"Thưởng" 5 triệu đồng cho người phản ánh vi phạm giao thông

Cục Cảnh sát giao thông cho biết trong dự thảo thông tư quy định về mức chi hỗ trợ cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin phản ánh hành vi vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông do Bộ Công an soạn thảo, mức chi có thể lên đến 5 triệu đồng...

Thông tin phản ánh hành vi vi phạm phải được người có thẩm quyền xác minh, xử lý theo các hành vi vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông quy định tại các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và các nghị định có liên quan.

Về điều kiện chi hỗ trợ, Bộ Công an đề xuất thông tin do cá nhân, tổ chức cung cấp phải bảo đảm các yêu cầu: được thể hiện dưới định dạng truyền tải hình ảnh động (video), kèm theo hoặc không kèm theo âm thanh, do chính cá nhân, tổ chức trực tiếp ghi nhận được bằng thiết bị điện tử cầm tay hoặc gắn trên phương tiện giao thông (trừ thiết bị ghi nhận hình ảnh lắp trên phương tiện giao thông theo quy định của pháp luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, giao thông đường thủy) và được gửi đến cơ quan Cảnh sát giao thông qua các hình thức được quy định.

Việc ghi nhận thông tin phải bảo đảm không xâm phạm quyền tự do, danh dự, nhân phẩm, đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, các quyền, lợi ích hợp pháp khác của cá nhân và tổ chức theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, thông tin phản ánh được ghi nhận tại các khu vực công cộng chưa được lắp đặt hệ thống camera giám sát bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông hoặc không có lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Thông tin phản ánh cũng không trùng với hành vi vi phạm hành chính mà lực lượng chức năng đã phát hiện, không trùng với thông tin phản ánh mà phương tiện thông tin truyền thông, mạng xã hội hoặc cá nhân, tổ chức khác đã cung cấp, đưa tin trước đó.

Theo Bộ Công an, thông tin phản ánh phải là thông tin gốc, không được chỉnh sửa, bảo đảm tính khách quan, chính xác, trung thực về hành vi vi phạm; xác định được rõ loại phương tiện, biển số phương tiện (số đăng ký đối với phương tiện giao thông đường sắt, đường thủy) vi phạm (đối với phương tiện đã có biển số, số đăng ký), thời gian, địa điểm xảy ra hành vi vi phạm.

Ngoài ra, các thông tin phản ánh cũng phải đáp ứng các yêu cầu khác theo quy định tại khoản 1 Điều 17 của Nghị định số 135/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về danh mục, việc quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và quy trình thu thập, sử dụng dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính.

Các thông tin này phải được người có thẩm quyền xác minh và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Cá nhân, tổ chức khi cung cấp thông tin phản ánh bảo đảm tuân thủ đúng quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 16 Nghị định số 135/2021/NĐ-CP và cung cấp thông tin về số tài khoản của mình mở tại tổ chức tín dụng để phục vụ công tác chi, nhận hỗ trợ hoặc cá nhân, tổ chức trực tiếp đến trụ sở cơ quan Cảnh sát giao thông để nhận hỗ trợ.

Theo đề xuất của Bộ Công an, đối với hành vi vi phạm hành chính mà người có thẩm quyền đã ra quyết định xử phạt được số tiền đến dưới 30 triệu đồng đối với cá nhân hoặc đến dưới 60 triệu đồng đối với tổ chức thì mức chi hỗ trợ cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin phản ánh hành vi vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông của một vụ, việc là 5% số tiền xử phạt và tối đa 2,5 triệu đồng.

Đối với hành vi vi phạm hành chính mà người có thẩm quyền đã ra quyết định xử phạt được số tiền từ 30 triệu đồng trở lên đối với cá nhân hoặc từ 60 triệu đồng trở lên đối với tổ chức thì mức chi hỗ trợ của một vụ, việc là 10% số tiền xử phạt và tối đa 5 triệu đồng.

Số tiền xử phạt vi phạm hành chính làm căn cứ xác định mức chi hỗ trợ cho cá nhân, tổ chức là số tiền xử phạt được đối với hành vi vi phạm hành chính mà cá nhân, tổ chức đã cung cấp thông tin phản ánh.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, người có thẩm quyền quyết định và tổ chức thực hiện việc chi hỗ trợ cho cá nhân, tổ chức đã cung cấp thông tin phản ánh.