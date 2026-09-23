Thanh khoản bắt đầu cải thiện, khối ngoại vẫn duy trì bán ròng

Chỉ số đại diện sàn HoSE chốt phiên sáng chỉ tăng nhẹ 0,12% (+2,21 điểm) nhưng có tới 152 mã tăng và 125 mã giảm. VN30-Index cũng tăng 0,3% với 17 mã tăng và 10 mã giảm.
Các chỉ số bị ảnh hưởng nhất định từ nhóm trụ dẫn dắt với VIC giảm 0,98%, VHM giảm 0,14%, CTG giảm 0,16%, VPB giảm 0,18%. Trong khi đó Top 10 vốn hóa chỉ có TCB là tăng nổi bật 3,41%, còn lại đều yếu.
Rổ VN30 cũng chỉ có một số mã tầm trung là nổi bật như HDB tăng 2,18%, LPB tăng 1,84%, VIB tăng 1,49%, BSR tăng 1,28%, STB tăng 1,17%. Phía giảm ảnh hưởng cũng rất hạn chế, yếu nhất là VPL giảm 1,35%, VJC giảm 1,25%.
Như vậy tổng thể nhóm blue-chips là trong trạng thái giằng co dao động hẹp. Thanh khoản rổ này tăng 34% so với sáng hôm qua nhưng toàn bộ đến từ giao dịch tăng của TCB và HDB. Cụ thể, toàn rổ VN30 tăng tuyệt đối gần 953 tỷ đồng so với sáng hôm qua thì hai cổ phiếu này tăng 1.043 tỷ đồng. Đây cũng là hai cổ phiếu giao dịch lớn nhất toàn thị trường và giá đảo chiều khá ấn tượng từ vùng giảm. Nếu tính theo dao động trong ngày, TCB tăng tới 3,73% so với giá thấp nhất và HDB tăng 2,36%.
Rổ VN30 chiếm khoảng 59% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE sáng nay và thanh khoản chung của sàn này cũng tăng gần 28% so với sáng hôm qua. Dù vậy nhóm VN30 cũng chỉ đóng góp chưa tới 70% mức tăng thanh khoản của sàn. Phần còn lại là từ các mã vừa và nhỏ.
Trong 152 cổ phiếu đang xanh của VN-Index, có 66 mã tăng từ 1% trở lên, tức là 60 mã thuộc nhóm vừa và nhỏ. Dĩ nhiên không nhiều cổ phiếu thực sự có giao dịch lớn, nhưng MSB tăng 4,44%, TPB tăng 2,46%, GEE tăng 5,86% cũng lọt vào nhóm khớp lệnh trên trăm tỷ đồng. FRT tăng 2,75%, PET tăng 6,99%, GEX tăng 1,02%, VPI tăng 1,51%, PC1 tăng 1,68%... cũng nằm trong số giao dịch vài chục tỷ đồng. Tính chung thanh khoản của 66 cổ phiếu mạnh nhất sáng nay chiếm 46% tổng giá trị khớp sàn HoSE. Nếu không tính giao dịch của các mã thuộc VN30, 60 cổ phiếu còn lại chiếm gần 21%.
Ở phía giảm giá, xu hướng chính của cổ phiếu sáng nay là phục hồi dần nên không nhiều cổ phiếu quá yếu. Trong 125 mã đỏ chỉ có 45 mã giảm từ 1% trở lên, trong đó 14 mã là khớp quá 1 tỷ đồng. PNJ giảm 1,68%, PVT giảm 1,87%, NVL giảm 1,59%, BVH giảm 1,29%, TCM giảm 1,25% là những cổ phiếu duy nhất ngoài rổ VN30 khớp được hơn 10 tỷ đồng.
Quan sát độ rộng thị trường trong phiên, biến động giá tuy có thay đổi nhưng không đạt đến trạng thái cực đoan. VN-Index giảm thấp nhất lúc 10h35 cũng chỉ mất hơn 4 điểm, độ rộng cũng là 116 mã tăng/132 mã giảm. Cuối phiên độ rộng cải thiện lên 152 mã tăng/125 mã giảm xác nhận diễn biến phục hồi. Thống kê khoảng 29% số cổ phiếu có giao dịch đã đạt biên độ phục hồi từ 1% trở lên so với giá thấp nhất phiên. Diễn biến này đi cùng với mức cải thiện về thanh khoản là một sự kết hợp tích cực.
Dù vậy mức tăng thanh khoản sáng nay chưa thực sự thuyết phục, với phần lớn đến từ giao dịch của TCB và HDB. Các cổ phiếu vừa và nhỏ cũng gia tăng giao dịch, dù mờ nhạt, là một tín hiệu của cơ hội lan tỏa dòng tiền.
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay bán ra mạnh hơn, tăng khoảng 56% ở sàn HoSE so với sáng hôm qua. Vị thế bán ròng đạt -589,5 tỷ đồng là khá lớn (sáng hôm qua bán ròng 259 tỷ). Tuy vậy gần đây các phiên chiều khối này đều có hoạt động giải ngân mới khá tốt. Mặt khác, cũng không có cổ phiếu nào bị bán đột biến, nhiều nhất là ACB -84,7 tỷ, VPB -68,6 tỷ, VHM -54,7 tỷ, FPT -39,2 tỷ. Phía mua ròng có VPI +22,2 tỷ là đáng kể nhất.
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