Chính thức hòa lưới tổ máy số 1 Dự án nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng

Sau khi đưa vào vận hành, tổ máy số 1 có công suất 240 MW sẽ
cùng Nhà máy thủy điện Hoà Bình hiện hữu đóng góp tốt hơn nữa cho nhiệm vụ
chính trị của Công trình là phát điện - điều tiết - chống lũ - cấp nước - giao
thông.
Hiện các lực lượng thi công, xây lắp trên trên công trường
đang tiếp tục nỗ lực để hoàn thành tổ máy 2 của dự án trong tháng 10/2025 và tiến
tới hoàn thành công trình trong năm 2025.
Dự án thủy điện Hòa Bình mở rộng nằm bên bờ phải tuyến đập
thủy điện Hòa Bình hiện hữu. Nhà máy nằm trên địa bàn phường Hòa Bình, cửa lấy
nước và kênh vào thuộc phường Thống Nhất, tỉnh Phú Thọ. Nhà máy thủy điện Hòa
Bình mở rộng sẽ sử dụng chung các hạng mục hồ chứa, đập dâng, đập tràn với công
trình nhà máy thủy điện Hòa Bình hiện nay. Phần xây dựng mới bao gồm các hạng mục:
kênh dẫn vào cửa lấy nước, cửa lấy nước, đường hầm dẫn nước, nhà máy.
Dự án sau khi hoàn thành và đưa vào vận hành sẽ tăng khả
năng phát công suất phủ đỉnh cho hệ thống điện quốc gia, tạo điều kiện khai
thác tối đa nguồn nước xả thừa hàng năm vào mùa lũ của nhà máy thủy điện Hòa
Bình hiện hữu để phát điện; nâng cao khả năng điều tần, ổn định tần số của hệ
thống điện quốc gia; góp phần giảm chi phí của hệ thống; giảm cường độ làm việc
của các tổ máy hiện hữu, qua đó kéo dài tuổi thọ của thiết bị, tiết kiệm chi
phí bảo dưỡng, sửa chữa.
Thông tin chung dự
án:
Công trình Nhà máy
Thủy điện Hòa Bình mở rộng
Công suất: 480MW
Sản lượng phát điện
bình quân hàng năm khoảng 488,3 triệu kWh/năm.
Chủ đầu tư: Tập đoàn
Điện lực Việt Nam;
Đại diện chủ đầu
tư: Ban Quản lý dự án Điện 1;
Tổng mức đầu tư công
trình: 9.220,83 tỷ đồng.
Tư vấn thiết kế: Công
ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1;
Nhà thầu thi công cụm
công trình cửa xả: Liên danh nhà thầu Tổng công ty xây dựng Trường Sơn - Bộ Quốc
phòng, Công ty cổ phần xây dựng 47, Công ty cổ phần Lilama 10;
Dự án được Khởi công:
tháng 01/2021.
Dự kiến hoàn thành cuối
năm 2025.