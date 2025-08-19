Chính thức hòa lưới tổ máy số 1 Dự án nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng

Tổ máy số 1 dự án Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình mở rộng đã phát điện, hoà lưới thành công vào hệ thống điện quốc gia lúc 04h27 ngày 19/8/2025 đúng dịp “Chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ…

Sau khi đưa vào vận hành, tổ máy số 1 có công suất 240 MW sẽ cùng Nhà máy thủy điện Hoà Bình hiện hữu đóng góp tốt hơn nữa cho nhiệm vụ chính trị của Công trình là phát điện - điều tiết - chống lũ - cấp nước - giao thông.

Hiện các lực lượng thi công, xây lắp trên trên công trường đang tiếp tục nỗ lực để hoàn thành tổ máy 2 của dự án trong tháng 10/2025 và tiến tới hoàn thành công trình trong năm 2025.

Dự án thủy điện Hòa Bình mở rộng nằm bên bờ phải tuyến đập thủy điện Hòa Bình hiện hữu. Nhà máy nằm trên địa bàn phường Hòa Bình, cửa lấy nước và kênh vào thuộc phường Thống Nhất, tỉnh Phú Thọ. Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng sẽ sử dụng chung các hạng mục hồ chứa, đập dâng, đập tràn với công trình nhà máy thủy điện Hòa Bình hiện nay. Phần xây dựng mới bao gồm các hạng mục: kênh dẫn vào cửa lấy nước, cửa lấy nước, đường hầm dẫn nước, nhà máy.

Lễ khánh thành hoà lưới điện tổ máy số 1 - Dự án nhà máy thuỷ điện Hoà Bình mở rộng.

Dự án sau khi hoàn thành và đưa vào vận hành sẽ tăng khả năng phát công suất phủ đỉnh cho hệ thống điện quốc gia, tạo điều kiện khai thác tối đa nguồn nước xả thừa hàng năm vào mùa lũ của nhà máy thủy điện Hòa Bình hiện hữu để phát điện; nâng cao khả năng điều tần, ổn định tần số của hệ thống điện quốc gia; góp phần giảm chi phí của hệ thống; giảm cường độ làm việc của các tổ máy hiện hữu, qua đó kéo dài tuổi thọ của thiết bị, tiết kiệm chi phí bảo dưỡng, sửa chữa.