Tiền ào ạt đổ vào cổ phiếu blue-chips, VN30-Index vượt mốc 2000 điểm

Loạt cổ phiếu trong rổ VN30 chiều nay phục hồi tích cực, nhiều mã tăng rất mạnh đã đẩy chỉ số đại diện rổ này lần đầu tiên trong lịch sử vượt mốc 2000 điểm. VN-Index dĩ nhiên cũng được hưởng lợi, khi chỉ cần hai phiên tăng nữa như hôm nay là chinh phục đỉnh 1800 điểm, ngưỡng mà nhiều tổ chức từng dự báo cho cả năm 2026.

Thống kê rổ VN30 chiều nay có 19 cổ phiếu tăng giá cao hơn phiên sáng, 6 mã tụt giá. Sức mạnh đến từ những cổ phiếu lớn, đặc biệt là VIC tăng thêm 2,14% nữa và chạm tới ngưỡng trần. Cổ phiếu này còn dư bán giá trần khoảng 118.800 cổ và vượt ngưỡng 200.000 đồng, tức là tăng hơn 5 lần trong vòng 4 tháng qua. Chỉ riêng VIC đã đem về 10,1 điểm trong tổng mức tăng 17,57 điểm của VN-Index và 17,7 điểm trong mức tăng 31,71 điểm của VN30-Index.

Hai cổ phiếu nhóm Vin còn lại trong rổ VN30 cũng tăng giá tốt chiều nay: VRE tăng thêm 3,12% nữa, đóng cửa trên tham chiếu 6,57%. VHM tăng thêm 0,89%, chốt tăng 0,98%. Ngoài các cổ phiếu này, số còn lại tuy cũng có cải thiện giá tốt nhưng biên độ không nổi bật. LPB, HDB, MWG, SSB, VJC, VNM là các cổ phiếu tăng được hơn 1% trong phiên chiều.

Một diễn biến khá bất ngờ là tuy mặt bằng giá nhóm VN30 chiều nay tốt hơn buổi sáng, nhưng thanh khoản vẫn giảm gần 12%. VJC là cổ phiếu duy nhất mất thanh khoản, nên mức giao dịch sụt giảm đồng nghĩa với khối lượng bán khá nhẹ. VN30-Index chốt phiên tăng 1,6% với 17 mã tăng/10 mã giảm, trong đó 13 mã tăng từ 1% trở lên so với tham chiếu.

Đà tăng của điểm số hôm nay đã có thể dữ dội hơn nếu các trụ đạt đồng thuận tốt hơn. VCB giảm 1,71%, BID giảm 0,73%, VPB giảm 1,25%, HPG giảm 2,03%, FPT giảm 2,19%. Đây đều là các cổ phiếu trong nhóm Top 10 vốn hóa của sàn HoSE.

Mở rộng ra toàn sàn HoSE, mặt bằng giá cổ phiếu chiều nay cũng có cải thiện nhẹ. Độ rộng chỉ số lúc đóng cửa ghi nhận 119 mã tăng/187 mã giảm trong khi phiên sáng có 91 mã tăng/216 mã giảm. Số mã tăng hơn 1% là 71 cổ phiếu, cao hơn phiên sáng (52 mã). Số mã giảm quá 1% vẫn tương đương với 108 cổ phiếu.

Như vậy về tương quan tăng/giảm, phần lớn thị trường vẫn nằm trong vùng dao động nhẹ và mức độ thiệt hại là nhỏ hơn phiên sáng. Tổng thanh khoản của nhóm giảm sâu nhất từ 1% trở lên chiếm 21,8% giao dịch cả sàn HoSE, trong đó 17 cổ phiếu khớp vượt trăm tỷ đồng. Nhóm Midcap có nhiều đại diện trong số này như GEX giảm 1,61%, BSR giảm 1,2%, NKG giảm 2,79%, HHS giảm 1,8%, DCM giảm 2,33%, GMD giảm 1,9%, EVF giảm 2,49%, PVD giảm 2,31%, DGW giảm 2,55%...

VN-Index đã có thể tăng mạnh hơn nữa nếu không có sự kiềm chế của VCB, VPB, HPG, FPT...

Ở phía tăng giá, ngoài VIC, VJC và các blue-chips, không ít cổ phiếu cũng thu hút dòng tiền ấn tượng. CII kịch trần 1.305,7 tỷ đồng và giá lên cao nhất kể từ đầu năm 2022. HDC cũng rất mạnh, giá tăng hết biên độ với thanh khoản 625,6 tỷ đồng. PDR, DXG, DIG, TCH, HDG, CTS, IJC đều tăng 3-5% với thanh khoản hàng trăm tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài có tín hiệu tăng mua phiên chiều, giá trị giải ngân mới đạt 2.503 tỷ đồng, cao hơn phiên sáng 34%. Giá trị ròng co lại còn -256 tỷ. Dù vậy tính chung cả phiên khối này vẫn rút khỏi thị trường gần 1.235 tỷ đồng ròng. Tuần trước khối này bán ròng tổng cộng 5.046 tỷ và là tuần bán ròng thứ 12 liên tiếp. Các mã bị bán nổi bật là HPG -365,5 tỷ, VRE -356,8 tỷ, VHM -352,1 tỷ, MBB -306,4 tỷ, MSN -218,6 tỷ, VPB -217,4 tỷ. Phía mua ròng có VIC +272 tỷ, SHB +170,3 tỷ, VNM +113,2 tỷ, HDB +98,7 tỷ, MWG +85,8 tỷ, CII +84,3 tỷ…

Mặc dù yếu tố kéo trụ là khá rõ trong phiên hôm nay cũng như tuần trước, nhưng hiệu ứng tăng giá cũng không quá hẹp. Độ rộng cho thấy cũng có cả trăm cổ phiếu “hưởng ứng” đồng thời nhiều mã tăng mạnh. Do đó việc lựa chọn đúng cổ phiếu mới có thể hưởng lợi trong tình huống này và đây là một phần của cuộc chơi trên thị trường.