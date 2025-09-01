Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia

Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước thời gian qua trên tất cả các lĩnh vực và nhất trí triển khai hiệu quả các kết luận của các cuộc gặp cấp cao...

Ngày 1/9/2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) Hun Sen nhân dịp Đoàn đại biểu cấp cao Campuchia sang Việt Nam tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỢP TÁC KINH TẾ, THƯƠNG MẠI, ĐẦU TƯ

Hoan nghênh Đoàn đại biểu cấp cao Campuchia do Chủ tịch Hun Sen dẫn đầu tham dự sự kiện lịch sử trọng đại, có ý nghĩa đặc biệt đối với mỗi người dân Việt Nam, Tổng Bí thư khẳng định sự hiện diện của Đoàn đại biểu cấp cao Campuchia là minh chứng sinh động của quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam - Campuchia, mối quan hệ vượt qua thử thách qua thời gian, được các thế hệ lãnh đạo và người dân hai nước dày công vun đắp.

Tổng Bí thư nhấn mạnh tròn 80 năm kể từ ngày 2/9/1945 và gần 40 năm thực hiện đổi mới, Việt Nam sẵn sàng đưa đất nước bước vào “Kỷ nguyên vươn mình”, phát triển thịnh vượng, hiện thực hóa di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trên chặng đường xây dựng và phát triển đất nước, Việt Nam luôn trân trọng sự gắn bó, hỗ trợ của Đảng Nhân dân Campuchia, Nhà nước và nhân dân Campuchia; đồng thời, hết sức coi trọng quan hệ gắn bó, lâu bền với Campuchia cũng như quan hệ giữa Việt Nam - Campuchia - Lào; mong muốn đưa quan hệ hai Đảng, hai nước và giữa ba Đảng, ba nước ngày càng gắn kết, hợp tác hiệu quả trên mọi lĩnh vực, đem lại lợi ích thực chất cho người dân mỗi nước và hòa bình, thịnh vượng cho khu vực và thế giới.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen. Ảnh: TTXVN.

Chủ tịch Hun Sen đánh giá cao ý nghĩa sâu sắc của Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 của Việt Nam, thể hiện sức mạnh đại đoàn kết, tinh thần anh dũng, ý chí kiên cường của dân tộc dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam; nhấn mạnh cuộc Cách mạng thành công của đất nước và nhân dân Việt Nam là nguồn động lực to lớn cho phong trào đấu tranh giải phóng khỏi chế độ thực dân của các dân tộc khác, không chỉ ở khu vực Đông Nam Á mà trên toàn thế giới.

Nhân dịp này, Chủ tịch Hun Sen chúc Việt Nam đạt được mục tiêu trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập đất nước.

Chủ tịch Hun Sen nhấn mạnh đây là cuộc gặp lần thứ tư với Tổng Bí thư Tô Lâm kể từ đầu năm 2025 đến nay. Ngoài ra, các nhà lãnh đạo cấp cao khác của hai nước cũng thường xuyên gặp gỡ, trao đổi nhân dịp tham dự các Hội nghị đa phương. Điều đó phản ánh quan hệ ngày càng tin cậy, gắn bó giữa hai Đảng, hai nước.

Chủ tịch Hun Sen nêu bật ý nghĩa Cuộc gặp cấp cao giữa Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam với Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia và giữa ba đồng chí đứng đầu ba Đảng Việt Nam – Campuchia – Lào vào tháng 2/2025 tại TP.HCM đã trở thành kim chỉ nam định hướng các bộ, ngành, địa phương hai nước triển khai thúc đẩy, tăng cường quan hệ thực chất giữa hai nước.

Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước thời gian qua trên tất cả các lĩnh vực và nhất trí triển khai hiệu quả các kết luận của các cuộc gặp cấp cao trên cũng như kết quả cuộc điện đàm giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Hun Sen ngày 14/8 vừa qua…

Hai bên nhấn mạnh cần nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, trong đó có việc thúc đẩy, tạo điều kiện cho hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước, tăng cường hoạt động qua lại của cư dân khu vực biên giới.

COI TRỌNG PHÁT TRIỂN QUAN HỆ HỮU NGHỊ, HỢP TÁC TOÀN DIỆN, BỀN VỮNG

Cùng ngày 1/9/2025, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen nhân dịp sang Việt Nam dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: TTXVN.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng gặp lại Chủ tịch Hun Sen cùng Đoàn đại biểu cấp cao Campuchia sang dự Lễ kỷ niệm trọng đại này; đồng thời, nhấn mạnh sự hiện diện của Đoàn đại biểu cấp cao Campuchia là minh chứng sinh động cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định Quốc hội và nhân dân Việt Nam luôn ủng hộ và tin tưởng dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương Norodom Sihamoni, đường lối đúng đắn của Đảng Nhân dân Campuchia do Chủ tịch Hun Sen đứng đầu, sự lãnh đạo tài tình của Thượng viện, Quốc hội, Chính phủ cùng với sự đoàn kết của toàn dân, Campuchia sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn, toàn diện hơn nữa.

Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen bày tỏ vui mừng và vinh dự sang dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 theo lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm; khẳng định ngày độc lập cách đây 80 năm không chỉ có ý nghĩa to lớn đối với dân tộc Việt Nam mà còn là nguồn động lực thúc đẩy các nước trong khu vực và trên thế giới, trong đó có Campuchia và Lào, đứng lên đấu tranh giành độc lập, xây dựng, phát triển đất nước.

Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen phát biểu. Ảnh: TTXVN.

Trong không khí hữu nghị, hai bên bày tỏ vui mừng và đánh giá cao trước những thành tựu phát triển quan trọng trong quan hệ giữa hai nước thời gian qua trên tất cả các lĩnh vực; cùng khẳng định luôn coi trọng phát triển quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước Việt Nam - Campuchia.

Hai bên đánh giá cao sự phát triển trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước thời gian qua, vui mừng nhận thấy kim ngạch thương mại song phương đã đạt mức 10 tỷ USD/năm và cùng hướng tới mục tiêu đạt 20 tỷ USD trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen. Ảnh: TTXVN.

Chủ tịch Hun Sen đánh giá cao các dự án, hoạt động đầu tư của Việt Nam đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội tại Campuchia và khẳng định hai nước có nhiều tiềm năng, thế mạnh có thể bổ trợ cho nhau.

Hai nhà Lãnh đạo vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Thượng viện và Quốc hội Campuchia thời gian qua đạt nhiều kết quả tốt đẹp.

Hai bên tiếp tục phát huy vai trò cơ quan lập pháp hai nước trong thúc đẩy quan hệ song phương; giám sát thúc đẩy các bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp hai nước tích cực triển khai hiệu quả các Hiệp ước, Hiệp định, Thỏa thuận đã ký kết…