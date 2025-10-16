Thứ Năm, 16/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy phải kiểm toán kỹ thuật định kỳ hai năm một lần

Bạch Dương

16/10/2025, 07:25

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng đã ban hành Thông tư số 19/2025/TT-BKHCN quy định kiểm toán kỹ thuật đối với chữ ký điện tử và dịch vụ tin cậy...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Thông tư này áp dụng cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoặc liên quan đến kiểm toán kỹ thuật hệ thống thông tin, dịch vụ chữ ký điện tử, chữ ký số và dịch vụ tin cậy. Các cơ quan, tổ chức sử dụng chữ ký điện tử an toàn có thể chủ động thực hiện kiểm toán kỹ thuật theo quy định để đánh giá hệ thống và quy trình cung cấp dịch vụ.

Theo Thông tư, các tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy phải thực hiện kiểm toán kỹ thuật theo chu kỳ 2 năm/lần.

Bên cạnh đó, các cơ quan, tổ chức tạo lập, sử dụng chữ ký điện tử bảo đảm an toàn và chứng thư chữ ký điện tử bảo đảm an toàn được khuyến khích chủ động thực hiện kiểm toán kỹ thuật.

Căn cứ đánh giá của kiểm toán kỹ thuật là các yêu cầu cụ thể đối với hệ thống thông tin, quy trình cung cấp dịch vụ quy định tại quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu kỹ thuật áp dụng đối với chữ ký điện tử bảo đảm an toàn, chứng thư chữ ký điện tử bảo đảm an toàn, chữ ký số, chứng thư chữ ký số và dịch vụ tin cậy. 

Hoạt động kiểm toán kỹ thuật bao gồm các nội dung: đánh giá thông tin thu thập trong quá trình xây dựng kế hoạch kiểm toán kỹ thuật và đánh giá thực tế, trực tiếp tại tổ chức được kiểm toán kỹ thuật theo kế hoạch, nội dung đánh giá đã thống nhất.

Thời hạn hoàn thành một cuộc kiểm toán không quá 6 tháng, trường hợp cần thiết có thể gia hạn thêm tối đa 45 ngày để thực hiện các hành động khắc phục.

Căn cứ kết quả đánh giá của cuộc kiểm toán kỹ thuật và kết quả hành động khắc phục (nếu có), tổ chức kiểm toán kỹ thuật xem xét, quyết định cấp giấy chứng nhận kèm theo báo cáo kiểm toán kỹ thuật cho tổ chức được kiểm toán kỹ thuật.

Trường hợp không cấp giấy chứng nhận, tổ chức kiểm toán kỹ thuật thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do kèm theo báo cáo kiểm toán kỹ thuật cho tổ chức được kiểm toán.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định rõ các nội dung cần thể hiện trong Báo cáo kiểm toán kỹ thuật (bao gồm các nội dung cơ bản như: Thông tin chung về cuộc kiểm toán kỹ thuật; thời gian thực hiện các nội dung kiểm toán kỹ thuật; đánh giá rủi ro bảo mật thông tin của tổ chức được kiểm toán kỹ thuật; phương thức kiểm toán kỹ thuật được sử dụng; các thông tin phục vụ việc ra quyết định chứng nhận,…).

Các tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy phải gửi Báo cáo kiểm toán kỹ thuật về Bộ Khoa học và Công nghệ (thông qua đầu mối Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia) để tổng hợp phục vụ công tác quản lý nhà nước.

Thông tư cũng quy định rõ, tổ chức kiểm toán kỹ thuật có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của tổ chức chứng nhận theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; thực hiện đầy đủ, khách quan, độc lập các hoạt động kiểm toán kỹ thuật theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, hàng hóa; đảm bảo quy trình kiểm toán kỹ thuật tuân thủ theo các quy định.

Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ) là đầu mối tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký chỉ định tổ chức kiểm toán kỹ thuật và trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ra quyết định chỉ định tổ chức kiểm toán kỹ thuật phù hợp với pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia có trách nhiệm là đầu mối tiếp nhận báo cáo kiểm toán kỹ thuật từ các tổ chức được kiểm toán kỹ thuật; tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phục vụ công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động cung cấp dịch vụ tin cậy.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ 1/1/2026.

Từ khóa:

an toàn thông tin Bộ Khoa học và Công nghệ chữ ký điện tử chứng thư chữ ký số kinh tế số tiêu chuẩn kỹ thuật

Đọc thêm

Người dùng châu Á đang sử dụng Gen AI nhiều nhất thế giới

Người dùng châu Á đang sử dụng Gen AI nhiều nhất thế giới

Châu Á đang trở thành “miền đất hứa” cho các ứng dụng AI tạo sinh, song song với đó là sự tăng trưởng các start-up về AI trong việc phát triển sản phẩm theo xu hướng nội địa hóa...

Lấy ý kiến dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sinh trắc học giọng nói và mống mắt

Lấy ý kiến dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sinh trắc học giọng nói và mống mắt

Bộ Công an đã hoàn thành xây dựng dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sinh trắc học giọng nói, sinh trắc học mống mắt và đang lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân…

Bộ Khoa học và Công nghệ cùng Qualcomm tăng cường hợp tác phát triển công nghệ cao, AI và bán dẫn

Bộ Khoa học và Công nghệ cùng Qualcomm tăng cường hợp tác phát triển công nghệ cao, AI và bán dẫn

Bộ Khoa học và Công nghệ và Qualcomm khẳng định thúc đẩy hợp tác chiến lược về công nghệ cao, AI, bán dẫn và hạ tầng số, hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo năng động của khu vực...

Dịch vụ video Deepfake được “rao bán” rẻ hơn 400 lần, chỉ còn từ 1,3 triệu đồng

Dịch vụ video Deepfake được “rao bán” rẻ hơn 400 lần, chỉ còn từ 1,3 triệu đồng

Nhóm Nghiên cứu & Phân tích Toàn cầu (GReAT) của Kaspersky vừa phát hiện hàng loạt quảng cáo trên darknet cung cấp dịch vụ tạo video và âm thanh deepfake theo thời gian thực với chi phí ngày càng rẻ, làm dấy lên lo ngại về những rủi ro an ninh mạng, trong đó có lừa đảo...

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì họp về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì họp về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Tại phiên họp, Tổng Bí thư nêu rõ Việt Nam không thể chỉ phát triển một cách bình thường mà đòi hỏi phải phát triển ở tốc độ cao, phải tăng tốc, bứt phá, kể cả khoa học, công nghệ là động lực của tăng tốc, bứt phá nhưng bản thân nó cũng phải tăng tốc, bứt phá.

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Công nghệ lượng tử là tương lai

eMagazine

Công nghệ lượng tử là tương lai

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Thế giới

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

eMagazine

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Tình hình đăng ký doanh nghiệp 9 tháng năm 2025: Làn sóng khởi nghiệp và những khó khăn doanh nghiệp phải đối mặt

Đầu tư

2

BlackRock đang quản lý lượng tài sản 13,5 nghìn tỷ USD

Thế giới

3

Cổ phiếu lớn sẽ quyết định hướng đi của VN-Index

Chứng khoán

4

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì họp về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Tiêu điểm

5

Các bộ và địa phương kỳ cạch tìm giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn ODA

Tài chính

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy