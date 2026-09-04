Tiền dồn vào cổ phiếu blue-chips, VN-Index vượt mốc 1850

Giao dịch tiếp tục sôi động trong nhóm blue-chips VN30 và cổ phiếu cải thiện giá rõ nét. Hơn 63% giá trị khớp lệnh toàn sàn HoSE tập trung vào rổ này trong bối cảnh thanh khoản chung sụt giảm.

Xu thế tăng của VN-Index vẫn đang được củng cố.

Chiều nay giao dịch sàn HoSE tăng 32,4% so với phiên sáng, trong đó 64,1% cũng dồn vào các cổ phiếu trong nhóm VN30. Thống kê cho thấy 15 mã trong rổ này cải thiện giá so với mức chốt phiên sáng, đồng thời chỉ số đại diện rổ tăng 1,19% trong khi phiên sáng tăng 0,8%.

Thu hút dòng tiền ấn tượng nhất rổ này là VIC. Chiều nay VIC khớp thêm hơn 1.114 tỷ đồng nữa, tăng 39% so với phiên sáng. Giá VIC tăng thêm 0,83% so với mức chốt buổi sáng đóng cửa bay cao 4,74% so với tham chiếu. Sức mạnh này đem về hơn 19 điểm cho VN-Index trong tổng mức tăng 25,36 điểm, đối với VN30-Index là 11 điểm trong tổng mức tăng 23,32 điểm.

Dù vậy không chỉ có VIC, thanh khoản chung của nhóm VN30 phiên chiều tăng 36,8% so với buổi sáng và 20 mã có sự gia tăng thanh khoản. Tính chung cả ngày, VN30 khớp gần 8.669 tỷ đồng (không tính thỏa thuận), chiếm 63,2% tổng giá trị khớp của sàn HoSE.

Đây vẫn là con số tuyệt đối không lớn. Tuần trước trung bình rổ VN30 khớp 9.608 tỷ đồng/phiên, tuy nhiên tỷ trọng chưa tới 60% sàn. Trong bối cảnh thanh khoản chung còn thấp, mức độ tập trung vốn cao vào các blue-chips phản ánh khả năng duy trì nhịp điệu giao dịch. Dù sao thanh khoản cũng như xu hướng điểm số vẫn phụ thuộc chủ đạo vào nhóm VN30.

Ngoài VIC, chiều nay một số blue-chips khác cũng lên giá rất ấn tượng. STB chốt phiên sáng mới tăng nhẹ 0,4%, vừa vào phiên chiều đã bùng nổ. Cổ phiếu này tăng một mạch tới lúc đóng cửa, vượt tham chiếu 3,76%, tức là riêng chiều nay đã tăng 3,34%. Không chỉ vậy, thanh khoản STB còn cao gấp gần 10 lần buổi sáng, phản ánh sự chủ động tuyệt đối của bên mua. VPB và TCX là hai cổ phiếu khác cũng lên giá rất tốt: VPB tăng thêm 1,46% nữa, đóng cửa tăng 3,15%, thanh khoản tăng 24% so với phiên sáng. TCX tăng thêm 2,15%, chốt tăng 2,54%, thanh khoản tăng 53% so với phiên sáng.

Ở chiều ngược lại, SSB chứng kiến đợt chốt lời mạnh. Cổ phiếu này đã kịch trần hai phiên liền trước và kể từ đáy tháng 8 đến hôm qua giá SSB đã tăng 21,3%. Sáng nay SSB đã quay đầu giảm 1,64%, phiên chiều rơi thêm 2,79% nữa, đóng cửa mất 4,38% so với tham chiếu. Thanh khoản phiên chiều cũng tăng gần 63% so với phiên sáng, xác nhận có áp lực bán chủ động.

Với dòng tiền dồn nhiều vào các blue-chips và số cổ phiếu cải thiện giá nhiều hơn, VN30-Index đóng cửa tăng 1,19% với 18 mã xanh/7 mã đỏ. 9 cổ phiếu tăng từ 1% trở lên, trong đó 6 mã tăng vượt 2% tạo lực kéo mạnh mẽ. Phía giảm vừa ít và ngoài SSB thì VJC là cổ phiếu yếu thứ hai cũng chỉ giảm 0,88%.

Diễn biến nhạt nhòa hơn diễn ra ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ do dòng tiền khá yếu. Toàn sàn HoSE chiều nay tăng thanh khoản khoảng 1.910 tỷ đồng thì 71% là nhờ rổ VN30. Chỉ số đại diện nhóm Midcap đóng cửa giảm 0,23%, Smallcap giảm 0,18%. Độ rộng toàn sàn HoSE vẫn cho thấy bên giảm áp đảo khi có 128 mã xanh và 176 mã đỏ (phiên sáng 111 mã xanh/172 mã đỏ).

Dù vậy điểm tích cực là cũng giống buổi sáng, áp lực bán không thực sự mạnh. Trong 172 mã đỏ chỉ có 19 cổ phiếu giảm quá 1% với thanh khoản từ 10 tỷ đồng trở lên. VSC giảm 3,47%, CII giảm 2,06%, KDH giảm 1,7%, DGW giảm 2,15%, GEE giảm 1,57%, DIG giảm 1,33%, OCB giảm 3,21% là những cổ phiếu có thanh khoản cao nhất.

Ở phía tăng, sự tập trung vốn quá lớn vào các blue-chips cũng khiến giao dịch mất cân đối. Trong 128 mã xanh có 17 mã tăng trên 1% với thanh khoản từ 10 tỷ đồng, thì 10 mã thuộc rổ VN30. DGC tăng 4,9%, NLG tăng 4,47%, HCM tăng 1,34%, HDG tăng 4,79%, TCH tăng 2,09%, BVH tăng 2,03%, TDP tăng 1,85% là các cổ phiếu còn lại.

Với sức mạnh của các blue-chips, trong đó nổi bật là VIC và VHM, VN-Index được kéo vọt qua mốc 1850 điểm, phát tín hiệu tích cực. Tuy vậy đây chỉ là sức mạnh của điểm số, còn cổ phiếu phần lớn vẫn khá đuối. Nhóm blue-chips đang là động lực thay đổi khi củng cố xu hướng tăng rõ nét hơn của VN-Index. Điều còn thiếu là xu hướng này cần sự đồng thuận từ số lớn cổ phiếu thành phần.