Tổng Bí thư Tô Lâm: Kiểm soát chặt quyền lực, không có vùng cấm trong phòng, chống tham nhũng

Cho ý kiến về Đề án tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X, Tổng Bí thư nhấn mạnh yêu cầu hoàn thiện thể chế, kiểm soát chặt quyền lực, xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Ngày 2/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã làm việc với Ban Nội chính Trung ương và một số cơ quan liên quan, cho ý kiến về Đề án “Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; trình Ban Chấp hành Trung ương xem xét, ban hành nghị quyết về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới”.

Phát biểu kết luận, Tổng Bí thư ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Ban Nội chính Trung ương trong việc phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng Đề án một cách công phu, nghiêm túc, bài bản; nhiều nội dung mới, quan điểm và giải pháp có tính đột phá, toàn diện, bám sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư yêu cầu Ban Nội chính Trung ương tiếp tục tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại cuộc họp, khẩn trương hoàn thiện Đề án với chất lượng cao nhất, bảo đảm tiến độ để trình Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xem xét, quyết định theo đúng quy định.

Nhấn mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, thường xuyên, lâu dài của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, Tổng Bí thư khẳng định đây là chủ trương xuyên suốt, nhất quán của Đảng và Nhà nước; cần kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong mọi lĩnh vực.

Việc ban hành Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới, dự kiến trình Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV, được xác định là bước cụ thể hóa quyết tâm chính trị của Đảng, tiếp tục khẳng định nguyên tắc xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ; đồng thời tăng cường kiểm soát quyền lực, nhất là tại các lĩnh vực then chốt, trọng yếu và các lĩnh vực mới tiềm ẩn nguy cơ cao.

Tổng Bí thư nhấn mạnh yêu cầu kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội; bảo đảm xử lý nghiêm minh nhưng nhân văn, thuyết phục; kiểm soát rủi ro tham nhũng gắn với hoàn thiện thể chế, tạo môi trường minh bạch, an toàn cho người dân và doanh nghiệp yên tâm đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Cùng với đó, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cần góp phần tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực cho phát triển; bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân; tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên mạnh dạn đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, qua đó góp phần xây dựng văn hóa trong Đảng và hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.