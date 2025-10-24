Tổ chức trọng thể Lễ tang nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Trần Phương

Sáng 24/10, tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình tổ chức trọng thể Lễ viếng, Lễ truy điệu đồng chí Trần Phương, nguyên Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IV, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa V, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Phó Thủ tướng Chính phủ), Bộ trưởng Bộ Nội thương (nay là Bộ Công Thương), Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, đại biểu Quốc hội khóa VII, theo nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước.

Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm trưởng đoàn vào viếng.

Đoàn Chính phủ do Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu vào viếng và chia buồn cùng gia quyến.

Viết sổ tang bày tỏ thương tiếc đồng chí Trần Phương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định: Đồng chí Trần Phương (tên khai sinh là Vũ Văn Dung) là người đảng viên cộng sản kiên trung, một tấm gương sáng trong rèn luyện và phấn đấu. Suốt đời công tác, trải qua nhiều cương vị quan trọng, đồng chí luôn trăn trở, sâu sát, hành động quyết liệt, mang hết trí tuệ, tâm huyết và tinh thần sáng tạo; dám nghĩ, dám nói, dám làm, tận tụy cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta...

Bày tỏ niềm tiếc thương đồng chí Trần Phương, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến ghi sổ tang: Vô cùng thương tiếc đồng chí Trần Phương, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Phó Thủ tướng Chính phủ). Xin tri ân công lao của đồng chí đã đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, 98 tuổi đời, 80 năm tuổi Đảng, đồng chí đã tận tụy cống hiến xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Đồng chí là tấm gương sáng để chúng ta noi theo...

Đọc lời điếu tại Lễ truy điệu, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Trưởng Ban lễ tang nhấn mạnh: Đồng chí Trần Phương, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Phó Thủ tướng Chính phủ), một chiến sĩ cách mạng kiên trung, đảng viên lão thành, cán bộ lãnh đạo mẫn cán, suốt đời tận tụy vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sự ra đi của đồng chí là tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân ta và gia quyến đồng chí.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cho biết: Đồng chí Trần Phương (tên khai sinh: Vũ Văn Dung), sinh ngày 1/11/1927 tại xã Xuân Dục, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên (nay là phường Đường Hào, tỉnh Hưng Yên), một vùng đất giàu truyền thống lịch sử văn hóa và cách mạng; thường trú tại số nhà 28, phố Tăng Bạt Hổ, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Đồng chí tham gia cách mạng tháng 9/1943, vào Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 9/1945.

Từ thuở niên thiếu, đồng chí Trần Phương đã tích cực tham gia phong trào học sinh yêu nước chống thực dân Pháp. Trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, ở tuổi 18, đồng chí là Ủy viên Ủy ban Việt Minh, tổ chức khởi nghĩa tại huyện Mỹ Hào; sau đó lần lượt giữ các cương vị Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến huyện, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên.

Hơn 80 năm hoạt động, rèn luyện và cống hiến, đồng chí Trần Phương đã kinh qua nhiều lĩnh vực từ tuyên truyền, thông tin, đào tạo lý luận đến nghiên cứu, hoạch định chính sách kinh tế và được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao đảm nhiệm nhiều cương vị quan trọng: Phó Trưởng Ban Tuyên truyền Liên khu 3, Giám đốc Sở Thông tin Liên khu 3; Ủy viên Thường vụ, Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng, kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Hành chính; Phó Ban Tuyên huấn Khu ủy Tả Ngạn, Chủ nhiệm báo Cứu quốc Tả Ngạn.

Sau năm 1954, đồng chí được cử đi học lý luận tại Học viện Marx – Lenin (Bắc Kinh, Trung Quốc); về nước giữ cương vị Phó Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; từ năm 1959 đến năm 1976 là Viện trưởng Viện Kinh tế kiêm Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Xã hội Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Nội thương (nay là Bộ Công Thương); Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng (tháng 12/1976), đồng chí được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Năm 1980, đồng chí làm Bộ trưởng Bộ Nội thương (nay là Bộ Công Thương), Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước; được phong chức vụ khoa học là Giáo sư kinh tế. Tháng 1/1981, đồng chí được cử làm Bộ trưởng Bộ Nội thương (nay là Bộ Công Thương).

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng (tháng 3/1982), đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được phân công làm Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Phó Thủ tướng Chính phủ). Tháng 2/1986, đồng chí thôi giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, được điều động giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước kiêm Viện trưởng Kế hoạch dài hạn và phân bố lực lượng sản xuất. Tháng 8/1992, đồng chí Trần Phương được Đảng, Nhà nước cho nghỉ hưu, hưởng chế độ, chính sách theo quy định.

Đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam do TSKH. Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam, làm trưởng đoàn vào viếng GS. Trần Phương.





Đoàn Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Chi bộ Cơ quan Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Tạp chí Kinh tế Việt Nam, do GS.TSKH Nguyễn Quang Thái, Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, vào viếng GS. Trần Phương.





Đoàn Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Chi bộ Cơ quan Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Tạp chí Kinh tế Việt Nam vào viếng GS. Trần Phương

Đoàn Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Chi bộ Cơ quan Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Tạp chí Kinh tế Việt Nam, chia buồn cùng gia quyến GS. Trần Phương.

GS.TSKH Nguyễn Quang Thái, Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam ghi sổ tang tưởng nhớ GS. Trần Phương, Người sáng lập và dẫn dắt Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam phát triển trong gần nửa thế kỷ.

Đồng chí giữ chức vụ Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam liên tục hơn 45 năm (từ năm 1975 đến năm 2021). Sau khi nghỉ hưu, đồng chí Trần Phương là người sáng lập và là Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

Trong suốt quá trình công tác, đồng chí Trần Phương luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Marx - Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh; trung thành với Cương lĩnh, đường lối của Đảng và lợi ích quốc gia, dân tộc; có tầm nhìn xa trông rộng, quyết đoán, điềm đạm, cẩn trọng, tâm huyết, trí tuệ...

Đồng chí Trần Phương luôn trăn trở, đưa ra những giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chăm lo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, luôn đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân và quốc gia - dân tộc lên trên hết, trước hết.

Bày tỏ niềm tiếc thương GS. Trần Phương, thay mặt Ban Chấp hành Hội ghi sổ tang: Vô cùng thương tiếc GS. Trần Phương, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Phó Thủ tướng Chính phủ), nguyên Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, Người sáng lập và dẫn dắt Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam phát triển trong gần nửa thế kỷ qua, trở thành một tổ chức tập hợp đông đảo nhất đội ngũ các giáo sư, tiến sĩ, các nhà thực hành quản trị hàng đầu của đất nước trong lĩnh vực kinh tế, đã có nhiều đóng góp tích cực vào hoạt động nghiên cứu khoa học, tư vấn, phản biện chính sách và giám định, phản biện xã hội đối với các vấn đề trọng đại của đất nước được các cơ quan Trung ương, Bộ, Ban ngành ghi nhận.

Cũng với sự chỉ đạo, tư vấn của Chủ tịch Hội, tờ tập san “Thông tin kinh tế” của Ban chấp hành Hội do GS. Đào Nguyên Cát làm Tổng Biên tập đã có bước phát triển ngoạn mục khi tháng 6 năm 1993 hợp tác kinh doanh với Tập đoàn Ringier AG của Thụy Sĩ – một tập đoàn in ấn xuất bản hùng mạnh ở châu Âu (vào những năm 1990 cứ 100 xuất bản phẩm ở châu lục này thì 75 là do Ringier in ấn và phát hành).

Tờ Thời báo Kinh tế Việt Nam với nhiều loại ấn phẩm, chất lượng thông tin tốt, hình thức đẹp nhanh chóng chiếm lĩnh một vị trí hàng đầu trong địa hạt báo chí - truyền thông - kinh tế của cả nước. Trong suốt tiến trình phát triển của tờ báo, Chủ tịch Hội Trần Phương luôn theo sát để hỗ trợ, thậm chí trực tiếp “ra tay can thiệp” trong những “khúc cua ngặt nghèo nhất”.

Đồng chí Trần Phương luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức, gương mẫu và giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; có phong cách làm việc dân chủ, khoa học, có lối sống mẫu mực, được đồng chí, đồng bào và bạn bè quốc tế quý trọng, yêu mến.

Trong gia đình, đồng chí Trần Phương là người chồng, người cha, người ông mẫu mực, giàu tình yêu thương và đức độ.

Với 98 năm tuổi đời, 80 năm tuổi Đảng, hơn 80 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Trần Phương đã không ngừng nỗ lực cống hiến hết sức mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân.

Dù ở bất kỳ cương vị nào, từ người chiến sĩ cách mạng trong khởi nghĩa Tháng Tám đến nhà khoa học, nhà quản lý kinh tế cấp cao của Đảng và Nhà nước, đồng chí Trần Phương luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là tấm gương sáng về đạo đức cách mạng, chí công vô tư, suốt đời tận tụy vì nước, vì dân.

Ghi nhận những đóng góp to lớn của đồng chí Trần Phương, Đảng, Nhà nước ta đã tặng thưởng đồng chí Huân chương Hồ Chí Minh, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và nhiều Huân chương, Huy chương, phần thưởng, danh hiệu cao quý khác.

Lễ truy điệu đồng chí Trần Phương được tổ chức vào hồi 12 giờ 00 phút ngày 24/10/2025 tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội.

Lễ an táng được tổ chức vào chiều cùng ngày tại nghĩa trang quê nhà, xã Xuân Dục, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên (nay là phường Đường Hào, tỉnh Hưng Yên).