Thuốc giảm cân đang gây ra “cơn đau đầu” cho các nhà bán lẻ

Việc người tiêu dùng chuộng sản phẩm giảm cân đang có tác động đến cả ngành công nghiệp thời trang lẫn lĩnh vực bán lẻ. Người dùng sau khi giảm cân sẽ mua quần áo mới với kích cỡ nhỏ hơn, nhưng các nhà bán lẻ lại không được bỏ qua những khách hàng mặc đồ kích cỡ lớn...

Ảnh minh họa: Forbes

Vào tháng 9, Giám đốc điều hành của Novo Nordisk, Mike Doustdar, cho biết thuốc giảm cân có thể chiếm tới một nửa thị trường thuốc điều trị béo phì toàn cầu vào năm 2030. Công ty này cũng đang phát triển một số loại thuốc giảm cân thử nghiệm, bao gồm một loại thuốc tiêm thế hệ mới có tên là Amycretin và CagriSema, được quảng cáo là sản phẩm kế nhiệm mạnh mẽ cho loại thuốc tiêm giảm cân nổi tiếng Wegovy.

Ngay sau khi thuốc giảm cân dạng viên GLP-1 được phê duyệt, ngành bán lẻ ngay lập tức phản ứng: kệ siêu thị tràn ngập các bữa ăn ít calo, "giàu dinh dưỡng". Chuỗi cửa hàng giày Timpson báo cáo lượng yêu cầu đục thêm lỗ thắt lưng tăng 680%. Một sự kiện gần đây của Vogue World tại Tuần lễ thời trang Milan đã nhận tài trợ từ Eli Lilly, nhà sản xuất thuốc giảm cân Mounjaro...

“Theo nghiên cứu toàn cầu của Kantar, mua quần áo mới là một trong những hành động phổ biến nhất mà người dùng thực hiện kể từ khi bắt đầu sử dụng thuốc,” Leigh O'Donnell, chuyên gia về bán lẻ tại Kantar, cho biết. Nghiên cứu cho thấy hơn một phần ba người dùng (36%) cho biết họ đã mua quần áo mới, trong khi 31% đã mua đồ tập thể dục mới.

Kantar cũng lưu ý xu hướng một số nhà bán lẻ đang thu hẹp phạm vi kích cỡ sản phẩm để đáp ứng việc sử dụng GLP-1 ngày càng tăng. Deryane Tadd, chủ cửa hàng thời trang nữ độc lập The Dressing Room ở St Albans (Anh), lần đầu tiên nhận thấy sự thay đổi về kích cỡ cách đây 18 tháng. “Giờ thì chúng tôi đã quen rồi,” cô ấy nói. “Các khách hàng quan trọng trước đây mặc size M hoặc L giờ đang mua size XS”.

Mua quần áo mới là một trong những hành động phổ biến nhất mà người dùng thực hiện sau khi dùng thuốc giảm cân. Ảnh: Drapers

Theo nền tảng thời trang trực tuyến Zigzag, doanh số bán quần áo gắn thẻ từ khóa "kiểu dáng ôm sát" đã tăng 46% trong tháng 6 so với cùng kỳ năm ngoái. Trong cùng thời gian đó, lượt tìm kiếm "kiểu dáng ôm sát" trên nền tảng mua sắm trực tuyến Musinsa cũng tăng 46% và doanh số bán quần áo liên quan trên 29CM, một nền tảng trực tuyến khác, đã tăng vọt 228%.

Thị trường chăm sóc da đầu và tóc cũng đang nổi lên như một lĩnh vực hưởng lợi từ xu hướng này. Khi ngày càng nhiều người dùng gặp phải tình trạng rụng tóc trong quá trình giảm cân nhanh chóng, thuật ngữ "tóc Wegovy" đã trở nên phổ biến ở Hoa Kỳ. Trang CNBC đưa tin rằng thị trường các sản phẩm và dịch vụ giải quyết vấn đề rụng tóc ở những người sử dụng thuốc giảm cân có thể đạt tới 1 tỷ USD trong năm nay.

Ngay cả các công ty mỹ phẩm Hàn Quốc cũng đang chứng kiến ​​nhu cầu tăng cao. Tại cửa hàng Olive Young ở Pasadena, California (Mỹ) vào tháng 5, các sản phẩm tinh chất dưỡng da đầu, ampoule và sản phẩm tẩy tế bào chết nằm trong số những mặt hàng bán chạy nhất. Amorepacific cũng báo cáo rằng doanh số bán hàng của thương hiệu chăm sóc tóc Mise-en-scène trên Amazon đã tăng vọt 237% trong đợt giảm giá mùa xuân so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngay cả các công ty mỹ phẩm Hàn Quốc cũng đang chứng kiến ​​nhu cầu tăng cao. Ảnh: Beauty Lover

Trong ngành công nghiệp thực phẩm, các sản phẩm giàu protein và khẩu phần nhỏ hơn đang nổi lên như những xu hướng tiêu dùng mới khi những người dùng thuốc điều trị béo phì ăn ít hơn trong khi vẫn muốn duy trì khối lượng cơ bắp và tăng lượng protein nạp vào. Các công ty thực phẩm toàn cầu, bao gồm Nestlé và Conagra, đã giới thiệu các sản phẩm nhắm đến người dùng thuốc điều trị béo phì.

Tương tự tại Trung Quốc, trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều người hào hứng chia sẻ những món khoái khẩu mới phát hiện, từ thịt bò khô không tẩm ướp, bánh bao đông lạnh cho tới bánh ăn dặm của trẻ em. Tất cả đều có điểm chung là vô cùng dai và khó nhai. Không ít người chọn thực phẩm dạng này như một mẹo nhằm đánh lừa não bộ tạo cảm giác no, qua đó kìm hãm cơn thèm ăn.

Trong chiến thuật giảm cân của người trẻ Trung Quốc còn có việc tiêu thụ thực phẩm có chỉ số đường thấp hoặc áp dụng chế độ "thức ăn tối giản", thực chất là thịt và rau củ thái hạt lựu đem cấp đông. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc dự báo hơn 65% dân số nước này có thể thừa cân hoặc béo phì vào năm 2030.

Tuy nhiên, Kantar cảnh báo không nên hiểu những thay đổi này như sự khuyến khích với việc sản xuất sản phẩm cỡ nhỏ, vì điều này có thể khiến những khách hàng “không muốn dùng thuốc, không thể tiếp cận - không đủ khả năng chi trả cho thuốc, hay những khách hàng có thể tăng cân trở lại” cảm thấy bị xa lánh.

Các công ty thực phẩm t đã giới thiệu các sản phẩm nhắm đến người dùng thuốc điều trị béo phì. Ảnh: The Star

CEO Fearnely của Beige Plus cũng đồng ý. “Những người từng mặc size 24 đang tìm mua size 18, nhưng ngay khi họ ngừng dùng thuốc thì cân nặng sẽ tăng trở lại”. Vị CEO này nói với trang Drapers rằng cô ấy đã gặp một số người tăng cân trở lại trong tuần qua, và nhiều người lo lắng không biết sẽ mua sắm ở đâu khi một số cửa hàng bán lẻ thời trang “big size” đã đóng cửa.

Chuyên gia chiến lược thương hiệu và là cựu giám đốc kinh doanh đồ chạy bộ của Adidas, Paul Heywood, cho rằng cửa hàng bán lẻ cần phản ứng kịp thời với những thay đổi. Ông Heywood gợi ý rằng các thương hiệu thời trang tự sản xuất sản phẩm có thể xem xét phương án sản xuất tại các địa điểm có thời gian giao hàng ngắn hơn, để linh hoạt và phản ứng nhanh hơn với những thay đổi về kích cỡ.

“Nếu đa số sản phẩm được sản xuất sản phẩm ở Ấn Độ, Trung Quốc và Việt Nam vì lý do chi phí và chất lượng. Nhưng cửa hàng tại châu Âu lại bán nhiều sản phẩm X hơn sản phẩm Y, thì họ có nên xem xét sản xuất những sản phẩm đó ở Bồ Đào Nha hay Thổ Nhĩ Kỳ được không?” ông đặt câu hỏi.

Một số người tiêu dùng khi ngừng dùng thuocs có thể tăng cân trở lại. Ảnh: The Street

Heywood gợi ý một giải pháp khác là quần áo có khả năng co giãn, tự điều chỉnh theo kích thước người mặc. Ông nói: “Các thương hiệu có thể cung cấp sản phẩm được thiết kế phù hợp cho hành trình giảm cân. Khi mọi thứ đều ngày càng đắt đỏ, đây có thể là một giải pháp khác cho các nhà bán lẻ – một sản phẩm sẽ đồng hành cùng người tiêu dùng trong thời gian dài bất chấp cân nặng của họ tăng hay giảm”.

Ông O'Donnell của Kantar đồng ý: “Thay vì từ bỏ việc cung cấp nhiều kích cỡ sản phẩm, các thương hiệu nên tập trung vào việc phục vụ những đối tượng khách hàng này hiệu quả hơn. Đó có thể là thông qua các mô hình bán hàng trực tiếp, cá nhân hóa tốt hơn, dự báo nhu cầu thông minh hơn, dịch vụ bán lại và may đo, hay các chiến lược quản lý hàng tồn kho hiệu quả hơn”.