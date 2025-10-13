Thị trường “xanh vỏ”, cổ phiếu giảm gấp đôi số tăng, khối ngoại rút ròng gần 930 tỷ

Tình trạng kéo trụ vẫn tiếp diễn trong sáng nay, phần nào làm giảm hiệu ứng bất lợi của sự kiện căng thẳng thương mại Mỹ - Trung bất ngờ “phát nổ” cuối tuần qua. VN-Index tăng 0,42% nhưng số mã giảm giá nhiều gấp 2,3 lần số tăng, cho thấy nhà đầu tư vẫn dễ thua lỗ trong tình trạng “xanh vỏ đỏ lòng”.

Trong 7,36 điểm tăng của VN-Index thì riêng VIC tăng 4,74% đã đem về gần 6,9 điểm. Nếu tính cả VPL tăng 1,01%, VRE tăng 3,35% thì tổng 3 mã nhóm Vin đã cộng vào 8,3 điểm, tức là vượt cả mức tăng của chỉ số. Đó là chưa kể tới TCB tăng 4,96% và CTG tăng 1,45% đem về khoảng 4 điểm nữa. Nói cách khác, điểm số sáng nay nằm trong tay vài mã bất động sản, ngân hàng.

VN30-Index cũng đang tăng 0,67% với 13 mã tăng/16 mã giảm. Điểm tăng của chỉ số này chỉ riêng VIC và VRE đã đủ hết. Nhóm blue-chips phân hóa sâu sắc, nhóm tăng thì khá mạnh và nhóm giảm cũng rất đuối. 10/13 mã xanh của rổ tăng hơn 1% và 8/16 mã đỏ giảm quá 1%. Phía giảm cũng có một số trụ là HPG giảm 1,86%, FPT giảm 1,98%, VCB giảm 1,56%.

Tuy nhiên một chút tích cực trong rổ blue-chips là thanh khoản đã tăng 46,2% so với phiên trước và phân bổ giao dịch nhiều hơn ở nhóm tăng giá. Cụ thể, giá trị khớp lệnh của 13 cổ phiếu tăng giá chiếm 60,2% giao dịch cả rổ trong khi thanh khoản 16 mã giảm chỉ chiếm 38,2%. Nói cách khác, từ góc độ phân bổ vốn thì nhà đầu tư “nhiều tiền hơn” có khuynh hướng đỡ giá thành công.

Mở rộng ra toàn sàn HoSE, độ rộng hiện chỉ có 93 mã tăng/216 mã giảm. Tuy nhiên thanh khoản ở nhóm giảm chỉ chiếm 44,6% giá trị khớp lệnh sàn trong khi giao dịch ở nhóm tăng chiếm 52,4%. Vấn đề là phần lớn giao dịch của nhóm tăng (70%) lại tập trung trong rổ VN30, với những mã thanh khoản rất cao là TCB khớp 1.343,8 tỷ; SSI với 1.166,1 tỷ; SHB với 1.018,6 tỷ; VHM với 740,3 tỷ; MSN với 713,8 tỷ…

Nhìn từ góc độ này thì các nhà đầu tư cá nhân dường như dễ chịu thiệt hơn vì nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ mới là “vùng” giao dịch ưa thích. Hàng loạt cổ phiếu quen thuộc đang lao dốc nặng: DLG giảm 3,21%, NKG giảm 3,07%, BVH giảm 2,75%, TNI giảm 2,72%, HPX giảm 2,2%, VPG giảm 2,15%, HSG giảm 2,11%, PVD giảm 2,08%, ORS giảm 2,07%...

Diễn biến chỉ số VN-Index sáng nay.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán đang giao dịch rất kém. Toàn bộ 27 mã ngân hàng ở các sàn chỉ có 7 mã xanh. Trừ TCB, PGB, CTG và HDB thì số còn lại không đáng kể. Nhóm chứng khoán cũng chỉ 3 mã xanh là AAS tăng 4,55%, SSI tăng 1,35% và VCI tăng 0,57%, còn lại toàn đỏ. Thậm chí 22 mã giảm quá 1% trong nhóm này. Thống kê toàn sàn HoSE, trong 216 cổ phiếu giảm giá, có 107 mã đã giảm quá 1% giá trị.

Ở phía tăng, ngoài các blue-chips cũng có một số cổ phiếu vừa và nhỏ đang đi ngược dòng. 52 mã đang tăng từ 1% trở lên xuất hiện CII tăng 2,43%, thanh khoản 528,1 tỷ đồng; HDC tăng 6,11% với 358,5 tỷ; PDR tăng 1,27% với 339,8 tỷ; KBC tăng 1,68% với 263,1 tỷ; TCH tăng 2,83% với 260 tỷ; DIG tăng 1,64% với 251,7 tỷ; HDG tăng 2,3% với 117,1 tỷ; IJC tăng 5,32% với 102,1 tỷ.

Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay tăng vọt quy mô bán ra trên HoSE tới 40%, đạt 2.854 tỷ đồng, cao nhất kể từ đầu tháng 9. Mức ròng khoảng -978,8 tỷ đồng, nếu tính cả HNX và UpCOM là -930 tỷ. Khối này xả lớn ở HPG -244,1 tỷ, VRE -198,4 tỷ, VPB -173,2 tỷ, MSN -145,7 tỷ, MBB -144,3 tỷ, FPT -109,3 tỷ. Phía mua ròng có SHB +83,4 tỷ, VIC +70,5 tỷ, TCB +57,6 tỷ, VJC +51,5 tỷ, LPB +48 tỷ…