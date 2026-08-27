Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Quy hoạch không phải là chuẩn bị “ghế” cho cán bộ lãnh đạo

Sau khi nghe báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương và các ý kiến về quy hoạch, rèn luyện, đánh giá, sử dụng cán bộ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh công tác cán bộ phải thận trọng, chặt chẽ nhưng không chậm đổi mới, không khép kín; giữ vững nguyên tắc, đồng thời phát hiện, rèn luyện, đánh giá và sử dụng đúng người, đúng việc, đúng thời điểm.
Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, chuẩn bị đội ngũ cán bộ hôm nay là chuẩn bị năng lực lãnh đạo của Đảng cho những chặng đường phát triển mới. Công tác cán bộ không chỉ là bố trí con người vào các chức danh mà trực tiếp liên quan đến năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, năng lực quản lý, quản trị và kiến tạo phát triển của Nhà nước.
Cán bộ quy hoạch diện Ban Bí thư quản lý có vị trí quan trọng, nhiều người trực tiếp tham mưu, điều hành ở lĩnh vực, địa bàn trọng yếu. Vì vậy, không thể chỉ nhìn cán bộ bằng chức danh dự kiến hay vị trí đã đi qua, mà phải nhìn vào việc khó đã giải quyết, điểm nghẽn đã tháo gỡ.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu cán bộ có tầm nhìn nhưng mạnh về thực thi; quyết đoán nhưng giữ nguyên tắc; dám chịu trách nhiệm nhưng biết tự kiểm soát quyền lực; gần dân, sát thực tiễn. Uy tín phải được kiểm chứng bằng tác động thực tế đối với đời sống nhân dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ quy hoạch là quá trình chuẩn bị, rèn luyện, kiểm chứng và sàng lọc, không phải chuẩn bị “ghế” cho cán bộ lãnh đạo. Được đưa vào quy hoạch chỉ là sự ghi nhận của tổ chức đối với triển vọng phát triển của cán bộ tại một thời điểm, không phải lời hứa về chức vụ, càng không phải cơ sở hình thành tâm lý chờ đến lượt.
Người đã có tên trong quy hoạch vẫn phải phấn đấu và chịu giám sát, sẵn sàng được đưa ra nếu không còn đáp ứng. “‘Có vào, có ra”, “có lên, có xuống” nhằm giữ chất lượng đội ngũ và uy tín của Đảng. Quy hoạch phải động, mở nhưng không tùy tiện, không hạ chuẩn; không lấy cơ cấu thay tiêu chuẩn, không để lợi ích cục bộ chi phối lựa chọn.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị mỗi cán bộ phải biến tiêu chuẩn thành phẩm chất, năng lực và kết quả có thể kiểm chứng; không để tiêu chuẩn chỉ nằm trên hồ sơ. “Gốc” là bản lĩnh, đạo đức, liêm chính; thước đo cuối cùng là sản phẩm, uy tín, kết quả và sự tín nhiệm trong thực tiễn.
Đồng thời, phải đổi mới mạnh mẽ việc quản lý, rèn luyện và sử dụng cán bộ sau quy hoạch. Không thể đưa cán bộ vào quy hoạch rồi để tự xoay xở, chờ có vị trí trống mới xem lại hồ sơ. Quy hoạch chỉ có ý nghĩa khi gắn với quá trình quản lý, giao việc, đánh giá và sử dụng liên tục.
Việc quản lý cán bộ phải dựa trên quá trình phát triển thực tế, không chỉ bằng hồ sơ; coi giao việc, đào tạo và luân chuyển là công cụ chủ yếu để hình thành, kiểm nghiệm năng lực. Không để người dám nhận việc khó bị bất lợi, nhưng cũng không lấy cái khó làm lý do cho yếu kém, thiếu trách nhiệm.
Nguồn quy hoạch phải thật sự mở, động; không khép kín trong một cơ quan, ngành, địa phương hay nhóm quan hệ; chủ động tìm người có đức, có tài, có khát vọng, có kết quả nổi trội từ cơ sở, địa bàn khó.
Việc sử dụng và bảo vệ cán bộ phải đi đôi với kiểm soát quyền lực và sàng lọc. Phải bảo vệ cán bộ có động cơ trong sáng, dám đổi mới vì lợi ích chung, minh bạch và chịu trách nhiệm; song bảo vệ không phải bao che sai phạm, khuyến khích sáng tạo không phải chấp nhận tùy tiện.
Kiểm soát quyền lực phải xuyên suốt từ phát hiện nguồn, thẩm định, quy hoạch đến bố trí, sử dụng và sàng lọc; kiên quyết ngăn chặn chạy quy hoạch, chạy chức, chạy quyền, lợi ích nhóm.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục rà soát quy định và cơ chế thực hiện liên quan đến cán bộ quy hoạch diện Ban Bí thư quản lý; mỗi việc phải rõ cơ quan chủ trì, thời hạn, kết quả, tránh ban hành thêm văn bản nhưng thực tiễn không chuyển biến.
Các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo và người đứng đầu phải trực tiếp chịu trách nhiệm quản lý, rèn luyện, đánh giá cán bộ thuộc quy hoạch; cụ thể hóa kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, giao việc, luân chuyển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, chuẩn bị tốt đội ngũ cán bộ diện Ban Bí thư quản lý không chỉ để có nguồn thay thế khi cần, mà để bảo đảm sự kế thừa liên tục trong năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; để mỗi quyết sách của Trung ương được chuyển hóa nhanh hơn thành kết quả trong thực tiễn.
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