VN-Index chinh phục 2000 điểm vào cuối năm nay?

Mirae Asset duy trì kịch bản tích cực với sự hồi phục trên diện rộng của loạt cổ phiếu vốn hóa lớn tạo đà tăng đồng thuận đối với chỉ số chung giúp VN-Index chinh phục mốc 1.800 – 2.000 điểm vào cuối năm nay.

Mirae Assert vừa cập nhật triển vọng thị trường chứng khoán tháng 10, trong đó đánh giá thị trường tháng qua có sự phân hóa rõ rệt về hiệu suất giao dịch giữa nhóm cổ phiếu Vingroup (VIC, VHM, VRE) và phần còn lại của thị trường khi chỉ riêng ba cổ phiếu này đã đóng góp hơn 40 điểm đối với đà tăng của VN-Index.

Trong khi đó, sắc đỏ bao phủ tại các nhóm cổ phiếu mang tính dẫn dắt như Ngân hàng đóng góp giảm gần 43 điểm và Chứng khoán đóng góp giảm hơn 7 điểm.

Loạt thay đổi về mặt pháp lý trong thời gian đã tạo cơ hội để Vingroup mở rộng hệ sinh thái của mình sang các lĩnh vực mới hoặc tham gia vào các dự án hạ tầng trọng điểm thông qua cơ chế hợp tác đầu tư công-tư (PPP); qua đó, giúp thu hút dòng tiền ở những tháng vừa qua.

Mirae Asset cho rằng có sự không bền vững về mặt xu hướng khi phần lớn đà tăng đều đến từ sự kỳ vọng về tương lai song mức độ hiệu quả của các dự án mới của Vingroup đối với bức tranh tài chính chung vẫn còn là một ẩn số cần phải tiếp tục theo dõi.

Sáng ngày 8/10, FTSE Russell chính thức công bố nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên sang nhóm mới nổi thứ cấp; hiệu lực từ ngày 21/09/2026 song vẫn còn phụ thuộc vào kỳ đánh giá giữa kỳ tháng 3/2026.

Mirae Asset lạc quan về triển vọng giao dịch của thị trường chứng khoán Việt Nam ở giai đoạn ba tháng cuối năm 2025.

Động lực cho thị trường đến từ việc duy trì động thái nới lỏng chính sách tiền tệ, duy trì môi trường lãi suất thấp kết hợp tiến tới gỡ bỏ hạn mức tăng trưởng tín dụng cho hệ thống ngân hàng, thúc đẩy tiêu dùng thông qua giảm thuế giá trị gia tăng, giảm thuế đối với hộ kinh doanh và doanh nghiệp cùng với việc mở rộng và nâng cấp hạ tầng thông qua các dự án đầu tư công với quy mô lớn.

Bên cạnh đó, thị trường giờ đây đã vượt qua nút thắt cuối cùng sau khi FTSE Russell chính thức công nhận Việt Nam trở thành thị trường mới nổi và dòng vốn ngoại dự kiến sẽ chảy về thị trường chứng khoán kể từ tháng 03/2026.

Do đó, Mirae Asset duy trì kịch bản tích cực với sự hồi phục trên diện rộng của loạt cổ phiếu vốn hóa lớn đến từ nhóm Ngân hàng, Chứng khoán, Nguyên vật liệu và Bán lẻ; qua đó, giúp tạo đà tăng đồng thuận đối với chỉ số chung giúp VN-Index chinh phục mốc 1.800 – 2.000 điểm vào cuối năm nay.

Kịch bản cơ sở: VN-Index được kỳ vọng thiết lập vùng hỗ trợ ngắn hạn tại 1.650 điểm và tiếp tục đà tăng về 1.800 điểm. Kịch bản kém khả quan: Hình thành vùng hỗ trợ trung hạn tại 1.550 điểm.

Trong bối cảnh thị trường Việt Nam phục hồi mạnh mẽ kể từ quyết định áp thuế đối ứng đến từ phía Hoa Kỳ vào đầu tháng 4, sự tham gia mạnh mẽ của nhà đầu tư trong nước được xem là nền tảng then chốt giúp thanh khoản giao dịch bình quân mỗi phiên đạt những kỷ lục mới.

Trong đó, chỉ số VN-Index từng ghi nhận những phiên giao dịch có giá trị khớp lệnh bình quân lên đến 50 đến 70 nghìn tỷ đồng mỗi phiên; bình quân tháng 7 và tháng 8 ghi nhận lần lượt 32,8 nghìn tỷ đồng và 46 nghìn tỷ đồng so với mức thanh khoản bình quân chỉ từ 20 – 30 nghìn tỷ khi VN-Index thiết lập vùng đỉnh lịch sử vào năm 2022.

Thanh khoản bùng nổ ở bốn tháng gần nhất đã tạo nên môi trường “thiên thời địa lợi” đối với các doanh nghiệp tư nhân và góp phần tạo nên làn sóng chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) trong giai đoạn 2025 – 2027.

Một số thương vụ lớn đã trình làng trong thời gian qua bao gồm Vinpearl – VPL (định giá 5 tỷ USD) và Techombank Chứng khoán – TCX (định giá 4 tỷ USD) cho đến kế hoạch IPO của loạt doanh nghiệp chứng khoán hàng đầu như VPBankS (định giá 1,8 tỷ USD), VPS (đứng đầu về thị phần môi giới chứng khoán kể từ 2021).