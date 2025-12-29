Hơn 150 gian hàng tham gia Hội chợ sản phẩm OCOP Đà Nẵng 2025

Hội chợ có quy mô 150 gian hàng, quy tụ hơn 400 sản phẩm OCOP đạt chuẩn từ 3 sao trở lên của 200 doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác. Với các gian hàng triển lãm trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP năm 2025 của các địa phương. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, nhằm kết nối sản phẩm địa phương với thị trường, thúc đẩy giá trị nông nghiệp gắn với đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Phát biểu tại buổi khai mạc, bà Vũ Thị Bích Hậu, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng, cho biết sau sáp nhập, Đà Nẵng có nhiều dư địa, tiềm năng, lợi thế để mở rộng, phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp, sản phẩm OCOP.

Hiện toàn thành phố có 552 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, trong đó 2 sản phẩm đạt 5 sao. Chương trình OCOP đã và đang khẳng định hướng đi đúng trong phát triển kinh tế nông thôn, gắn với du lịch, dịch vụ và tiêu dùng xanh.

Theo bà Hậu, OCOP không chỉ là sản phẩm hàng hóa mà còn là kết tinh của trí tuệ, bản sắc và khát vọng vươn lên của người dân Đà Nẵng. Trong thời gian tới, với sự đồng hành của chính quyền và sự phối hợp chặt chẽ của các doanh nghiệp tiêu thụ, sản phẩm OCOP Đà Nẵng được kỳ vọng sẽ tiếp tục vươn xa.

Yến sào Cù Lao Chàm-sản phẩm OCOP đặc trưng của thành phố Đà Nẵng.

Hàng hóa tại hội chợ phong phú, đa dạng, mang đặc trưng riêng biệt từ các vùng rừng núi đến miền biển. Đây không chỉ là không gian mua sắm cho người dân và du khách, mà còn là "sàn giao dịch" quan trọng để các đơn vị tìm kiếm đối tác, kết nối cung cầu, thâm nhập sâu hơn vào chuỗi giá trị bền vững. Qua đó, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo thu nhập ổn định cho nông dân trong thời kỳ mới.

Hội chợ triển lãm trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP năm 2025 thành phố Đà Nẵng diễn ra trong 03 ngày, từ ngày 28/12 đến hết ngày 30/12/2025, tại Quảng trường 24 tháng 3, phường Bàn Thạch.