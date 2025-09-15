Thương hiệu Hòa Phát được định giá 744 triệu USD, giá trị tăng gấp 12,6 lần.

Với giá trị thương hiệu 744 triệu USD, Tập đoàn Hòa Phát (HPG) xếp thứ 12 trong Top 100 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam năm 2025 do Brand Finance công bố.

Đây là lần thứ 11 liên tiếp Hòa Phát được vinh danh trong bảng xếp hạng. So với lần đầu xuất hiện trong bảng xếp hạng năm 2015, giá trị thương hiệu Hòa Phát năm nay đã tăng 12,6 lần, từ mức 61 triệu USD.

Về thứ hạng, năm 2025, thứ hạng giá trị thương hiệu Hòa Phát đã tăng 4 bậc so với 2024 và tăng 10 bậc sau 10 năm.

Brand Finance là hãng định giá, đo lường và tư vấn chiến lược thương hiệu hàng đầu thế giới, có trụ sở ở London và văn phòng ở 25 quốc gia. Hàng năm, Brand Finance nghiên cứu khoảng 6.000 thương hiệu và phát hành hơn 100 báo cáo thương hiệu về các ngành, lĩnh vực và quốc gia.

Theo Brand Finance, Bảng xếp hạng được xây dựng từ dữ liệu tài chính kết hợp đánh giá độc lập của các chuyên gia. Hòa Phát là doanh nghiệp sản xuất thép duy nhất trong Top 20 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam nhiều năm qua.

Giá trị thương hiệu được xác định từ chỉ số sức mạnh thương hiệu (BSI) và sức ảnh hưởng của thương hiệu. Chỉ số BSI dựa trên 3 yếu tố gồm mức độ đầu tư vào tiếp thị để tạo ra lòng trung thành với thương hiệu, nhận thức của các bên liên quan về thương hiệu và hiệu suất kinh doanh.

Mỗi thương hiệu được Brand Finance ấn định chỉ số BSI trên thang điểm tối đa 100 và quy đổi xếp hạng tối đa AAA+, tương tự như xếp hạng tín dụng.

Hòa Phát hiện giữ thị phần số 1 Việt Nam ở các lĩnh vực thép xây dựng, ống thép, Top 5 doanh nghiệp sản xuất tôn mạ lớn nhất. Trứng gà sạch Hòa Phát hiện nằm trong Top 3 nhà sản xuất lớn nhất Việt Nam và dẫn đầu tại miền Bắc. Sản phẩm thép của Tập đoàn đã xuất khẩu tới 40 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ngoài việc được bảo hộ tại Việt Nam, nhãn hiệu Hòa Phát đã và đang được bảo hộ tại 46 quốc gia, vùng lãnh thổ trên khắp thế giới, gồm Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Australia và nhiều nước Đông Nam Á…

Năm 2024, Hòa Phát đạt 140.560 tỷ đồng doanh thu, tăng 17% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế 12.020 tỷ đồng, tăng 77% và vượt 20% kế hoạch. Lĩnh vực thép tiếp tục đóng vai trò chủ đạo, chiếm 93% doanh thu và 86% lợi nhuận toàn Tập đoàn. Lợi nhuận mảng nông nghiệp tăng 4,6 lần so với 2023. Hòa Phát nộp vào ngân sách Nhà nước hơn 13.400 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay.

Sáu tháng đầu năm 2025, Hòa Phát ghi nhận hơn 74 nghìn tỷ đồng doanh thu và hơn 7.600 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt 5% và 23% so với cùng kỳ. Tập đoàn đã nộp 7.100 tỷ đồng vào ngân sách 20 tỉnh, thành trên cả nước.

Hòa Phát liên tục được vinh danh trong các bảng xếp hạng uy tín, tiêu biểu như: 7 lần liên tiếp được vinh danh Thương hiệu quốc gia, lần thứ 13 liên tiếp góp mặt trong danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam do Forbes Việt Nam công bố. Doanh nghiệp cũng tăng 14 bậc trong bảng xếp hạng Fortune 500 Đông Nam Á, lên vị trí 62 trong nhóm 100 công ty lớn nhất khu vực, Top 4 Doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách lớn nhất cả nước,…

Song song với hoạt động sản xuất kinh doanh, Hòa Phát dành hàng trăm tỷ mỗi năm để triển khai nhiều chương trình trách nhiệm xã hội trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, giao thông và cộng đồng, như ủng hộ xây dựng hơn 1.500 căn nhà cho người nghèo, gia đình chính sách, tặng hơn 300 máy lọc nước cho trường học và cơ sở y tế, xây Trường Tiểu học Bình Đông ở Quảng Ngãi…

Tập đoàn Hòa Phát là nhà sản xuất thép lớn nhất Đông Nam Á, tương đương Top 30 Doanh nghiệp thép lớn nhất thế giới. Với công suất 16 triệu tấn thép thô từ năm 2026, Hòa Phát tập trung sản xuất các sản phẩm thép cuộn cán nóng, thép chất lượng cao phục vụ các ngành công nghiệp chế biến chế tạo, công nghiệp ô tô, đóng tàu, công nghiệp hóa dầu, đồ gia dụng, năng lượng…