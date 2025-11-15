Thủy điện Hòa Bình mở rộng sẽ nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện quốc gia

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Bảy, 15/11/2025
Huyền Vy
15/11/2025, 07:32
Với việc hòa lưới thành công tổ máy số 2, dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng đang tiến gần đến mốc hoàn thành toàn bộ trong năm 2025. Sau khi đi vào vận hành, dự án sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường công suất phủ đỉnh cho hệ thống điện quốc gia…
Chiều ngày 14/11/2025, tổ máy số 2 (H10) thuộc dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng chính thức hoà lưới thành công vào hệ thống điện quốc gia. Trước đó, vào lúc 11h12' cùng ngày, máy biến áp AT2 (T10) và trạm phân phối GIS 500kV (thuộc phạm vi tổ máy số 2) cũng đã được đóng điện xung kích thành công.
Dự án Thủy điện Hòa Bình mở rộng có tổng mức đầu tư hơn 9.220 tỷ đồng, công suất 480MW, do EVN làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án Điện 1 là đại diện chủ đầu tư.
Để đảm bảo tiến độ hoàn thành, khánh thành dự án, Ban Quản lý dự án Điện 1 đã tập trung điều hành các nhà thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị, thí nghiệm hiệu chỉnh hoàn thành các công tác lắp đặt, thí nghiệm, chạy thử để hòa lưới điện tổ máy số 2 (H10) như: Hạ đặt thành công Rotor vào ngày 07/10/2025; đóng điện xung kích máy biến áp AT2 (T10) và hoàn thành các công tác thí nghiệm, hiệu chỉnh.
Ngày 19/8/2025, tổ máy số 1 thuộc dự án Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình mở rộng đã phát điện, hoà lưới thành công vào hệ thống điện quốc gia, đúng dịp Chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Việc hòa lưới điện thành công tổ máy số 2, tiến tới hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2025 là hành động thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Dự án Thủy điện Hòa Bình mở rộng được bố trí bên bờ phải tuyến đập thủy điện Hòa Bình hiện hữu. Nhà máy nằm trên địa bàn phường Hòa Bình, cửa lấy nước và kênh vào thuộc phường Thống Nhất, tỉnh Phú Thọ. Nhà máy sử dụng chung các hạng mục hồ chứa, đập dâng, đập tràn với công trình nhà máy thủy điện Hòa Bình hiện nay. Phần xây dựng mới bao gồm các hạng mục: kênh dẫn vào cửa lấy nước, cửa lấy nước, đường hầm dẫn nước, nhà máy.
Sau khi chính thức đưa vào vận hành, dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng sẽ thực hiện mục tiêu: Tăng khả năng phát công suất phủ đỉnh cho hệ thống điện quốc gia, tạo điều kiện khai thác tối đa nguồn nước xả thừa hàng năm vào mùa lũ của nhà máy thủy điện Hòa Bình hiện hữu để phát điện. Đồng thời, nâng cao khả năng điều tần, ổn định tần số của hệ thống điện quốc gia; góp phần giảm chi phí của hệ thống; giảm cường độ làm việc của các tổ máy hiện hữu, qua đó kéo dài tuổi thọ của thiết bị, tiết kiệm chi phí bảo dưỡng, sửa chữa.
Công trình Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng:
Công suất: 480MW
Sản lượng phát điện bình quân hàng năm khoảng 488,3 triệu kWh/năm.
Chủ đầu tư: Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
Đại diện chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Điện 1;
Tổng mức đầu tư công trình: Hơn 9.220 tỷ đồng;
Tư vấn thiết kế: Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1;
Nhà thầu thi công cụm công trình cửa xả: Liên danh nhà thầu Tổng công ty xây dựng Trường Sơn - Bộ Quốc phòng, Công ty cổ phần xây dựng 47, Công ty cổ phần Lilama 10.
16:00, 07/10/2025
Tỉnh Quảng Trị có hệ sinh thái nông, lâm, thủy sản đa dạng cùng tiềm năng logistics ven biển, là nền tảng để thúc đẩy xuất khẩu sang thị trường EU. Với các sản phẩm thế mạnh như hồ tiêu, cà phê Khe Sanh và gạo hữu cơ, tỉnh đang đứng trước cơ hội lớn...
Ngày hội sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phía Bắc không chỉ là hoạt động xúc tiến thương mại, mà còn là ngày hội văn hóa – kinh tế đặc sắc, góp phần tôn vinh bản sắc, khơi dậy sức sống mới cho sản phẩm vùng cao...
Từ 12–14/11/2025, tại Washington, D.C, vòng đàm phán cấp kỹ thuật về Hiệp định Thương mại đối ứng cân bằng và công bằng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ tiếp tục được triển khai theo đúng kế hoạch...
Quy mô thị trường mẹ và bé Việt Nam năm 2024 đạt 1,8 tỷ USD, với nhu cầu tăng mạnh ở nhóm sản phẩm cao cấp, an toàn và hữu cơ...
Với Dự án Muối mỏ Kali tại Khăm Muộn (Lào), Vinachem tiếp tục thể hiện vai trò tiên phong của doanh nghiệp Nhà nước trong các hoạt động hợp tác đầu tư quốc tế, minh chứng cho tinh thần “chủ động hội nhập, phát triển bền vững” của ngành Hóa chất Việt Nam. Đồng thời, dự án còn góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào vì mục tiêu phát triển thịnh vượng chung của hai quốc gia.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: