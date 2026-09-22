Vốn ngoại đảo chiều mua ròng, thị trường phân hóa

Thanh khoản cực thấp trong phiên chiều nay không khiến giá cổ phiếu cải thiện rõ nét, nhưng điểm số thì tốt hơn đáng kể nhờ VIC lên giá khá ấn tượng. Nhà đầu tư nước ngoài sau phiên sáng bán ròng đã đảo chiều mua trở lại hơn 322 tỷ đồng.

VN-Index được kéo mạnh hôm nay nhờ VIC, MSN và VHM.

VN-Index đóng cửa tăng 0,96% (+17,26 điểm), cải thiện so với phiên sáng (+0,53%/+9,55 điểm). Tuy nhiên sự cải thiện này chủ yếu đề từ vài cổ phiếu vốn hóa lớn.

Trụ mạnh nhất chiều nay là VIC. Buổi sáng cổ phiếu này đã mạnh sẵn khi tăng 2,13%. Vào phiên chiều dòng tiền đẩy lên mạnh mẽ, thanh khoản tăng 79% so với phiên sáng và giá cũng lên cao thêm 1,58% nữa. Đóng cửa VIC tăng tổng cộng 3,74% đem về tới hơn 14 điểm cho VN-Index. VHM cũng nhích giá thêm, chốt phiên tăng 1,91%. MSN – cổ phiếu mạnh nhất rổ VN30 phiên sáng – chiều nay tăng thêm 0,43%, đóng cửa tăng 3,84%. Hai mã này cộng thêm hơn 3 điểm nữa. Như vậy gần như toàn bộ mức tăng của VN-Index đến từ ba mã này, số còn lại bù trừ là hết.

Thống kê rổ VN30 trong buổi chiều có 16 cổ phiếu tăng giá so với mức chốt phiên sáng, 11 mã tụt giá. Tuy nhiên ngoài VIC, chỉ thêm VJC cải thiện rõ nét, phục hồi 1,42% nhưng đóng cửa vẫn là giảm 1,52% so với tham chiếu. Vốn hóa của VJC thì quá nhỏ để có thể hỗ trợ điểm số.

Sự cải thiện về giá của các blue-chips chiều nay hoàn toàn dựa trên áp lực bán suy giảm, còn thanh khoản ở mức cực thấp. Tổng giá trị khớp lệnh tăng thêm chỉ đạt 2.997 tỷ đồng, là phiên chiều dưới ngưỡng 3.000 tỷ đầu tiên kể từ đầu tháng 3/2025. VN30-Index chốt phiên tăng 0,62% với 16 mã xanh và 9 mã giảm, hầu hết đều nhờ đà tăng đã có từ sáng. Xét chung cuộc, MSN vẫn mạnh nhất rổ khi tăng 3,84%, tiếp đó là VIC, VHM, SAB tăng 1,82%, MWG tăng 1,53%, VNM tăng 1,49% và VRE tăng 1,41%.

Cùng với sự hỗ trợ của vào cổ phiếu blue-chips, diễn biến tích cực chiều nay là động thái quay lại mua ròng của nhà đầu tư nước ngoài. Giá trị giải ngân mới trên sàn HoSE phiên chiều đạt hơn 1.076 tỷ đồng, gấp đôi phiên sáng. Vị thế ròng đạt +322,1 tỷ đồng so với mức -259,1 tỷ đồng của phiên sáng. Tuy vị thế ròng cả ngày chỉ đạt khoảng 63 tỷ đồng, rất nhỏ, nhưng động thái mua ròng buổi chiều cho thấy vẫn đang có hoạt động thu gom dù không rõ ràng.

Những cổ phiếu được giải ngân mới nổi bật chiều nay là SBT +140,1 tỷ, MCH +67,9 tỷ, VIC +49,1 tỷ, CTG +31,2 tỷ, FPT +26,1 tỷ. VNM và MSN vẫn nằm trong nhóm mua ròng tốt nhưng hầu như toàn bộ đã giao dịch từ sáng. Phía bán ròng có TCB -86,7 tỷ, VHM -54,8 tỷ, VPB -49,5 tỷ, BVH -44,8 tỷ. Phần lớn quy mô bán ở những cổ phiếu này cũng là giao dịch trong phiên sáng.

Tuy VN-Index đóng cửa phiên giao dịch hôm nay ở mức cao nhất ngày nhưng phần lớn cổ phiếu thì không được như vậy. Chưa tới 12% số cổ phiếu tăng giá đóng cửa ở giá cao nhất và cả rổ VN30 chỉ có VIC và SHB. Điều này cho thấy tuy đà tăng giá khá tốt nhưng sức cầu cũng không hoàn toàn kiểm soát hết giao dịch.

Độ rộng sàn HoSE cuối ngày ghi nhận 163 mã tăng và 127 mã giảm, chỉ cải thiện chút ít so với phiên sáng (150 mã tăng/132 mã giảm). Số lượng cổ phiếu tăng giá từ 1% trở lên cũng chỉ thêm khoảng 10 mã so với phiên sáng.

Tuy vậy nhóm Midcap có tín hiệu tốt lên, nhiều mã thu hút dòng tiền không kém gì blue-chips. Trong 73 cổ phiếu tăng giá tốt nhất của VN-Index cuối phiên (tăng từ 1% trở lên), ba vị trí đầu về thanh khoản là MSN, VHM và VIC. Ngoài ra midcap xuất hiện PVT tăng 4,56% khớp 275,4 tỷ đồng; MSB tăng 3,45% với 258,9 tỷ; VIX tăng 1,95% với 255,8 tỷ; GEE tăng 6,91% với 177,7 tỷ; DCL tăng 6% với 160,9 tỷ; TPB tăng 1,79% với 144,9 tỷ; GEX tăng 3,17% với 135,3 tỷ.

Diễn biến đảo chiều phục hồi mạnh và có được hơn 17 điểm hôm nay giúp VN-Index giữ được mốc 1800 điểm sau khi chớm để mất hôm qua. Tuy nhiên thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE một lần nữa rơi xuống ngưỡng quanh 10.000 tỷ đồng chưa tính thỏa thuận là cực thấp. Điều này cho thấy dòng tiền vẫn chưa thực sự hoạt động mạnh, giá cổ phiếu tăng nhờ hiệu ứng bán ít và điểm số mạnh nhờ trụ.