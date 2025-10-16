Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú: Chủ động, quyết liệt hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2025

Ngày 16/10/2025, tại Trụ sở Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì Hội nghị giao ban công tác quý 3/2025 với các ban đảng, bốn văn phòng, các đảng ủy, cơ quan, đoàn thể Trung ương.

Trong quý 3 và 9 tháng năm 2025, tình hình thế giới và khu vực có nhiều khó khăn, thách thức, nhiều vấn đề vượt dự báo như căng thẳng thương mại, chính sách thuế đối ứng của Hoa Kỳ, bất ổn chính trị, quân sự tại một số quốc gia, thiên tai, bão lũ ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.

TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO, BẢO ĐẢM TIẾN ĐỘ CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2025

Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của Chính phủ, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã nỗ lực khắc phục khó khăn, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Theo đó, tăng trưởng GDP quý 3 đạt 8,23%, 9 tháng đạt 7,85%, cả ba khu vực kinh tế đều tăng trưởng tốt; trong đó, sáu địa phương tăng trên 10%, 16 địa phương tăng trên 8%. Bộ máy chính quyền địa phương hai cấp vận hành đồng bộ, thông suốt; công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng được triển khai đúng tiến độ, đạt yêu cầu đề ra. Đến nay, 37/40 đảng bộ trực thuộc Trung ương đã hoàn thành tổ chức đại hội.

Trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã tổ chức thành công Hội nghị Trung ương 13 với nhiều nội dung lớn, quan trọng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, đặc biệt với người yếu thế, đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, biển đảo được chú trọng. Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 được tổ chức trọng thể, thành công, được nhân dân và bạn bè quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi nhận, biểu dương các cơ quan đã khắc phục khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, hoàn thành khối lượng công việc lớn, gấp, phức tạp nhưng kịp thời, hiệu quả, góp phần tích cực vào kết quả chung của Đảng và đất nước. Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh khối lượng công việc trong quý 4 và cả năm 2025 rất lớn, yêu cầu cao, đòi hỏi các cơ quan phải chủ động hơn, rà soát kỹ các nhiệm vụ, tập trung vào những nội dung trọng tâm.

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu tiếp tục tham mưu, tổ chức thực hiện, hoàn thành toàn bộ Chương trình làm việc năm 2025; chuẩn bị chu đáo, bảo đảm chất lượng và tiến độ các đề án, nội dung trình Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Quốc hội; chuẩn bị tốt Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV, Hội nghị Trung ương 14, 15 khóa XIII và Đại hội XIV của Đảng; tổ chức tổng kết công tác năm trước ngày 25/12/2025.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị tham mưu tổng kết Nghị quyết 18-NQ/TW, tổng kết việc tổ chức đại hội đảng bộ cấp tỉnh; tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và bộ máy chính quyền địa phương hai cấp; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, khắc phục ngay tình trạng địa phương hóa thủ tục, cắt giảm hội họp, báo cáo không cần thiết; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ, tiếp tục rà soát, tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong, xử lý tốt các vấn đề về tài chính và tài sản công.

ĐẨY MẠNH GIẢI NGÂN, PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT

Thường trực Ban Bí thư đã yêu cầu đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, phấn đấu tăng trưởng đạt 8,3 – 8,5%; thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực, địa bàn; triển khai quyết liệt, hiệu quả các nghị quyết gần đây của Bộ Chính trị (số 57, 59, 66, 68, 70, 71, 72). Cùng với đó, cần tập trung khắc phục nhanh hậu quả bão số 9, 10, 11 và mưa lũ sau bão, chăm lo, hỗ trợ sinh hoạt và sản xuất của đồng bào vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp.

Về công tác nội chính, Thường trực Ban Bí thư chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ kiểm tra, thanh tra, điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc trọng điểm, nhất là các vụ liên quan đến dự án lãng phí, chậm tiến độ, gian lận thương mại, sản xuất hàng giả; nâng cao hiệu quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, kéo dài theo chỉ đạo của Tổng Bí thư.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh cần tăng cường hoạt động đối ngoại, tổ chức chu đáo các đoàn ra, đoàn vào, đặc biệt Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về phòng, chống tội phạm mạng tại Hà Nội (ngày 25–26/10/2025).

Đồng thời, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về chủ trương, đường lối, định hướng phát triển đất nước, cơ chế, chính sách, thành tựu kinh tế – xã hội; nhân rộng mô hình tốt, cách làm hay, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng.

Các ban đảng, bốn văn phòng, đảng ủy, cơ quan, đoàn thể Trung ương cần kịp thời tham mưu, đề xuất, chỉ đạo, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, khẩn trương rà soát, hoàn thiện thể chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước phù hợp mô hình tổ chức mới; tinh gọn bộ máy, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác Đảng, xây dựng và hoàn thiện các quy chế, quy định, quy trình công tác.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh cần đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của toàn hệ thống chính trị, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu của năm 2025 và chuẩn bị tốt cho Đại hội XIV của Đảng.