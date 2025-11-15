Thủy điện Hòa Bình mở rộng sẽ nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện quốc gia

Với việc hòa lưới thành công tổ máy số 2, dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng đang tiến gần đến mốc hoàn thành toàn bộ trong năm 2025. Sau khi đi vào vận hành, dự án sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường công suất phủ đỉnh cho hệ thống điện quốc gia…

Chiều ngày 14/11/2025, tổ máy số 2 (H10) thuộc dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng chính thức hoà lưới thành công vào hệ thống điện quốc gia. Trước đó, vào lúc 11h12' cùng ngày, máy biến áp AT2 (T10) và trạm phân phối GIS 500kV (thuộc phạm vi tổ máy số 2) cũng đã được đóng điện xung kích thành công.

Dự án Thủy điện Hòa Bình mở rộng có tổng mức đầu tư hơn 9.220 tỷ đồng, công suất 480MW, do EVN làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án Điện 1 là đại diện chủ đầu tư.

Hòa lưới thành công tổ máy số 2 dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng.

Để đảm bảo tiến độ hoàn thành, khánh thành dự án, Ban Quản lý dự án Điện 1 đã tập trung điều hành các nhà thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị, thí nghiệm hiệu chỉnh hoàn thành các công tác lắp đặt, thí nghiệm, chạy thử để hòa lưới điện tổ máy số 2 (H10) như: Hạ đặt thành công Rotor vào ngày 07/10/2025; đóng điện xung kích máy biến áp AT2 (T10) và hoàn thành các công tác thí nghiệm, hiệu chỉnh.

Ngày 19/8/2025, tổ máy số 1 thuộc dự án Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình mở rộng đã phát điện, hoà lưới thành công vào hệ thống điện quốc gia, đúng dịp Chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Việc hòa lưới điện thành công tổ máy số 2, tiến tới hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2025 là hành động thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Dự án Thủy điện Hòa Bình mở rộng được bố trí bên bờ phải tuyến đập thủy điện Hòa Bình hiện hữu. Nhà máy nằm trên địa bàn phường Hòa Bình, cửa lấy nước và kênh vào thuộc phường Thống Nhất, tỉnh Phú Thọ. Nhà máy sử dụng chung các hạng mục hồ chứa, đập dâng, đập tràn với công trình nhà máy thủy điện Hòa Bình hiện nay. Phần xây dựng mới bao gồm các hạng mục: kênh dẫn vào cửa lấy nước, cửa lấy nước, đường hầm dẫn nước, nhà máy.

Sau khi chính thức đưa vào vận hành, dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng sẽ thực hiện mục tiêu: Tăng khả năng phát công suất phủ đỉnh cho hệ thống điện quốc gia, tạo điều kiện khai thác tối đa nguồn nước xả thừa hàng năm vào mùa lũ của nhà máy thủy điện Hòa Bình hiện hữu để phát điện. Đồng thời, nâng cao khả năng điều tần, ổn định tần số của hệ thống điện quốc gia; góp phần giảm chi phí của hệ thống; giảm cường độ làm việc của các tổ máy hiện hữu, qua đó kéo dài tuổi thọ của thiết bị, tiết kiệm chi phí bảo dưỡng, sửa chữa.