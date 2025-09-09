"Thưởng" 5 triệu đồng cho người phản ánh vi phạm giao thông

Thông tin phản ánh hành
vi vi phạm phải được người có thẩm quyền xác minh, xử lý theo các hành vi vi phạm
hành chính về trật tự, an toàn giao thông quy định tại các nghị định về xử phạt
vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội
địa và các nghị định có liên quan.
Về điều kiện chi hỗ trợ,
Bộ Công an đề xuất thông tin do cá nhân, tổ chức cung cấp phải bảo đảm các yêu
cầu: được thể hiện dưới định dạng truyền tải hình ảnh động (video), kèm theo hoặc
không kèm theo âm thanh, do chính cá nhân, tổ chức trực tiếp ghi nhận được bằng
thiết bị điện tử cầm tay hoặc gắn trên phương tiện giao thông (trừ thiết bị ghi
nhận hình ảnh lắp trên phương tiện giao thông theo quy định của pháp luật trật
tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, giao thông đường thủy) và được gửi
đến cơ quan Cảnh sát giao thông qua các hình thức được quy định.
Việc ghi nhận thông tin
phải bảo đảm không xâm phạm quyền tự do, danh dự, nhân phẩm, đời sống riêng tư,
bí mật cá nhân, các quyền, lợi ích hợp pháp khác của cá nhân và tổ chức theo
quy định của pháp luật.
Đồng thời, thông tin phản
ánh được ghi nhận tại các khu vực công cộng chưa được lắp đặt hệ thống camera
giám sát bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông hoặc không có lực lượng
chức năng thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.
Thông tin phản ánh cũng
không trùng với hành vi vi phạm hành chính mà lực lượng chức năng đã phát hiện,
không trùng với thông tin phản ánh mà phương tiện thông tin truyền thông, mạng
xã hội hoặc cá nhân, tổ chức khác đã cung cấp, đưa tin trước đó.
Theo Bộ Công an, thông
tin phản ánh phải là thông tin gốc, không được chỉnh sửa, bảo đảm tính khách
quan, chính xác, trung thực về hành vi vi phạm; xác định được rõ loại phương tiện,
biển số phương tiện (số đăng ký đối với phương tiện giao thông đường sắt, đường
thủy) vi phạm (đối với phương tiện đã có biển số, số đăng ký), thời gian, địa
điểm xảy ra hành vi vi phạm.
Ngoài ra, các thông tin
phản ánh cũng phải đáp ứng các yêu cầu khác theo quy định tại khoản 1 Điều 17 của
Nghị định số 135/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về danh mục, việc quản lý, sử
dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và quy trình thu thập, sử dụng dữ
liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp để
phát hiện vi phạm hành chính.
Các thông tin này phải được
người có thẩm quyền xác minh và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo
quy định của pháp luật.
Cá nhân, tổ chức khi cung
cấp thông tin phản ánh bảo đảm tuân thủ đúng quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều
16 Nghị định số 135/2021/NĐ-CP và cung cấp thông tin về số tài khoản của mình mở
tại tổ chức tín dụng để phục vụ công tác chi, nhận hỗ trợ hoặc cá nhân, tổ chức
trực tiếp đến trụ sở cơ quan Cảnh sát giao thông để nhận hỗ trợ.
Theo đề xuất của Bộ Công
an, đối với hành vi vi phạm hành chính mà người có thẩm quyền đã ra quyết định
xử phạt được số tiền đến dưới 30 triệu đồng đối với cá nhân hoặc đến dưới 60
triệu đồng đối với tổ chức thì mức chi hỗ trợ cá nhân, tổ chức cung cấp thông
tin phản ánh hành vi vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông của một
vụ, việc là 5% số tiền xử phạt và tối đa 2,5 triệu đồng.
Đối với hành vi vi phạm
hành chính mà người có thẩm quyền đã ra quyết định xử phạt được số tiền từ 30
triệu đồng trở lên đối với cá nhân hoặc từ 60 triệu đồng trở lên đối với tổ chức
thì mức chi hỗ trợ của một vụ, việc là 10% số tiền xử phạt và tối đa 5 triệu đồng.
Số tiền xử phạt vi phạm
hành chính làm căn cứ xác định mức chi hỗ trợ cho cá nhân, tổ chức là số tiền xử
phạt được đối với hành vi vi phạm hành chính mà cá nhân, tổ chức đã cung cấp
thông tin phản ánh.
Trong thời hạn 30
ngày, kể từ ngày ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, người có thẩm quyền
quyết định và tổ chức thực hiện việc chi hỗ trợ cho cá nhân, tổ chức đã cung cấp
thông tin phản ánh.