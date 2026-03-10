Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự
Đỗ Như
10/03/2026, 07:27
Kỳ họp thứ nhất khai mạc vào ngày 6/4, Quốc hội sẽ xem xét công tác tổ chức bộ máy, nhân sự; công tác lập pháp; một số nội dung về giám sát, kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước.
Ngày 9.3, Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với Ban Thường vụ Đảng
ủy Chính phủ về nội dung, chương trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI diễn
ra tại Nhà Quốc hội.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh
Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì Hội
nghị.
Dự kiến, Kỳ họp thứ nhất sẽ khai mạc vào ngày 6/4/2026, bế mạc
ngày 25/4/2026 và chia thành 2 đợt. Quốc hội sẽ xem xét công tác tổ chức bộ
máy, nhân sự; công tác lập pháp; một số nội dung về giám sát, kinh tế - xã hội,
ngân sách nhà nước.
Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Ban
Thường vụ Đảng ủy Quốc hội thời gian qua; đề nghị hai cơ quan phát huy tinh thần
này để chuẩn bị tốt nhất cho Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.
Thủ tướng cho biết công tác
phối hợp được thực hiện trên tinh thần: Đảng lãnh đạo, Chính phủ thống nhất, Quốc
hội đồng hành, nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong đợi, bạn bè giúp đỡ; chỉ bàn làm
không bàn lùi.
Về nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng nêu rõ hai
bên tiếp tục phối hợp để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa
XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, tăng cường kiểm
tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở các địa phương.
Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, kỳ họp thứ nhất là kỳ
họp đầu tiên của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, do đó những vấn đề tổng thể về tổ
chức, bộ máy và các kế hoạch 5 năm của nhiệm kỳ sẽ được xem xét, quyết định tại
kỳ họp này.
Bên cạnh đó, khác với thông lệ, ngay tại Kỳ họp thứ nhất, Chính phủ
cũng trình Quốc hội xem xét, thông qua một số dự án luật, nghị quyết rất quan
trọng.
“Trong bối cảnh như vậy, chúng ta phải thực sự nỗ lực, trách
nhiệm, phối hợp chặt chẽ để bảo đảm tổ chức thành công kỳ họp, tạo khí thế, quyết
tâm ngay từ đầu nhiệm kỳ; triển khai kịp thời Nghị quyết Đại hội đại biểu lần
thứ XIV của Đảng và các nghị quyết quan trọng của Trung ương; tiếp tục tháo gỡ
hiệu quả những điểm nghẽn về thể chế, giải quyết những vướng mắc; vận hành ổn định,
thông suốt, hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.
