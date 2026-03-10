Thứ Ba, 10/03/2026

Trang chủ Tiêu điểm

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự

Đỗ Như

10/03/2026, 07:27

Kỳ họp thứ nhất khai mạc vào ngày 6/4, Quốc hội sẽ xem xét công tác tổ chức bộ máy, nhân sự; công tác lập pháp; một số nội dung về giám sát, kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến - Ảnh: TTXVN.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến - Ảnh: TTXVN.

Ngày 9.3, Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về nội dung, chương trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI diễn ra tại Nhà Quốc hội.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì Hội nghị.

Dự kiến, Kỳ họp thứ nhất sẽ khai mạc vào ngày 6/4/2026, bế mạc ngày 25/4/2026 và chia thành 2 đợt. Quốc hội sẽ xem xét công tác tổ chức bộ máy, nhân sự; công tác lập pháp; một số nội dung về giám sát, kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội thời gian qua; đề nghị hai cơ quan phát huy tinh thần này để chuẩn bị tốt nhất cho Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Thủ tướng cho biết công tác phối hợp được thực hiện trên tinh thần: Đảng lãnh đạo, Chính phủ thống nhất, Quốc hội đồng hành, nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong đợi, bạn bè giúp đỡ; chỉ bàn làm không bàn lùi. 

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đồng chủ trì Hội nghị - Ảnh: TTXVN.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đồng chủ trì Hội nghị - Ảnh: TTXVN.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng nêu rõ hai bên tiếp tục phối hợp để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở các địa phương.

Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, kỳ họp thứ nhất là kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, do đó những vấn đề tổng thể về tổ chức, bộ máy và các kế hoạch 5 năm của nhiệm kỳ sẽ được xem xét, quyết định tại kỳ họp này.

Bên cạnh đó, khác với thông lệ, ngay tại Kỳ họp thứ nhất, Chính phủ cũng trình Quốc hội xem xét, thông qua một số dự án luật, nghị quyết rất quan trọng.

“Trong bối cảnh như vậy, chúng ta phải thực sự nỗ lực, trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ để bảo đảm tổ chức thành công kỳ họp, tạo khí thế, quyết tâm ngay từ đầu nhiệm kỳ; triển khai kịp thời Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIV của Đảng và các nghị quyết quan trọng của Trung ương; tiếp tục tháo gỡ hiệu quả những điểm nghẽn về thể chế, giải quyết những vướng mắc; vận hành ổn định, thông suốt, hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Công tác nhân sự tiến hành vào đợt 1, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XVI

23:54, 02/03/2026

Công tác nhân sự tiến hành vào đợt 1, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XVI

Chuẩn bị mọi điều kiện để tổ chức bầu cử và Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

10:10, 02/03/2026

Chuẩn bị mọi điều kiện để tổ chức bầu cử và Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

Chuẩn bị kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

10:08, 25/12/2025

Chuẩn bị kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

