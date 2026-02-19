Tiền thưởng huy chương ở Thế vận hội Mùa đông 2026

Tại Thế vận hội Mùa đông 2026 Milano-Cortina đang diễn ra ở Italy, các vận động viên không chỉ tranh tài để giành lấy vinh quang và huy chương mà còn có cơ hội nhận được những khoản tiền thưởng không hề nhỏ từ quốc gia mà họ đại diện.

Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) không trao tiền thưởng cho các vận động viên giành huy chương, nhưng nhiều chính phủ và ủy ban Olympic quốc gia đã đưa ra các mức tiền thưởng hấp dẫn để khuyến khích các vận động viên của mình.

Theo hãng tin CNBC, Singapore đứng đầu bảng xếp hạng về mức tiền thưởng cho các vận động viên giành huy chương tại Thế vận hội Mùa đông 2026. Quốc gia Đông Nam Á này sẵn sàng trao khoảng 792.000 USD cho một huy chương vàng cá nhân, 395.000 USD cho huy chương bạc và 197.000 USD cho huy chương đồng. Đây là mức thưởng cao nhất cho huy chương vàng trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ mà CNBC thu thập được dữ liệu.

Singapore mới chỉ tham gia một kỳ Thế vận hội Mùa đông trước đó vào năm 2018 - kỳ Olympic mà vận động viên trượt băng tốc độ Cheyenne Goh của nước này xếp thứ 28 ở nội dung 1.500 mét nữ. Tuy nhiên, đảo quốc sư tử vẫn tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào các môn thể thao mùa đông.

Tại Milano-Cortina, Singapore chỉ có một đại diện là vận động viên trượt tuyết Faiz Basha, người đã không hoàn thành lượt chạy đầu tiên của nội dung trượt tuyết đổ đèo tại Trung tâm Trượt tuyết Stelvio.

Hồng Kông cũng đưa ra mức thưởng hấp dẫn với khoảng 768.000 USD cho huy chương vàng, 384.000 USD cho huy chương bạc và 192.000 USD cho huy chương đồng. Dù vậy, thành phố này vẫn chưa giành được huy chương nào tại Thế vận hội Mùa đông. Các vận động viên của Hồng Kông tham gia tranh tài ở các môn trượt tuyết và trượt băng tốc độ ngắn tại Italy.

Tại châu Âu, Ba Lan nổi bật không chỉ bởi quy mô mà còn bởi sự đa dạng của các phần thưởng. Các vận động viên giành huy chương vàng cá nhân có thể nhận được khoảng 211.000 USD, cùng với một chiếc xe Toyota Corolla, một căn hộ hai phòng hoàn thiện, một bức tranh, một phiếu nghỉ dưỡng và trang sức. Các phần thưởng hiện vận này cũng được áp dụng cho các vận động viên giành huy chương bạc và đồng, cộng thêm mức tiền thưởng lần lượt là khoảng 169.000 USD và 124.000 USD.

Nước chủ nhà Italy cũng không kém cạnh khi trao khoảng 214.000 USD cho vận động viên giành huy chương vàng, 107.000 USD cho huy chương bạc và 71.000 USD cho huy chương đồng. Trong khi đó, Hàn Quốc trao khoảng 208.000 USD cho huy chương vàng, khoảng 139.000 USD cho huy chương bạc và 70.000 USD cho huy chương đồng.

Đặc biệt, ngoài các khoản tiền thưởng tiêu chuẩn, vận động viên của Hàn Quốc còn giành được thêm những phần thưởng bổ sung khác. Truyền thông nhà nước Hàn Quốc đưa tin rằng vận động viên trượt tuyết Choi Ga-on đã nhận được 300 triệu won từ hiệp hội thể thao của cô sau khi giành huy chương vàng, cùng với các món quà từ các công ty tư nhân, bao gồm một chiếc đồng hồ xa xỉ từ thương hiệu Thụy Sĩ Omega.

Tại Mỹ, Ủy ban Olympic & Paralympic Hoa Kỳ trao 37.500 USD cho huy chương vàng, 22.500 USD cho huy chương bạc và 15.000 USD cho huy chương đồng.

Mức tiền thưởng của các quốc gia và vùng lãnh thổ cho vận động viên giành huy chương vàng, bạc và đồng tại Thế vận hội mùa đông 2026 - Nguồn: CNBC.

Trong khi đó, Na Uy, quốc gia có số lượng huy chương nhiều nhất trong lịch sử Thế vận hội Mùa đông, không trao tiền thưởng cho các vận động viên giành huy chương. Thay vào đó, các vận động viên tiếp tục thi đấu có thể đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính từ Ủy ban Olympic và Paralympic Na Uy, với mức trợ cấp khoảng 160.000 kroner Na Uy mỗi năm (tương đương 16.831 USD), bao gồm cả việc tiếp cận đào tạo chuyên nghiệp và dịch vụ y tế.

Một số quốc gia không công khai chương trình thưởng huy chương. Vương quốc Anh không trao tiền thưởng cho các huy chương Thế vận hội Mùa đông, nghĩa là các vận động viên của đội tuyển Anh sẽ không nhận được tiền thưởng dù có vị trí trên bục vinh quang. Thay vào đó, hỗ trợ tài chính được cung cấp thông qua tổ chức UK Sport, sử dụng nguồn tài trợ từ Xổ số Quốc gia để hỗ trợ đào tạo, huấn luyện và phát triển vận động viên.

Trung Quốc cũng không công bố cấu trúc thưởng quốc gia tiêu chuẩn cho các huy chương Thế vận hội Mùa đông. Phần thưởng dành cho các vận động viên có huy chương thường được quyết định ở cấp tỉnh hoặc bởi nhà tài trợ.