Thủy điện Hòa Bình mở rộng sẽ bổ sung 490 triệu kWh/năm cho hệ thống điện quốc gia

Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 07/10/2025
Huyền Vy
07/10/2025, 16:00
Việc hạ đặt rotor thành công là cột mốc quan trọng để tiến tới mục tiêu phát điện tổ máy 2 trong tháng 11 và hoàn thành toàn bộ công trình thủy điện Hòa Bình mở rộng trong năm 2025…
Vào lúc 10 giờ 18 phút ngày 7/10/2025, tại công trường Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng (phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Ban Quản lý dự án Điện 1 đã phối hợp với các nhà thầu tổ chức hạ đặt thành công rotor tổ máy số 2 dự án thủy điện Hòa Bình mở rộng, qua đó hoàn thành công tác lắp đặt rotor của toàn bộ dự án.
Trước đó, tổ máy số 1 cũng đã hoàn thành lắp đặt và phát điện hoà lưới thành công vào đúng ngày 19/8/2025, chào mừng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Rotor tổ máy số 1 và số 2 dự án thủy điện Hòa Bình mở rộng có trọng lượng khoảng 585 tấn, là phần quay của máy phát. Để đảm bảo tiến độ đề ra, tất cả công tác tổ hợp stator, rotor của 2 tổ máy cũng như công tác lắp đặt tua bin luôn được chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát và đơn vị lắp máy cẩn trọng tính toán từng khâu, kiểm tra từng chi tiết trong toàn bộ quá trình.
Việc hoàn thành hạ đặt rotor tổ máy số 2 là cột mốc quan trọng, tạo tiền đề để tiếp tục thực hiện nhiều hạng mục lắp đặt cơ điện, tiến tới thử nghiệm và vận hành tổ máy với mục tiêu phát điện tổ máy số 2 vào tháng 11/2025 và hoàn thành toàn bộ công trình thủy điện Hòa Bình mở rộng trong năm 2025, thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Dự án Thủy điện Hòa Bình mở rộng là công trình quan trọng quốc gia, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 389/QĐ-TTg ngày 10/4/2018. Chủ đầu tư là Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đại diện chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Điện 1.
Công trình có tổng mức đầu tư trên 9.220 tỷ đồng, gồm 2 tổ máy, tổng công suất 480 MW (2 x 240 MW), sản lượng phát điện trung bình hàng năm khoảng 490 triệu kWh.
Sau khi hoàn thành, Thủy điện Hòa Bình mở rộng sẽ tăng khả năng công suất phủ đỉnh cho hê thống điện Quốc gia, nâng cao khả năng khai thác vận hành kinh tế của Nhà máy thủy điện Hoà Bình trong hệ thống. Đồng thời nâng cao khả năng điều tần, ổn định tần số của hệ thống điện Quốc gia, góp phần giảm chi phí vận hành hệ thống điện Quốc gia; giảm cường độ làm việc của các tổ máy hiện hữu, qua đó kéo dài tuổi thọ của thiết bị, tiết kiệm chi phí bảo dưỡng, sửa chữa.
