TKV sản xuất trên 29,5 triệu tấn than trong 9 tháng

Bất chấp thời tiết mưa bão kéo dài và nhu cầu tiêu thụ than từ các nhà máy điện ở mức thấp, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) vẫn cơ bản hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2025, ghi nhận doanh thu hơn 125 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách gần 20 nghìn tỷ đồng.

Tháng 9/2025, thời tiết diễn biến bất lợi khi chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 9 và số 10. Lượng mưa lớn không chỉ gây khó khăn cho hoạt động khai thác than, khoáng sản mà còn khiến tiêu thụ than gặp trở ngại do nhiều nhà máy điện không nhận đủ sản lượng theo đăng ký.

MƯA BÃO DỒN DẬP, SẢN XUẤT VẪN ỔN ĐỊNH

Trước tình hình này, TKV đã triển khai đồng bộ các giải pháp linh hoạt để duy trì nhịp độ sản xuất, đồng thời phát động phong trào thi đua lao động sản xuất trên toàn Tập đoàn. Nhờ đó, hoạt động sản xuất kinh doanh của TKV trong tháng 9 tiếp tục được giữ vững, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu chính theo kế hoạch.

Trong tháng 9, than nguyên khai sản xuất đạt 2,75 triệu tấn, vượt 4% kế hoạch. Tính chung 9 tháng, sản lượng đạt 29,52 triệu tấn, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm trước. Than sạch sản xuất tháng 9 đạt 2,92 triệu tấn, nâng tổng sản lượng 9 tháng lên 29,22 triệu tấn, bằng 105,6% cùng kỳ.

Hoạt động nhập khẩu than cũng được duy trì với sản lượng 575 nghìn tấn trong tháng 9, đưa lũy kế 9 tháng đạt 8,59 triệu tấn. Về tiêu thụ, TKV ghi nhận 3,03 triệu tấn trong tháng 9, nâng tổng sản lượng tiêu thụ 9 tháng đầu năm lên 34,06 triệu tấn.

Ở mảng khai trường, khối lượng bốc xúc đất đá trong tháng 9 đạt 10,1 triệu m³, vượt kế hoạch 1%. Lũy kế 9 tháng đạt 111,8 triệu m³, tăng 6,7% so với cùng kỳ. Mét lò đào tháng 9 đạt 23,82 nghìn mét, đưa tổng khối lượng 9 tháng lên 205,4 nghìn mét, tăng 5,8% so với năm trước.

Đối với khoáng sản, TKV tiếp tục duy trì ổn định các hoạt động: Alumina: sản xuất 118 nghìn tấn trong tháng 9; lũy kế 9 tháng đạt 1,09 triệu tấn, tăng 4,6% so với cùng kỳ. Tiêu thụ 9 tháng đạt 1,07 triệu tấn, tăng nhẹ 0,8%. Tinh quặng đồng: sản xuất 9,5 nghìn tấn tháng 9; lũy kế đạt 81,9 nghìn tấn. Tiêu thụ 9 tháng đạt 24,9 nghìn tấn, tăng 1,6%. Đồng tấm: sản xuất 2,61 nghìn tấn, vượt 11,1% kế hoạch tháng; lũy kế đạt 23,6 nghìn tấn, tăng 6,9% so với cùng kỳ. Tiêu thụ 9 tháng đạt 22,6 nghìn tấn, tăng 5,9%.

Ở lĩnh vực năng lượng, sản lượng điện sản xuất tháng 9 đạt 531 triệu kWh, nâng tổng 9 tháng lên 7,68 tỷ kWh, tăng 9,4% so với cùng kỳ.

Các sản phẩm hóa chất tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng khả quan, trong đó thuốc nổ: sản xuất 5,2 nghìn tấn trong tháng 9; lũy kế 9 tháng đạt 59,5 nghìn tấn, tăng 5,1%. Cung ứng 9 tháng đạt 81,1 nghìn tấn. Amon Nitrat: sản xuất tháng 9 đạt 17 nghìn tấn, đúng kế hoạch; lũy kế 9 tháng đạt 150,2 nghìn tấn, tăng 7,8%. Đặc biệt, tiêu thụ Amon Nitrat tháng 9 đạt 20,9 nghìn tấn, gấp 1,75 lần kế hoạch tháng, nâng lũy kế 9 tháng lên 144 nghìn tấn, tăng 10,5% so với cùng kỳ.

Những kết quả này cho thấy TKV đã kịp thời nắm bắt nhu cầu thị trường, điều chỉnh linh hoạt hoạt động sản xuất – tiêu thụ, đảm bảo không để đứt gãy chuỗi cung ứng.

Hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản theo kế hoạch, doanh thu toàn tập đoàn ước đạt 12,06 nghìn tỷ đồng trong tháng 9/2025. Lũy kế 9 tháng, doanh thu toàn Tập đoàn đạt 125,13 nghìn tỷ đồng, bằng 101,4% so với cùng kỳ năm trước.

Cùng với đó, nộp ngân sách Nhà nước tháng 9 đạt 1.336 tỷ đồng, nâng tổng số nộp ngân sách 9 tháng đầu năm lên 19.723 tỷ đồng. Đây là đóng góp quan trọng trong bối cảnh ngân sách Nhà nước cần nhiều nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, cũng như ứng phó với thiên tai và biến động kinh tế toàn cầu.

TIẾP TỤC CHỦ ĐỘNG BÁM SÁT THỊ TRƯỜNG

Bước sang tháng 10/2025, dự báo sẽ tiếp tục đối diện nhiều khó khăn. Trên bình diện quốc tế, kinh tế - chính trị khu vực và thế giới còn nhiều biến động, ảnh hưởng tiêu cực đến thương mại toàn cầu. Trong nước, diễn biến mưa bão phức tạp khiến hoạt động khai thác than – khoáng sản bị cản trở.

TKV cho biết tháng 10, nhu cầu than từ các nhà máy nhiệt điện vẫn ở mức thấp, trong khi lượng tồn kho than cục, than chất lượng cao còn lớn. Đây là thách thức trực tiếp đến việc tiêu thụ và cân đối dòng tiền của Tập đoàn.

Do đó, trong tháng 10, Tập đoàn đặt kế hoạch sản xuất than nguyên khai 3,1 triệu tấn, than sạch 3,3 triệu tấn, tiêu thụ 3,6 triệu tấn. Ngoài ra, một loạt chỉ tiêu khác được giao: Alumina: sản xuất 115 nghìn tấn, tiêu thụ 133,3 nghìn tấn; Tinh quặng đồng: sản xuất 5,4 nghìn tấn, tiêu thụ 2,6 nghìn tấn; Điện: sản xuất 850 triệu kWh; Thuốc nổ: sản xuất 5,6 nghìn tấn, cung ứng 8,3 nghìn tấn; Amon Nitrat: sản xuất 16,5 nghìn tấn, tiêu thụ 15 nghìn tấn; mục tiêu doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn trong tháng 10 dự kiến đạt 16 nghìn tỷ đồng.

Để đạt được các mục tiêu trên, Tập đoàn cho biết sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm kỷ luật điều hành, tăng cường quản lý các chỉ tiêu kỹ thuật – công nghệ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong sản xuất. Đồng thời, Tập đoàn sẽ tranh thủ sự ủng hộ của các cấp, ngành và địa phương để tháo gỡ khó khăn, mở rộng thị trường.

Đồng thời, trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt, Tập đoàn sẽ đặc biệt chú trọng đến công tác phòng chống mưa bão, an toàn lao động và bảo vệ môi trường. Đây vừa là yêu cầu sản xuất an toàn, vừa là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, bảo đảm phát triển bền vững trong dài hạn.

Với định hướng điều hành quyết liệt, đồng bộ cùng những giải pháp cụ thể, TKV đặt mục tiêu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh quý 4/2025, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.