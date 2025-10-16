Giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt tổng hạn ngạch phát thải khí nhà kính theo giai đoạn và hằng năm; tổ chức phân bổ hạn ngạch phát thải khí nhà kính cho các cơ sở theo quy định; hoàn thiện các quy định chi tiết về hoạt động đăng ký, cấp mã hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon phù hợp với thời điểm sàn giao dịch carbon trong nước đi vào vận hành...

Đây là một trong những nhiệm vụ cụ thể Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong tháng 10/2025 và thời gian tới tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết 316/NQ-CP của Chính phủ.

TRÌNH THỦ TƯỚNG XEM XÉT, PHÊ DUYỆT TỔNG HẠN NGẠCH PHÁT THẢI THEO GIAI ĐOẠN VÀ HẰNG NĂM

Cụ thể, Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng công tác dự báo, cảnh báo về thiên tai, bão, lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt; đôn đốc, hướng dẫn các địa phương triển khai công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả bão, lũ, khôi phục sản xuất nông nghiệp sau bão, lũ.

Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là AI, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn; nâng cấp hệ thống thông tin, thiết lập bản đồ rủi ro tăng cường dự báo, bảo đảm giám sát thời gian thực, cảnh báo sớm thiên tai.

Nghị quyết cũng nhấn mạnh việc theo dõi diễn biến thị trường thế giới và chính sách của các nước để thông tin, hướng dẫn doanh nghiệp, nông dân chủ động chuẩn bị đáp ứng các điều kiện thị trường, tận dụng cơ hội xuất khẩu.

Cùng với đó, hoàn thiện chính sách xây dựng vùng chuyên canh lúa, tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân và doanh nghiệp đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển giống lúa năng suất, chất lượng cao phù hợp yêu cầu thị trường, sử dụng hiệu quả thương hiệu và nhãn hiệu Gạo Việt Nam; xây dựng các tiêu chuẩn về sản xuất, chế biến và chất lượng sản phẩm phù hợp với hội nhập quốc tế.

Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ Đề án đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Căn cứ tổng hạn ngạch phát thải khí nhà kính được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phân bổ hạn ngạch cho các cơ sở trước ngày 31/12/2025. Ảnh minh họa.

Đối với vấn đề môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ Kế hoạch xử lý ô nhiễm môi trường toàn diện với cách tiếp cận tổng thể, đầy đủ các thành tố ô nhiễm (không khí, nước, chất thải rắn….).

Rà soát các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn về chất lượng môi trường, nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, sửa đổi, bổ sung theo hướng nâng cao, tiệm cận với tiêu chuẩn của các nước tiên tiến trên thế giới.

Nghị quyết cũng nhấn mạnh yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt tổng hạn ngạch phát thải khí nhà kính theo giai đoạn và hằng năm; tổ chức phân bổ hạn ngạch phát thải khí nhà kính cho các cơ sở theo quy định tại Nghị định số 119/2025/NĐ-CP.

Cùng với đó hoàn thiện các quy định chi tiết về hoạt động đăng ký, cấp mã hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon phù hợp với thời điểm sàn giao dịch carbon trong nước đi vào vận hành.

Theo quy định về tổ chức phân bổ hạn ngạch phát thải khí nhà kính cho cơ sở tại Nghị định 119/2025/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 06/2022/NĐ-CP quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn, giai đoạn 2025- 2026, cơ sở được phân bổ hạn ngạch phát thải khí nhà kính là các nhà máy nhiệt điện, cơ sở sản xuất sắt thép, cơ sở sản xuất xi măng thuộc danh mục cơ sở phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính được Thủ tướng ban hành.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng thí điểm đề xuất lượng hạn ngạch phân bổ cho năm 2025 và năm 2026 cho từng nhà máy nhiệt điện, cơ sở sản xuất sắt thép, cơ sở sản xuất xi măng quy định, báo cáo Thủ tướng xem xét, phê duyệt tổng hạn ngạch phát thải khí nhà kính theo giai đoạn và hằng năm.

Căn cứ tổng hạn ngạch phát thải khí nhà kính được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phân bổ hạn ngạch cho các cơ sở trước ngày 31/12/2025.

LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KHẢO SÁT VÀ THỰC HIỆN KHẢO SÁT DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ NGOÀI KHƠI

Nghị quyết cũng yêu cầu xem xét, đánh giá, quyết định việc lựa chọn đơn vị khảo sát và giao khu vực biển để thực hiện khảo sát dự án điện gió ngoài khơi theo thẩm quyền, đúng quy định pháp luật về điện lực, về biển, tài nguyên, môi trường biển, hải đảo và các quy định liên quan, bảo đảm tiến độ triển khai thực hiện phát triển dự án điện gió ngoài khơi; hoàn thành trong tháng 10/2025.

Bên cạnh đó, nghiên cứu, tham mưu Chính phủ ban hành Nghị quyết quy phạm của Chính phủ theo trình tự thủ tục rút gọn để giải quyết những vấn đề đang là “điểm nghẽn” trong khi Luật Thủy sản chưa được sửa đổi, bổ sung; trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/10/2025.

Xây dựng chương trình chuyển đổi nghề nghiệp, sinh kế người dân gắn với bảo tồn, nuôi trồng, khai thác, sử dụng bền vững nguồn lợi thủy sản; hoàn thành trong quý IV năm 2025.

Tại Nghị quyết, Chính phủ cũng yêu cầu khẩn trương hoàn thành việc trình cấp có thẩm quyền ban hành Nghị quyết để tháo gỡ vướng mắc trong thi hành Luật Đất đai năm 2024 cho các dự án đầu tư công khẩn cấp, các dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027.

Sắp xếp lại hệ thống khuyến nông và văn phòng đăng ký đất đai phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền triển khai việc xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Tổng hợp, xử lý kịp thời theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý kiến nghị của các địa phương về hỗ trợ vật tư, hóa chất, giống cây trồng, vật nuôi để khôi phục sản xuất nông nghiệp sau thiên tai.

Tiếp tục hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương quyết liệt triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; kịp thời chấn chỉnh, xử lý dứt điểm các vi phạm khai thác IUU; quyết tâm gỡ “thẻ vàng” IUU trong thời gian sớm nhất.

Bộ cũng được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan khẩn trương xử lý theo thẩm quyền và quy định pháp luật về kiến nghị của UBND tỉnh Quảng Ninh liên quan đến việc tăng sản lượng khai thác than và cấp phép khai thác từ 01 năm thành 05 năm, báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.