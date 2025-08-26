Tôn cao cấp siêu bền Hoa Sen Mag Shield đã có mặt tại Hệ thống Hoa Sen Home

Tập đoàn Hoa Sen đã chính thức đưa dòng sản phẩm tôn siêu bền Hoa Sen Mag Shield vào phân phối rộng rãi tại Hệ thống Hoa Sen Home toàn quốc. Khách hàng, người tiêu dùng có thể dễ dàng tiếp cận và lựa chọn sản phẩm này phục vụ nhu cầu xây dựng, sửa chữa công trình.

Sau nửa tháng kể từ khi cuộn Tôn Hoa Sen Mag Shield đầu tiên được sản xuất tại Nhà máy Hoa Sen Nghệ An, sản phẩm này đã chính thức có mặt tại hơn 126 siêu thị Hoa Sen Home trên toàn quốc, phục vụ nhu cầu xây dựng ngày càng cao của thị trường.

Hoa Sen Mag Shield được đánh giá là dòng sản phẩm đặc biệt với lớp thép nền chất lượng cao, được phủ lớp mạ hợp kim Kẽm – Nhôm – Magie bằng công nghệ mạ nhúng nóng liên tục hiện đại, giúp tăng khả năng chống ăn mòn và chống rỉ sét gấp 3 - 5 lần, độ cứng lớp mạ cao gấp 2 lần so với tôn mạ kẽm truyền thống.

Với cơ chế “tự phục hồi” đặc biệt nhờ thành phần Magie trong lớp mạ, Hoa Sen Mag Shield có khả năng tự hình thành lớp bảo vệ mới tại các vết cắt hoặc lỗ khoan khi thi công, mang đến ưu điểm kỹ thuật đột phá so với các sản phẩm tôn thông thường.

Với những đặc tính này, Hoa Sen Mag Shield có khả năng bảo vệ vượt trội trong môi trường khắc nghiệt, đáp ứng những yêu cầu kỹ thuật phức tạp, đảm bảo tính thẩm mỹ cao và độ bền vượt thời gian. Trở thành lựa chọn tối ưu cho những công trình trọng điểm quốc gia và dự án tiêu chuẩn quốc tế.

Sản phẩm được ứng dụng trong nhiều loại công trình như nhà xưởng, nhà kho bằng thép tiền chế, nhà kính, nhà màng, chuồng trại chăn nuôi; hệ khung đỡ, máng điện, tủ điện cho hệ thống điện mặt trời; thiết bị điện dân dụng, công nghiệp; cấu kiện hạ tầng kỹ thuật các công trình giao thông,…

Sản phẩm Tôn Hoa Sen Mag Shield tại nhà máy Hoa Sen Nghệ An.

Theo Tập đoàn Hoa Sen, chất lượng sản phẩm là yếu tố then chốt để cạnh tranh và nâng cao uy tín thương hiệu, vì thế toàn bộ sản phẩm Hoa Sen Mag Shield đều được Tập đoàn kiểm định theo các tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt như JIS (Nhật Bản), ASTM (Mỹ), BS EN (châu Âu) và AS (Úc),...

Việc đưa sản phẩm này vào toàn bộ hệ thống phân phối được xem là bước đi nhằm mở rộng danh mục tôn thép cao cấp, đồng thời củng cố chiến lược đổi mới công nghệ và nâng cao chất lượng sản phẩm của thương hiệu.

Hiện nay Hệ thống Hoa Sen Home đã đưa vào hoạt động 126 siêu thị. Mỗi siêu thị cung ứng hơn 10.000 mã hàng, từ tôn thép, gạch, ngói đến thiết bị nhà tắm, nhà bếp, v.v. đáp ứng đầy đủ nhu cầu vật tư cho một ngôi nhà hoàn chỉnh.

Với chính sách bán hàng minh bạch cùng cam kết 4Đ: Đúng tiêu chuẩn - Đúng chất lượng - Đủ hóa đơn - Được bảo hành, đây được biết đến là một trong những hệ thống vật liệu xây dựng mang đến sự an tâm tối đa cho người tiêu dùng, gia chủ cũng như các đơn vị thi công trong giai đoạn thị trường tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Hệ thống Hoa Sen Home thường xuyên triển khai các chương trình ưu đãi cùng chính sách riêng cho khách hàng sỉ, lẻ và đội ngũ thầu thợ thi công.

Bên cạnh các sự kiện ra mắt trong nửa tháng qua, trước khi chính thức đưa Hoa Sen Mag Shield lên kệ, Hoa Sen Home đã chú trọng tạo điểm chạm thực tế với khách hàng qua nhiều hoạt động, sự kiện. Đáng chú ý tại chuỗi hoạt động tham quan mua sắm ở Thanh Hóa, trong khuôn khổ sự kiện ghi hình chương trình Mái ấm gia đình Việt, các sản phẩm Hoa Sen Mag Shield được trưng bày tại khu vực showroom container vô cùng ấn tượng, giúp khách hàng trực tiếp trải nghiệm chất lượng và tính thẩm mỹ của sản phẩm, đồng thời khẳng định chiến lược tiếp cận thị trường bài bản của hệ thống.

Hoa Sen Mag Shield xuất hiện trên toàn hệ thống Hoa Sen Home đã góp thêm sự lựa chọn vào danh mục sản phẩm cao cấp cho khách hàng. Đồng thời sản phẩm này được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực tăng trưởng mới, góp phần gia tăng sức cạnh tranh và mở rộng thị phần Hoa Sen Home. Đây là một phần trong lộ trình quan trọng đưa Hoa Sen Home trở thành Hệ thống Siêu thị Vật liệu xây dựng và Nội thất số 1 tại Việt Nam, hướng tới mục tiêu hàng đầu khu vực Đông Nam Á.