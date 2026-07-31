Nhu cầu dành cho sản phẩm chăm sóc tóc tăng mạnh

Nhu cầu chăm sóc tóc đang gia tăng mạnh mẽ khi người tiêu dùng ngày càng tìm đến các sản phẩm chăm sóc tóc dành riêng cho từng tình trạng da đầu và kết quả mà họ mong muốn, thay vì sử dụng các sản phẩm đại trà như trước đây...

Ảnh: Ulta Beauty

Theo Straits Research, quy mô thị trường chăm sóc tóc được định giá 92.936,78 triệu đô la Mỹ vào năm 2025, và dự kiến sẽ tăng từ 95.910,76 triệu đô la Mỹ vào năm 2026 lên 123.397,09 triệu đô la Mỹ vào năm 2034, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) đạt 3,2% trong giai đoạn dự báo 2026 - 2034.

L'Oréal - tập đoàn làm đẹp lớn nhất thế giới - mới đây đã cho biết doanh thu trong quý kết thúc vào cuối tháng 6 đạt 11,6 tỷ euro (13,21 tỷ đô la Mỹ), tăng 6,3% trên cơ sở so sánh tương đương sau khi điều chỉnh cho quá trình triển khai hệ thống công nghệ thông tin mới.

Mảng sản phẩm phổ thông của tập đoàn mỹ phẩm Pháp này cũng đã công bố doanh thu quý vượt kỳ vọng vào thứ Tư, phần lớn nhờ vào các sản phẩm tạo kiểu tóc chuyên nghiệp. Con số này nhỉnh hơn một chút so với mức tăng trưởng kỳ vọng 5,7% theo khảo sát đồng thuận của các nhà phân tích do Visible Alpha tổng hợp.

“Đây là một kết quả kinh doanh ấn tượng, đặc biệt trong bối cảnh nhiều đối thủ cùng ngành đang gặp khó khăn về nhu cầu,” các nhà phân tích tại Jefferies nhận định trong một báo cáo, đồng thời cho biết họ kỳ vọng cổ phiếu của công ty sẽ có diễn biến vượt trội vào ngày thứ Năm.

Doanh thu quý của L'Oréal phần lớn nhờ vào các sản phẩm chăm sóc tóc chuyên nghiệp. Ảnh: L'Oréal

Tập đoàn trị giá 200 tỷ euro này thường xuyên tăng trưởng nhanh hơn thị trường làm đẹp toàn cầu, với danh mục sản phẩm trải dài từ mỹ phẩm và kem dưỡng phổ thông mang thương hiệu L'Oréal Paris, cho đến nước hoa thiết kế cao cấp và các loại dầu gội được sử dụng tại các salon tóc.

Mặc dù tốc độ tăng trưởng đã chậm lại so với mức 6,7% của quý I do nền so sánh cao hơn, doanh thu tại mảng kinh doanh lớn nhất của công ty vẫn tăng trưởng vượt kỳ vọng, được hỗ trợ bởi đà tăng trưởng của các sản phẩm chăm sóc tóc tại châu Âu cùng "kết quả kinh doanh trực tuyến vượt trội đáng chú ý".

Thị trường chăm sóc tóc đang trải qua một quá trình chuyển đổi ổn định, được thúc đẩy bởi xu hướng cá nhân hóa ngày càng tăng, các công thức chú trọng đến độ an toàn, cùng những giải pháp điều trị có cơ sở khoa học vững chắc. Các vấn đề về tóc như khô xơ, gãy rụng ngày càng được người tiêu dùng chú ý và coi trọng hơn.

Bên cạnh đó, nhiều người sử dụng thuốc GLP-1 cho biết các loại thuốc này đi kèm với hàng loạt tác dụng phụ, nhất là việc rụng tóc. Theo Circana, có một nhóm người tiêu dùng đang chủ động tìm kiếm các giải pháp để giảm nhẹ những tác dụng phụ của thuốc giảm cân, bao gồm cả việc đầu tư cho sản phẩm chăm sóc giúp giảm bớt việc rụng tóc.

Công ty nghiên cứu thị trường có trụ sở tại Chicago này ước tính rằng các hộ gia đình có sử dụng thuốc GLP-1 chi tiêu cho các sản phẩm làm đẹp nhiều hơn khoảng 30% so với các hộ gia đình không sử dụng loại thuốc này.

Ảnh: Lindsay Silberman

“Các giải pháp điều trị rụng tóc tiếp tục là một phân khúc tăng trưởng nổi bật trong ngành chăm sóc tóc, được duy trì bởi tình trạng căng thẳng kéo dài của người tiêu dùng kể từ sau đại dịch, cùng với việc sử dụng thuốc GLP-1 nổi lên như một động lực tăng trưởng bổ sung,” bà Larissa Jensen, cố vấn ngành làm đẹp tại Circana, cho biết.

“Nhiều người sử dụng thuốc GLP-1 cho biết họ gặp phải tình trạng rụng tóc tạm thời, và điều này đang chuyển hóa thành nhu cầu ngày càng tăng đối với các sản phẩm kích thích mọc tóc tại nhà, serum dưỡng da đầu và các loại thực phẩm bổ sung”.

Các thương hiệu chăm sóc tóc cũng đã bắt đầu chú ý đến xu hướng này. Vào đầu tháng 4, bà Kecia Steelman, Giám đốc điều hành của Ulta, chia sẻ với Yahoo Finance rằng công ty đang chứng kiến ngày càng nhiều người tiêu dùng mua các sản phẩm điều trị tóc như một phần của làn sóng GLP-1. Redken, thương hiệu chăm sóc tóc thuộc sở hữu của L'Oréal, đã cho ra mắt cả một dòng sản phẩm điều trị tóc dành riêng cho nhóm khách hàng có mái tóc mỏng, mang tên Acidic Grow Full System.

Bà Mounia Tahiri, Tổng giám đốc phụ trách thị trường Mỹ của Redken, chia sẻ với CNBC: “Sản phẩm đã được thử nghiệm trên những người đang sử dụng thuốc GLP-1, và họ nhận thấy mái tóc trông đầy đặn hơn và có cảm giác dày hơn ngay sau khi sử dụng”.

Bà Tahiri cho biết công ty cũng ghi nhận sự gia tăng lượt tìm kiếm trên Google liên quan đến rụng tóc và các loại thuốc giảm cân, đồng thời có kế hoạch tiếp tục đổi mới các sản phẩm điều trị tóc khi nhóm người sử dụng thuốc GLP-1 ngày càng mở rộng.

Ảnh: Sarah Olivieri

Bà Cindy Gustafson, Giám đốc điều hành Nutrafol, cũng chia sẻ với CNBC rằng thương hiệu chăm sóc tóc này đang chứng kiến nhu cầu ngày càng tăng đối với các sản phẩm chăm sóc sức khỏe tóc.

“Mặc dù chúng tôi không tách riêng số liệu kinh doanh liên quan đến việc sử dụng thuốc GLP-1, nhưng nhìn chung, đà tăng trưởng đang được thúc đẩy bởi nhận thức ngày càng cao của người tiêu dùng, cùng xu hướng chuyển dịch sang các giải pháp cá nhân hóa, có cơ sở lâm sàng rõ ràng,” bà cho biết.

Bà Gustafson cho biết công ty kỳ vọng đà tăng trưởng này sẽ tiếp tục duy trì, khi ngày càng có nhiều người bắt đầu sử dụng thuốc GLP-1 và tìm kiếm các sản phẩm để phòng ngừa hoặc khắc phục tình trạng tóc mỏng đi.

KeraFactor, một công ty khác chuyên về sức khỏe da đầu, cho biết với CNBC rằng họ đang ghi nhận mức tăng trưởng 100% so với cùng kỳ năm trước tại kênh bán hàng trực tiếp đến người tiêu dùng, nhờ vào sự quan tâm ngày càng tăng từ nhóm người sử dụng thuốc GLP-1.

Các soanh nghiệp ghi nhận sự gia tăng lượt tìm kiếm trên Google liên quan đến rụng tóc và các loại thuốc giảm cân. Ảnh: iStock

“Chúng tôi đã chứng kiến rất nhiều trường hợp rụng tóc trong giai đoạn Covid, đó thực chất chính là đợt tăng vọt đầu tiên về lượng khách hàng tìm đến KeraFactor, và sau khi đại dịch qua đi, tình hình cũng dần lắng xuống,” bà Lauren Bartholomeusz, Giám đốc thương mại của công ty, chia sẻ với CNBC. “Nhưng giờ đây, chúng tôi lại đang chứng kiến sự gia tăng trở lại, lần này là nhờ vào làn sóng GLP-1”.

Nhóm người tiêu dùng tìm đến thị trường điều trị tóc liên quan đến GLP-1 phần lớn cũng có xu hướng gắn bó lâu dài với sản phẩm. Bởi các sản phẩm điều trị tóc thường cần vài tháng mới bắt đầu cho thấy hiệu quả rõ rệt, nhóm khách hàng này được kỳ vọng sẽ có mức độ trung thành rất cao.