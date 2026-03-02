Thứ Hai, 02/03/2026

Trang chủ Tiêu điểm

Tổng Bí thư Tô Lâm: Kiểm soát chặt quyền lực, không có vùng cấm trong phòng, chống tham nhũng

Hà Lê

02/03/2026, 15:01

Cho ý kiến về Đề án tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X, Tổng Bí thư nhấn mạnh yêu cầu hoàn thiện thể chế, kiểm soát chặt quyền lực, xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo - Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo - Ảnh: TTXVN

Ngày 2/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã làm việc với Ban Nội chính Trung ương và một số cơ quan liên quan, cho ý kiến về Đề án “Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; trình Ban Chấp hành Trung ương xem xét, ban hành nghị quyết về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới”.

Phát biểu kết luận, Tổng Bí thư ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Ban Nội chính Trung ương trong việc phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng Đề án một cách công phu, nghiêm túc, bài bản; nhiều nội dung mới, quan điểm và giải pháp có tính đột phá, toàn diện, bám sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư yêu cầu Ban Nội chính Trung ương tiếp tục tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại cuộc họp, khẩn trương hoàn thiện Đề án với chất lượng cao nhất, bảo đảm tiến độ để trình Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xem xét, quyết định theo đúng quy định.

Nhấn mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, thường xuyên, lâu dài của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, Tổng Bí thư khẳng định đây là chủ trương xuyên suốt, nhất quán của Đảng và Nhà nước; cần kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong mọi lĩnh vực.

Việc ban hành Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới, dự kiến trình Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV, được xác định là bước cụ thể hóa quyết tâm chính trị của Đảng, tiếp tục khẳng định nguyên tắc xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ; đồng thời tăng cường kiểm soát quyền lực, nhất là tại các lĩnh vực then chốt, trọng yếu và các lĩnh vực mới tiềm ẩn nguy cơ cao.

Tổng Bí thư nhấn mạnh yêu cầu kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội; bảo đảm xử lý nghiêm minh nhưng nhân văn, thuyết phục; kiểm soát rủi ro tham nhũng gắn với hoàn thiện thể chế, tạo môi trường minh bạch, an toàn cho người dân và doanh nghiệp yên tâm đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Cùng với đó, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cần góp phần tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực cho phát triển; bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân; tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên mạnh dạn đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, qua đó góp phần xây dựng văn hóa trong Đảng và hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

Đọc thêm

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng: Xử lý dứt điểm 5 điểm nghẽn đô thị

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng: Xử lý dứt điểm 5 điểm nghẽn đô thị

Tại buổi tiếp xúc cử tri Đơn vị bầu cử số 14, ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch UBND Hà Nội, khẳng định quyết tâm xử lý dứt điểm 5 điểm nghẽn đô thị, coi đây là thước đo hiệu quả điều hành và niềm tin của nhân dân đối với chính quyền thành phố.

Rà soát, bổ sung các thông tin bắt buộc phải công khai trên nền tảng số

Rà soát, bổ sung các thông tin bắt buộc phải công khai trên nền tảng số

Đối với dự án Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi), Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cơ bản tán thành với các nội dung sửa đổi, bổ sung; yêu cầu tiếp tục rà soát, bổ sung các thông tin bắt buộc phải công khai trên nền tảng số...

Chuẩn bị mọi điều kiện để tổ chức bầu cử và Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

Chuẩn bị mọi điều kiện để tổ chức bầu cử và Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết Phiên họp thứ 55 phải chuẩn bị mọi điều kiện cho việc tổ chức bầu cử và Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Mục tiêu phát triển giai đoạn 2026-2030 và các nút thắt thế chế cần tháo gỡ

Mục tiêu phát triển giai đoạn 2026-2030 và các nút thắt thế chế cần tháo gỡ

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang trải qua nhiều biến động, Việt Nam đã đặt ra những mục tiêu phát triển đầy tham vọng cho giai đoạn 2026-2030. Để đạt được những mục tiêu này, Việt Nam cần phải chuyển đổi sang một mô hình phát triển mới, dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số...

Ông Dương Quốc Huy giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, ông Trịnh Việt Hùng làm Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Ông Dương Quốc Huy giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, ông Trịnh Việt Hùng làm Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Bộ Chính trị quyết định điều động, chỉ định ông Dương Quốc Huy giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2025–2030. Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Trịnh Việt Hùng làm Thứ trưởng thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Mỹ thâm hụt thương mại hàng hóa với những nền kinh tế nào nhiều nhất năm 2025?

Thế giới

Mỹ thâm hụt thương mại hàng hóa với những nền kinh tế nào nhiều nhất năm 2025?

[Phóng sự ảnh]: Người dân xếp hàng sớm mua vàng ngày vía Thần tài

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh]: Người dân xếp hàng sớm mua vàng ngày vía Thần tài

Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

eMagazine

Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

1

Vốn ngoại tranh thủ bắt đáy mạnh, cổ phiếu dầu khí, hóa chất, cao su tăng rực rỡ

Chứng khoán

2

Thanh tra Chính phủ kiến nghị một tập đoàn Nhà nước nộp bổ sung gần 900 tỷ đồng tiền thuê đất

Tài chính

3

Tổng Bí thư Tô Lâm: Kiểm soát chặt quyền lực, không vùng cấm trong phòng, chống tham nhũng

Tiêu điểm

4

Nhiều kịch bản dự báo giá dầu thế giới

Chứng khoán

5

Xuất khẩu Thanh Hóa đạt 1,1 tỷ USD trong 2 tháng đầu năm

Xuất nhập khẩu

