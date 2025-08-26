Hà Nội ngập khắp nơi, giao thông hỗn loạn

Do ảnh hưởng bão Kajiki (bão số 5) và hoàn lưu bão, suốt đêm qua đến sáng nay 26/8, Hà Nội có mưa lớn đã khiến nhiều tuyến đường, phố ngập sâu, giao thông đi lại khó khăn. Rất nhiều trẻ em không thể đến trường do ngập, tắc...

Do cơn mưa kéo dài suốt đêm 25 tới sáng ngày 26/8 khiến hàng loạt tuyến phố Hà Nội ngập sâu. Dòng phương tiện ùn ứ, ô tô, xe máy không thể di chuyển trong giờ cao điểm.

Theo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội vừa cập nhật một số điểm úng ngập, ứ đọng nước do ảnh hưởng bão số 5 gây mưa lớn suốt đêm qua.

Các điểm ngập phương tiện giao thông đi lại khó khăn, thậm chí khó có thể đi qua gồm:

Cao Bá Quát, Ngã 4 Phan Bội Châu – Lý Thường Kiệt, Tôn Đản, Hoa Bằng (ngõ 99), ngã ba Mỹ Đình - Thiên Hiền, Trần Bình (UBND phường Mai Dịch đến bệnh viện 19/8), Võ Chí Công (Tòa nhà UDIC), Yên Duyên (đường Vành đai 3), đường Hoàng Mai (từ ngõ 169 đến đường vào UBND phường Hoàng Văn Thụ), phố Nguyễn Chính ( từ ngõ 74 đến cống hóa mương Tân Mai).

Đường 2,5 Đền Lừ (cạnh hồ Đền Lừ), ngõ 165 Thái Hà, chợ xanh Thành Công, gầm chui xe lửa phố Thiên Đức, đường Tố Hữu (từ Lương Thế Vinh đến Trung Văn), Nguyễn Trãi (Trường ĐHKHXH&NV - bên chẵn làn xe buýt), Đỗ Đức Dục (đường vào Miếu Đầm), Quan Nhân, hầm chui số 5 Đại lộ Thăng Long, hầm chui số 3 ĐLTL, hầm chui Km9+656 ĐLTL, hầm chui số 6 ĐLTL.

Khu Tổng cục V - Bộ Công An, Nguyễn Xiển (từ ngã ba Nguyễn Trãi - Nguyễn Xiển đến ngõ 214), Triều Khúc (đối diện Trường ĐH GTVT), Ngọc Hồi (SN611-673), Triều Khúc (ngõ 97 đến Ao Đình), Lê Lợi - Trần Hưng Đạo (khu vực chợ Hà Đông).

Hàng loạt phương tiện đứng chôn chân trên vành đai 3 cũng như đường Phạm Hùng, tình trạng tắc nghẽn kéo dài từ đầu giờ cao điểm...

Ùn tắc trên đường vành đai 3 hướng vào Hà Nội kéo dài nhiều km...

Nhiều khu dân cư bị ngập sâu, hàng loạt phương tiện bị nước làm chết máy và không thể di chuyển đi nơi khác

Dòng phương tiện từ đường Nghiêm Xuân Yêm bị ùn ứ dọc hướng đi Nguyễn Xiển, ô tô, xe máy không thể di chuyển trong giờ cao điểm

Hiện trời vẫn đang tiếp tục mưa dù không lớn khiến nước chưa thể rút, người dân đi xe máy thường xuyên bị sóng xô ngã khi có phương tiện lớn như xe bus chạy qua.

Do đường ngập sâu, ùn tắc khắp nơi nên nhiều người không thể đến công sở đúng giờ, thậm chí phải quay về nhà, trẻ em không thể tới trường. Dự báo mưa tại Hà Nội sẽ còn tiếp tục diễn ra trên diện rộng.

Nhà dân bị nước tràn vào khiến nhiều người liên tưởng tới trận lụt năm 2008

Nhiều người điều khiển phương tiện cố băng qua khu vực bị ngập sâu.

Ngoài ra còn có các điểm ngập khác như: Quang Trung (từ ngã ba Phan Đình Giót - ngã tư Lê Trọng Tấn), Quang Trung (trước Trường THPT Nguyễn Huệ), Quang Trung (đối diện nhà ga La Khê).

Tổ dân phố số 1+4 Phường Yên Nghĩa, Phố Xốm - đoạn đối diện tòa nhà Hải Phát, Yên Nghĩa (từ Bến xe Yên Nghĩa đến ngã ba Ba La), đường Quyết Thắng, Khu TT18, P.Phú La.

Ông Nguyễn Đức Hưng Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội (Sở Xây dựng TP Hà Nội) khuyến cáo, do mưa vẫn tiếp tục trên diện rộng nên người dân nếu không cần thiết thì không nên ra đường. Sau 2-3 giờ nữa nước sẽ rút giao thông đi lại tốt hơn.

Trong trường hợp cần ra ngoài, người dân có thể xem cảnh báo đường ngập tại Hà Nội qua ứng dụng HSDC Maps của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội hoặc ứng dụng iHanoi của Hà Nội để cập nhật thông tin về tình hình giao thông và ngập lụt.