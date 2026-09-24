VN-Index “chìm” sâu dưới 1800 điểm, nguy cơ thủng đáy ngắn hạn

Các cổ phiếu vốn hóa lớn nhất của VN-Index đồng loạt giảm sâu trong phiên sáng nay khiến chỉ số có nguy cơ thủng đáy ngắn hạn cách đây 8 phiên ở mức 1776,85 điểm. Chốt phiên sáng VN-Index giảm 1,24% (-22,4 điểm) đã rơi xuống 1779,25 điểm.

Nhóm cổ phiếu lớn nhất đồng loạt đỏ sáng nay.

Biên độ giảm mạnh nói trên đã khiến chỉ số phá vỡ đường xu hướng tăng ngắn hạn kéo dài từ đáy tháng 7 tới nay. Dù vậy về mặt kỹ thuật VN-Index vẫn còn một đáy ngắn hạn cách đây 2 tuần để tham chiếu. Nếu chỉ số hoàn toàn phá vỡ đáy này, xu hướng tăng ngắn hạn đứng trước nguy cơ kết thúc.

Áp lực lớn nhất lên VN-Index sáng nay là nhóm cổ phiếu dẫn dắt: 10 mã vốn hóa lớn nhất chỉ còn duy nhất VPB tăng 0,91%. Ngược lại VIC giảm 2,33%, VHM giảm 3,81%, BID giảm 1,1%, CTG giảm 1,47%, VCB giảm 0,34%, TCB giảm 0,6%, GAS giảm 0,71%, MBB giảm 0,25%. Chỉ riêng VIC và VHM đã lấy đi khoảng 13 điểm của chỉ số.

Tuy vậy cũng không chỉ “đổ lỗi” cho nhóm vốn hóa lớn nhất, toàn rổ VN30 có tới 23 cổ phiếu giảm và chỉ 6 mã tăng, trong đó 14 mã giảm quá 1%. Phía tăng duy nhất 2 cổ phiếu đáng kể là GVR tăng 2,64% và MSN tăng 1,43%. Hai mã này bù lại chỉ hơn 1 điểm. Chỉ số đại diện rổ chốt phiên giảm 0,96%.

Đối với toàn sàn HoSE cũng vậy, độ rộng rất hẹp với 68 mã xanh và 230 mã đỏ, trong đó 108 mã giảm từ 1% trở lên. Sắc đỏ áp đảo rất sớm và kéo dài trong toàn phiên giao dịch, bất chấp ban đầu VN-Index giảm rất nhẹ. Thời điểm tốt nhất độ rộng sàn này cũng chỉ là 91 mã tăng và 166 mã giảm.

Thanh khoản HoSE sáng nay giảm nhẹ 4% so với sáng hôm qua đi cùng với diễn biến trượt giảm giá liên tục cho thấy dòng tiền mua đang rất kém. Biên độ trượt giá của nhóm VN30 rất rộng, tới 10 mã bốc hơi quá 2% từ giá cao nhất đầu phiên. Toàn sàn HoSE ghi nhận 45% số cổ phiếu có giao dịch cũng trượt giá với biên độ hơn 1% so với đỉnh tương đương gần 160 mã.

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Lực cầu đỡ quá yếu tuy không khiến nhiều cổ phiếu xuất hiện thanh khoản cao trong nhóm giảm mạnh, nhưng thiệt hại vẫn rất rõ ràng. Tổng thanh khoản của 108 cổ phiếu yếu nhất sáng nay chiếm 48,7% giá trị khớp lệnh sàn HoSE. Nhóm VHM, VIC, FPT, CTG, HDB, ACB thuộc VN30 dẫn đầu thanh khoản nhóm giảm với giá trị khớp lệnh đều trên trăm tỷ đồng.

Midcap cũng có một số mã bị xả tương đối lớn như VIX khớp 1,54% khớp lệnh 160 tỷ; PNJ khớp 112,9 tỷ, giá giảm 3,54%; NVL khớp 101,2 tỷ, giá giảm 2,44%. Nhóm DXG, TPB, VND, VCI, PVD, CII cũng giảm mạnh với thanh khoản khá cao.

Ở phía tăng, chỉ vài cổ phiếu có sức mạnh dòng tiền đảm bảo. MSN và GVR thuộc VN30 dẫn đầu với thanh khoản trên trăm tỷ đồng. Chưa tới chục mã khác tăng giá hơn 1% với thanh khoản quá 10 tỷ đồng và đều không mang tính đại diện nhóm ngành. PET tăng 1,35%, VTP tăng 5,18%, BCM tăng 1,97%, CTR tăng 2,21%, VGC tăng 1,19%, DCL tăng 1,11%, YEG tăng 1,74% là những cổ phiếu còn lại.

Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay có tín hiệu giảm bán, quy mô xả ở HoSE chỉ đạt 986,2 tỷ đồng, giảm 20% so với sáng hôm qua. Tuy nhiên phía mua cũng giảm đáng kể 22%, nên vị thế ròng tiếp tục -487,2 tỷ đồng. Bán lớn nhất là VHM -170,7 tỷ, ACB -57,6 tỷ, VIC -56,8 tỷ, VPB -55,2 tỷ. Phía mua ròng có MSN +47,6 tỷ là duy nhất đáng kể.

Việc VN-Index có nguy cơ phá vỡ đáy ngắn hạn đang kéo theo rủi ro không nhỏ trong ngắn hạn. Tín hiệu kết thúc xu hướng có thể thúc đẩy hoạt động cắt lỗ mới.