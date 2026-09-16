Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị Quảng Tây thúc đẩy kết nối đường sắt, cửa khẩu thông minh và AI

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị Quảng Tây tạo thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam, thúc đẩy đầu tư chất lượng cao, đẩy nhanh kết nối đường sắt, vận hành cửa khẩu thông minh và mở rộng hợp tác khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tiếp đồng chí Trần Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Ngày 16/9, trong khuôn khổ dự Hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO) và Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại và Đầu tư Trung Quốc - ASEAN (CABIS) lần thứ 23 tại Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã tiếp Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Trần Cương.

Chúc mừng Quảng Tây tổ chức CAEXPO và CABIS lần thứ 23, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc bày tỏ vui mừng đến thăm Quảng Tây, địa phương giáp biên gần gũi, gắn bó với lịch sử cách mạng Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời tích cực thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Trung Quốc.

THÚC ĐẨY LIÊN KẾT KINH TẾ SÂU RỘNG

Phó Thủ tướng Thường trực chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Quảng Tây; cảm ơn sự đón tiếp chu đáo của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Tây dành cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc và làm việc tại Quảng Tây tháng 4 vừa qua.

Bí thư Trần Cương nhiệt liệt chào mừng Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc và Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam dự Hội chợ tại Quảng Tây; khẳng định Quảng Tây luôn coi trọng và ưu tiên hàng đầu phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác thực chất với các bộ, ngành, địa phương Việt Nam.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tiếp đồng chí Trần Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Ông Trần Cương cho biết Quảng Tây đang tập trung triển khai các nhận thức chung quan trọng giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình; đồng thời đánh giá sự phát triển của Việt Nam mang lại những cơ hội có lợi cho Trung Quốc và Quảng Tây.

Hai bên đánh giá cao những tiến triển tích cực trong giao lưu, hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương Việt Nam với Quảng Tây thời gian qua.

“5 kết nối chiến lược” mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu về chính trị - chính sách phát triển, kinh tế - thương mại, cơ sở hạ tầng - logistics, khoa học - công nghệ và lòng dân, cùng các đề xuất hợp tác của Bí thư Trần Cương, đang được hai bên tích cực triển khai.

Trao đổi đoàn các cấp được duy trì thường xuyên; thương mại tăng trưởng mạnh; hợp tác khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục được triển khai; kết nối giao thông được đẩy nhanh và giao lưu nhân dân diễn ra sôi động.

Nhấn mạnh chủ trương nhất quán coi trọng hàng đầu quan hệ với Trung Quốc, trong đó có hợp tác với Quảng Tây, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị hai bên tiếp tục thắt chặt quan hệ hữu nghị, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có và mở rộng hợp tác giữa các địa phương có tiềm năng.

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Quảng Tây cùng các địa phương Việt Nam đi đầu trong hiện thực hóa nhận thức chung cấp cao, chuyển mạnh từ giao thương đơn thuần sang thúc đẩy liên kết kinh tế sâu rộng.

Theo đó, Quảng Tây được đề nghị tiếp tục tạo thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam qua địa bàn để nhập khẩu vào Trung Quốc cũng như đi nước thứ ba; ủng hộ các doanh nghiệp có thực lực của Quảng Tây mở rộng đầu tư chất lượng cao vào Việt Nam.

ĐẨY NHANH ĐƯỜNG SẮT, CỬA KHẨU THÔNG MINH VÀ HỢP TÁC AI

Về kết nối hạ tầng, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị hai bên phối hợp bảo đảm tiến độ các tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lạng Sơn - Hà Nội và Móng Cái - Hạ Long - Hải Phòng kết nối với Quảng Tây; sớm vận hành mô hình cửa khẩu thông minh và triển khai khu hợp tác kinh tế qua biên giới.

Hai bên cũng cần thúc đẩy kết nối vận tải đường biển, đường thủy; triển khai hiệu quả hợp tác khoa học - công nghệ, ứng dụng AI và chuyển đổi số trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, giao thông, nông nghiệp.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tiếp đồng chí Trần Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Phó Thủ tướng Thường trực đồng thời đề nghị tiếp tục vận hành hiệu quả Khu cảnh quan du lịch thác Bản Giốc - Đức Thiên; đẩy mạnh nâng cấp, mở mới các cặp cửa khẩu hai bên đã nhất trí; phối hợp quản lý tốt biên giới trên đất liền, xây dựng đường biên giới hòa bình, hợp tác và phát triển.

Nhất trí với các đề xuất của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, Bí thư Trần Cương khẳng định Quảng Tây sẵn sàng phối hợp với các bộ, ngành, địa phương Việt Nam triển khai hiệu quả các nhận thức chung cấp cao.

Bí thư Trần Cương đề nghị phát huy hiệu quả cơ chế trao đổi giữa lãnh đạo 6 tỉnh/khu hai nước; tăng cường kết nối chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất; đẩy nhanh kết nối đường sắt, đường bộ và hoàn thiện hạ tầng cửa khẩu nhằm tạo thuận lợi thông quan.

Quảng Tây cũng sẵn sàng tăng cường hợp tác với Việt Nam về khoa học, công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo; tạo thuận lợi cho thương mại nông, thủy sản; khuyến khích doanh nghiệp Quảng Tây đầu tư chất lượng cao vào Việt Nam; mở rộng hợp tác giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, du lịch và giao lưu nhân dân, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam - Trung Quốc.