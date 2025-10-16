Tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy phải kiểm toán kỹ thuật định kỳ hai năm một lần

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 16/10/2025
Bạch Dương
16/10/2025, 07:25
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng đã ban hành Thông tư số 19/2025/TT-BKHCN quy định kiểm toán kỹ thuật đối với chữ ký điện tử và dịch vụ tin cậy...
Thông tư này áp dụng cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoặc liên quan đến kiểm toán kỹ thuật hệ thống thông tin, dịch vụ chữ ký điện tử, chữ ký số và dịch vụ tin cậy. Các cơ quan, tổ chức sử dụng chữ ký điện tử an toàn có thể chủ động thực hiện kiểm toán kỹ thuật theo quy định để đánh giá hệ thống và quy trình cung cấp dịch vụ.
Theo Thông tư, các tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy phải thực hiện kiểm toán kỹ thuật theo chu kỳ 2 năm/lần.
Bên cạnh đó, các cơ quan, tổ chức tạo lập, sử dụng chữ ký điện tử bảo đảm an toàn và chứng thư chữ ký điện tử bảo đảm an toàn được khuyến khích chủ động thực hiện kiểm toán kỹ thuật.
Căn cứ đánh giá của kiểm toán kỹ thuật là các yêu cầu cụ thể đối với hệ thống thông tin, quy trình cung cấp dịch vụ quy định tại quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu kỹ thuật áp dụng đối với chữ ký điện tử bảo đảm an toàn, chứng thư chữ ký điện tử bảo đảm an toàn, chữ ký số, chứng thư chữ ký số và dịch vụ tin cậy.
Hoạt động kiểm toán kỹ thuật bao gồm các nội dung: đánh giá thông tin thu thập trong quá trình xây dựng kế hoạch kiểm toán kỹ thuật và đánh giá thực tế, trực tiếp tại tổ chức được kiểm toán kỹ thuật theo kế hoạch, nội dung đánh giá đã thống nhất.
Thời hạn hoàn thành một cuộc kiểm toán không quá 6 tháng, trường hợp cần thiết có thể gia hạn thêm tối đa 45 ngày để thực hiện các hành động khắc phục.
Căn cứ kết quả đánh giá của cuộc kiểm toán kỹ thuật và kết quả hành động khắc phục (nếu có), tổ chức kiểm toán kỹ thuật xem xét, quyết định cấp giấy chứng nhận kèm theo báo cáo kiểm toán kỹ thuật cho tổ chức được kiểm toán kỹ thuật.
Trường hợp không cấp giấy chứng nhận, tổ chức kiểm toán kỹ thuật thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do kèm theo báo cáo kiểm toán kỹ thuật cho tổ chức được kiểm toán.
Ngoài ra, Thông tư cũng quy định rõ các nội dung cần thể hiện trong Báo cáo kiểm toán kỹ thuật (bao gồm các nội dung cơ bản như: Thông tin chung về cuộc kiểm toán kỹ thuật; thời gian thực hiện các nội dung kiểm toán kỹ thuật; đánh giá rủi ro bảo mật thông tin của tổ chức được kiểm toán kỹ thuật; phương thức kiểm toán kỹ thuật được sử dụng; các thông tin phục vụ việc ra quyết định chứng nhận,…).
Các tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy phải gửi Báo cáo kiểm toán kỹ thuật về Bộ Khoa học và Công nghệ (thông qua đầu mối Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia) để tổng hợp phục vụ công tác quản lý nhà nước.
Thông tư cũng quy định rõ, tổ chức kiểm toán kỹ thuật có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của tổ chức chứng nhận theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; thực hiện đầy đủ, khách quan, độc lập các hoạt động kiểm toán kỹ thuật theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, hàng hóa; đảm bảo quy trình kiểm toán kỹ thuật tuân thủ theo các quy định.
Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ) là đầu mối tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký chỉ định tổ chức kiểm toán kỹ thuật và trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ra quyết định chỉ định tổ chức kiểm toán kỹ thuật phù hợp với pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia có trách nhiệm là đầu mối tiếp nhận báo cáo kiểm toán kỹ thuật từ các tổ chức được kiểm toán kỹ thuật; tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phục vụ công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động cung cấp dịch vụ tin cậy.
Thông tư có hiệu lực thi hành từ 1/1/2026.
Châu Á đang trở thành “miền đất hứa” cho các ứng dụng AI tạo sinh, song song với đó là sự tăng trưởng các start-up về AI trong việc phát triển sản phẩm theo xu hướng nội địa hóa...
Bộ Công an đã hoàn thành xây dựng dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sinh trắc học giọng nói, sinh trắc học mống mắt và đang lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân…
Bộ Khoa học và Công nghệ và Qualcomm khẳng định thúc đẩy hợp tác chiến lược về công nghệ cao, AI, bán dẫn và hạ tầng số, hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo năng động của khu vực...
Nhóm Nghiên cứu & Phân tích Toàn cầu (GReAT) của Kaspersky vừa phát hiện hàng loạt quảng cáo trên darknet cung cấp dịch vụ tạo video và âm thanh deepfake theo thời gian thực với chi phí ngày càng rẻ, làm dấy lên lo ngại về những rủi ro an ninh mạng, trong đó có lừa đảo...
Tại phiên họp, Tổng Bí thư nêu rõ Việt Nam không thể chỉ phát triển một cách bình thường mà đòi hỏi phải phát triển ở tốc độ cao, phải tăng tốc, bứt phá, kể cả khoa học, công nghệ là động lực của tăng tốc, bứt phá nhưng bản thân nó cũng phải tăng tốc, bứt phá.
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: