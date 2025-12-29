Chủ động tạo nguồn và chuyển đổi số để bảo đảm cung ứng xăng dầu năm 2026

Năm 2025, các doanh nghiệp xăng dầu nỗ lực đảm bảo nguồn cung, đạt và vượt mức phân giao. Hướng tới năm 2026, các đơn vị tập trung dự trữ hàng dịp Tết Bính Ngọ, triển khai phối trộn xăng E10 từ tháng 6/2026 và đẩy mạnh chuyển đổi số quản trị nhằm giữ vững an ninh năng lượng quốc gia…

Đoàn công tác của Bộ Công Thương do Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân dẫn đầu vừa có buổi làm việc với Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và Tổng công ty Xăng dầu Quân đội nhằm kiểm tra Kế hoạch đảm bảo nguồn cung xăng dầu cuối năm 2025 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. Đồng thời đánh giá tình hình thực hiện tổng nguồn xăng dầu tối thiểu năm 2025, dự kiến tổng nguồn cung xăng dầu năm 2026, việc đăng ký và phân giao tổng nguồn năm 2026 cho các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu. Đánh giá tình hình thực hiện lộ trình nhiên liệu sinh học.

ĐẢM BẢO NGUỒN CUNG XĂNG DẦU NĂM 2025 VÀ DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN

Thông tin tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thúy Hiền, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết theo báo cáo của 2 nhà máy sản xuất xăng dầu (Dung Quất và Nghi Sơn), ước sản xuất năm 2025 đạt khoảng 15,05 triệu tấn xăng dầu các loại (tương đương 18,06 triệu m3/tấn xăng dầu các loại), tăng 6,5% so với cùng kỳ; xuất bán tiêu thụ nội địa khoảng 14,8 triệu tấn xăng dầu (tương đương 17,76 triệu m3/tấn xăng dầu các loại) các loại, tăng 6,4% so với năm 2024, xuất khẩu ước khoảng 438 nghìn m3/tấn, tăng 1,8% so với năm 2024.

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân làm việc với Tổng công ty Xăng dầu Quân đội về kế hoạch cung ứng xăng dầu. Ảnh: MOIT.

Về nhập khẩu xăng dầu, con số ước tính cả năm 2025 đạt khoảng 10,2 triệu tấn các loại (tương đương 12,24 triệu m3/tấn xăng dầu các loại), giảm 2,11% so với năm 2024 (năm 2024 nhập khẩu xăng dầu các loại đạt 10,42 triệu tấn).

Tổng nguồn (sản xuất + nhập khẩu - xuất khẩu) năm 2025 theo báo cáo của 2 nhà máy và Cục Hải quan vào khoảng 24,82 triệu tấn xăng dầu các loại (tương đương 29,8 triệu m3/tấn xăng dầu các loại).

Tổng nguồn xăng dầu các loại theo báo cáo từ các thương nhân đầu mối cho tiêu thụ thị trường nội địa cả năm 2025 ước khoảng 28,6 triệu m3/tấn, tương đương khoảng 97% tổng nguồn xăng dầu tối thiểu phân giao từ đầu năm 2025, tăng 2,1% so với thực hiện tổng nguồn năm 2024.

Đối với tiêu thụ, lượng tiêu thụ năm 2025 ước khoảng 26,4 triệu m3/tấn (bình quân tiêu thụ khoảng 2,2 triệu m3/tấn/tháng xăng dầu các loại). Tồn kho năm 2025 khoảng 1,7 triệu m3/tấn.

Bà Nguyễn Thúy Hiền, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước thông tin về tình hình cung ứng xăng dầu năm 2025 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. Ảnh: MOIT.

Năm 2025, các doanh nghiệp đã nỗ lực đảm bảo nguồn cung xăng dầu cũng như lượng xăng dầu đã được Bộ Công Thương phân giao. Cụ thể, Tổng công ty Xăng dầu Quân đội, ước thực hiện 955.126 m3/tấn, đạt hơn 101% so với kế hoạch đã được điều chỉnh. Petrolimex ước thực hiện tổng nguồn đạt 11,2 triệu tấn, bằng 105% tổng nguồn tối thiểu được phân giao.

Đối với nguồn cung xăng dầu dịp Tết Nguyên đán, trong tháng 1/2026, dự kiến nhu cầu khoảng trên 1,1 triệu m3/tấn. Ngay từ tháng 12/2025, Petrolimex đã xây dựng kế hoạch đảm bảo nguồn và đàm phán mua hàng tháng 1/2026 với lượng hàng dự kiến là 784.000 m3/tấn. Đến thời điểm hiện tại, Tập đoàn đã tạo nguồn được gần 1 triệu m3/tấn và đáp ứng 90% nhu cầu dự kiến. Với lượng hàng từ các hợp đồng dài hạn (trong nước và nhập khẩu), Petrolimex hoàn toàn đáp ứng đầy đủ nhu cầu.

Tổng công ty Xăng dầu Quân đội cũng đã xây dựng kế hoạch chi tiết từng tháng; ưu tiên tối đa nguồn nhập từ các nhà máy lọc dầu trong nước để cung ứng ra thị trường, đồng thời bổ sung nguồn nhập khẩu để bù đắp thiếu hụt cục bộ theo cơ cấu chủng loại thị trường.

SẴN SÀNG LỘ TRÌNH PHỐI TRỘN XĂNG SINH HỌC E10

Theo Thông tư số 50/2025/TT-BCT của Bộ Công Thương ban hành ngày 7/11/2025 quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam, từ ngày 1/6/2026, xăng không chì phải phối trộn, pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc. Bên cạnh đó, tiếp tục phối trộn, pha chế xăng E5RON92 để sử dụng cho động cơ xăng đến hết ngày 31/12/2030.

Đại tá Nguyễn Trọng Úy báo cáo về kế hoạch chuẩn bị đưa xăng sinh học ra thị trường. Ảnh: MOIT.

Thực hiện lộ trình này, Đại tá Nguyễn Trọng Úy, Tổng giám đốc Tổng công ty Xăng dầu Quân đội, cho biết tại 04 kho đầu nguồn của Tổng công ty (K99-Hải Phòng, K83-Đà Nẵng, Kho Ba Ngòi-Nha Trang và kho TP. Hồ Chí Minh) đã và đang lắp đặt, thi công hạ tầng đường ống xuất nhập, bể chứa cồn... dự kiến hoàn thành hạ tầng xong trước 31/01/2026 và đưa sản phẩm ra thị trường từ tháng 2/2026 với năng lực pha chế khoảng 40.000-50.000 m3/tháng, tương đương 400.000-600.00 m3/năm.

Về phía Petrolimex, ông Nguyễn Văn Sự, Phó Tổng giám đốc tập đoàn cho biết đang khẩn trương rà soát, nâng cấp cơ sở vật chất tại 8 điểm kho phối trộn trọng điểm và hơn 2.800 cửa hàng xăng dầu trên toàn quốc. Tập đoàn đảm bảo các điều kiện kỹ thuật, súc rửa bể chứa để đáp ứng sản lượng xăng E5, E10 dự kiến khoảng 455.000 m3/tháng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của Petrolimex và Tổng công ty Xăng dầu Quân đội; đồng thời nhấn mạnh: hiệu quả điều hành của Bộ Công Thương trong lĩnh vực xăng dầu có được hay không phụ thuộc rất lớn vào sự đồng hành của các doanh nghiệp xăng dầu trên thị trường.

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân: :Nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay là bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường". Ảnh: MOIT.

Về công tác phân giao tổng nguồn, Thứ trưởng khẳng định Bộ Công Thương sẽ đồng hành cùng các đơn vị trong việc cân đối, điều chỉnh tổng nguồn phân giao, bảo đảm vừa phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, vừa đáp ứng yêu cầu điều hành chung của cả nước, với mục tiêu cao nhất là đảm bảo nguồn cung xăng dầu, đảm bảo an ninh năng lượng.

Đối với vấn đề chi phí, giá và phương thức kê khai giá, Thứ trưởng cho biết quan điểm của Bộ là doanh nghiệp tự kê khai theo tính toán riêng nhưng phải bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về giá.

Liên quan đến dự trữ xăng dầu, Bộ Công Thương đã trình Quốc hội ban hành nghị quyết về một số cơ chế nhằm tháo gỡ khó khăn trong việc thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị về đảm bảo an ninh năng lượng, trong đó có nội dung về dự trữ xăng dầu, bao gồm dự trữ lưu thông và dự trữ quốc gia.

Nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay là bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân đặc biệt lưu ý doanh nghiệp cần đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong quản trị, quản lý và lưu trữ xăng dầu, bao gồm cả khâu cân đo, đong đếm, kiểm soát chất lượng và tiêu chuẩn. Việc triển khai các nội dung cần gắn với thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, theo tinh thần Nhà nước và doanh nghiệp đồng hành, cùng hành động.