Hơn 150 gian hàng tham gia Hội chợ sản phẩm OCOP Đà Nẵng 2025

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Hai, 29/12/2025
Ngô Anh Văn
29/12/2025, 11:19
Chiều 28/12, tại Quảng trường 24 tháng 3 (phường Bàn Thạch), Sở Nông nghiệp và Môi trường Đà Nẵng phối hợp Liên minh Hợp tác xã thành phố tổ chức Hội chợ triển lãm trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP năm 2025...
Hội chợ có quy mô 150 gian hàng, quy tụ hơn 400 sản phẩm OCOP đạt chuẩn từ 3 sao trở lên của 200 doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác. Với các gian hàng triển lãm trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP năm 2025 của các địa phương. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, nhằm kết nối sản phẩm địa phương với thị trường, thúc đẩy giá trị nông nghiệp gắn với đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.
Phát biểu tại buổi khai mạc, bà Vũ Thị Bích Hậu, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng, cho biết sau sáp nhập, Đà Nẵng có nhiều dư địa, tiềm năng, lợi thế để mở rộng, phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp, sản phẩm OCOP.
Hiện toàn thành phố có 552 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, trong đó 2 sản phẩm đạt 5 sao. Chương trình OCOP đã và đang khẳng định hướng đi đúng trong phát triển kinh tế nông thôn, gắn với du lịch, dịch vụ và tiêu dùng xanh.
Theo bà Hậu, OCOP không chỉ là sản phẩm hàng hóa mà còn là kết tinh của trí tuệ, bản sắc và khát vọng vươn lên của người dân Đà Nẵng. Trong thời gian tới, với sự đồng hành của chính quyền và sự phối hợp chặt chẽ của các doanh nghiệp tiêu thụ, sản phẩm OCOP Đà Nẵng được kỳ vọng sẽ tiếp tục vươn xa.
Hàng hóa tại hội chợ phong phú, đa dạng, mang đặc trưng riêng biệt từ các vùng rừng núi đến miền biển. Đây không chỉ là không gian mua sắm cho người dân và du khách, mà còn là "sàn giao dịch" quan trọng để các đơn vị tìm kiếm đối tác, kết nối cung cầu, thâm nhập sâu hơn vào chuỗi giá trị bền vững. Qua đó, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo thu nhập ổn định cho nông dân trong thời kỳ mới.
Hội chợ triển lãm trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP năm 2025 thành phố Đà Nẵng diễn ra trong 03 ngày, từ ngày 28/12 đến hết ngày 30/12/2025, tại Quảng trường 24 tháng 3, phường Bàn Thạch.
Chiều 27/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị tổng kết công tác năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của Bộ và ngành văn hóa, thể thao và du lịch...
Từng được định vị như một màn tái xuất hướng mua sắm sau dịp siêu mua sắm 11/11, sự kiện mua sắm săn sale ngày đôi 12/12 theo thời gian đã đánh mất vị thế tâm điểm...
Tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, bài toán về không gian xanh đang trở nên cấp thiết. Nhất là khi chất lượng không khí, nhiệt độ và sức khỏe cộng đồng đều chịu ảnh hưởng từ việc thiếu hụt cây xanh trong đô thị…
Việc trang trí, sắp xếp hay thậm chí thiết kế lại không gian sống có thể giúp bạn có được nguồn cảm hứng cho năm mới...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: