ thống công nghệ ngân hàng vẫn an toàn, vận hành ổn định

Ban Công nghệ, Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia (NCA) cho biết hệ thống công nghệ của ngành ngân hàng vẫn an toàn, được bảo vệ chặt chẽ, hoạt động ổn định; người dân không cần hoang mang dẫn đến ồ ạt khoá thẻ tín dụng, khoá tài khoản gây gián đoạn giao dịch...

Tháo “nút thắt” vốn cho doanh nghiệp ngành xây lắp

Tháo “nút thắt” vốn cho doanh nghiệp ngành xây lắp

Thị trường xây dựng đang khởi sắc mạnh mẽ là cơ hội để các doanh nghiệp xây lắp chuyển mình.

ECB giữ nguyên lãi suất ở mức thấp nhất hơn 2 năm

ECB giữ nguyên lãi suất ở mức thấp nhất hơn 2 năm

Trong một quyết định không nằm ngoài dự báo trước đó của giới phân tích, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ngày 11/9 giữ nguyên lãi suất tham chiếu ở mức 2%...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Những nơi sản xuất nhiều vàng nhất thế giới, Trung Quốc và Nga dẫn dầu

Thế giới

Những nơi sản xuất nhiều vàng nhất thế giới, Trung Quốc và Nga dẫn dầu

Kiều hối trở thành động lực kinh tế mới của nhiều nước châu Phi

Thế giới

Kiều hối trở thành động lực kinh tế mới của nhiều nước châu Phi

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Tháo “nút thắt” vốn cho doanh nghiệp ngành xây lắp

Tài chính

2

Bộ Tài chính: Muộn nhất tháng 12/2027 phải đưa vào vận hành cơ chế bù trừ trung tâm CCP

Chứng khoán

3

Trình Chính phủ ban hành loạt quy định mới hút vốn ngoại, tăng lượng hàng hóa, thúc đẩy nâng hạng

Chứng khoán

4

Ralph Lauren mở màn Tuần lễ thời trang New York

Đẹp +

5

ECB giữ nguyên lãi suất ở mức thấp nhất hơn 2 năm

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: