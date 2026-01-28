Tổng Bí thư Tô Lâm: Quảng Ninh cần đi đầu, làm mẫu trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV

Làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh chiều 27/1, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu tỉnh sớm xây dựng Chương trình hành động triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng theo hướng rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ kết quả; lựa chọn những “đầu việc quốc gia” để đi đầu, làm mẫu, tạo sức lan tỏa trong giai đoạn phát triển mới.

Chiều 27/1, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh. Tham gia Đoàn công tác có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; các Ủy viên Bộ Chính trị: Lê Minh Hưng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Phạm Gia Túc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Trần Đức Thắng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các ban, bộ, ngành Trung ương.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG PHẢI RÕ VIỆC, RÕ TRÁCH NHIỆM, RÕ KẾT QUẢ

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh đã thông tin về kết quả phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh; việc triển khai các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng hai con số; thực hiện chính sách xã hội; sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị; cũng như tình hình thực hiện các nghị quyết của Trung ương.

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh đạt được trong thời gian qua. Theo Tổng Bí thư, đây không phải là thành quả ngắn hạn mà là kết tinh của quá trình đổi mới bền bỉ, nhất quán, với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, tạo nền tảng cho bản lĩnh, uy tín và vị thế của Quảng Ninh trong giai đoạn phát triển mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. Ảnh: TTXVN

Trước yêu cầu của kỷ nguyên phát triển mới và mục tiêu đến năm 2045 Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao, Tổng Bí thư chỉ rõ Quảng Ninh vẫn đối mặt với một số hạn chế chiến lược. Nếu không được nhận diện và xử lý kịp thời, các hạn chế này có thể làm suy giảm vai trò dẫn dắt và ảnh hưởng đến tăng trưởng.

Theo Tổng Bí thư, yêu cầu đặt ra không chỉ là phát triển nhanh và bền vững, mà quan trọng hơn là Quảng Ninh phải chủ động đảm nhận vai trò thí điểm, tiên phong và dẫn dắt trong một số lĩnh vực chiến lược, qua đó đóng góp luận cứ thực tiễn cho việc hoàn thiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Quán triệt tinh thần Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư yêu cầu tỉnh tổ chức thực hiện nghị quyết bằng một Chương trình hành động rõ ràng, hiệu quả, xác định đúng “chủ thể – lộ trình – nguồn lực – đích đến”, kèm phân công trách nhiệm, thời hạn, sản phẩm đầu ra và cơ chế giám sát cụ thể. Chương trình cần tránh dàn trải, tập trung lựa chọn một số “đầu việc quốc gia” để làm mẫu, tạo chuẩn mực.

Các lĩnh vực được Tổng Bí thư nhấn mạnh gồm: quản trị phát triển dựa trên dữ liệu; kinh tế biển – đảo xanh và số; hợp tác kinh tế qua biên giới; du lịch – di sản chất lượng cao. Đây là những lĩnh vực Quảng Ninh đã có nền tảng, vấn đề là nâng lên thành mô hình hoàn chỉnh, triển khai đến nơi đến chốn và có sức lan tỏa. Tinh thần xuyên suốt là chọn đúng việc, làm ra kết quả cụ thể, tránh tình trạng nghị quyết nhiều nhưng hành động phân tán.

MỞ RỘNG KHÔNG GIAN TĂNG TRƯỞNG BẰNG THỂ CHẾ VÀ QUẢN TRỊ HIỆN ĐẠI

Tổng Bí thư yêu cầu Quảng Ninh tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, chủ động đề xuất và triển khai các cơ chế đặc thù về đất đai, tài chính, đầu tư, khoa học – công nghệ, kinh tế biển, kinh tế biên giới và kinh tế đô thị nhằm mở rộng không gian tăng trưởng, tạo đột phá phát triển.

Chính quyền các cấp cần chuyển thực chất từ “quản lý” sang “kiến tạo, phục vụ”, lấy hiệu quả phục vụ và chất lượng phát triển làm thước đo; đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính, số hóa, minh bạch hóa và quản trị dựa trên dữ liệu, phân tích và dự báo.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư nhấn mạnh kỷ luật thực thi và trách nhiệm gắn với kết quả là yêu cầu bắt buộc. Đây là căn cứ quan trọng nhất để đánh giá năng lực cán bộ. Đầu tư công phải tập trung vào các dự án động lực, chuẩn bị kỹ, giải ngân nhanh nhưng bảo đảm chất lượng và tác động lan tỏa; đồng thời quản lý chặt chẽ, minh bạch tài sản công, đất đai và ngân sách, phòng chống thất thoát, lãng phí.

Quảng Ninh được yêu cầu tái cấu trúc không gian phát triển theo hướng tích hợp biển đảo – biên giới – di sản – đô thị thành một hệ sinh thái hoàn chỉnh; chuyển từ tổ chức không gian phân tán sang tích hợp, từ địa giới hành chính sang hệ sinh thái đa trung tâm, mở và liên kết. Việc định vị các cực phát triển chiến lược cần gắn với quy hoạch, đầu tư, đô thị và hạ tầng trong tổng thể liên kết vùng.

ĐI ĐẦU ĐỔI MỚI MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG GẮN VỚI PHÁT TRIỂN XANH VÀ CON NGƯỜI

Theo Tổng Bí thư, tinh thần Đại hội XIV đòi hỏi Quảng Ninh sớm đưa khoa học – công nghệ và chuyển đổi số vào lõi điều hành và lõi các ngành. Các nền tảng dữ liệu, điều hành thông minh, du lịch thông minh, số hóa di sản cần được tích hợp thành chương trình tổng thể, tạo năng suất mới cho công nghiệp, du lịch và quản trị công.

Cùng với đó, tỉnh cần xây dựng bộ tiêu chí phát triển mới, lấy công nghệ, môi trường, năng suất và khả năng tham gia chuỗi giá trị làm căn cứ lựa chọn dự án và phân bổ nguồn lực; kiên định nguyên tắc không đánh đổi lợi ích dài hạn lấy mục tiêu ngắn hạn, bảo đảm động lực tăng trưởng bền vững.

Tổng Bí thư nhấn mạnh đột phá tăng trưởng chỉ bền vững khi gắn với đột phá về con người. Quảng Ninh cần định vị trở thành trung tâm nhân lực chất lượng cao của vùng; hình thành hệ sinh thái đào tạo, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; phát triển đào tạo nghề chất lượng cao, trung tâm nghiên cứu và không gian đổi mới sáng tạo. Đồng thời, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu quản trị hiện đại và hội nhập.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu. Ảnh: TTXVN

Quán triệt tinh thần lấy kinh tế tư nhân làm động lực quan trọng, Tổng Bí thư yêu cầu Quảng Ninh đặt khu vực kinh tế tư nhân ở trung tâm chiến lược tăng trưởng; tiếp tục cải cách thể chế theo chiều sâu, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, chậm tiến độ bằng cơ chế rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả.

Tỉnh cần mạnh dạn thí điểm cơ chế đặc thù, nhất là tại Vân Đồn và khu hợp tác kinh tế qua biên giới Móng Cái – Đông Hưng, coi đây là không gian thử nghiệm chính sách.

Tổng Bí thư lưu ý phát triển kinh tế phải gắn chặt với bảo vệ môi trường, bảo tồn di sản và nâng cao chất lượng sống của nhân dân. Phát triển xanh, bền vững được xác định là lợi thế cạnh tranh dài hạn; mọi hoạt động kinh tế phải nằm trong giới hạn bảo vệ vịnh Hạ Long và hệ sinh thái di sản.

Trên nền tảng đó, tỉnh thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, năng lượng sạch, du lịch bền vững và đô thị sinh thái; gắn tăng trưởng với an sinh xã hội, văn hóa và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Tổng Bí thư yêu cầu Quảng Ninh xây dựng bộ máy “hành động – kỷ luật – dám chịu trách nhiệm”, hiện đại hóa phương thức lãnh đạo gắn với kiểm soát quyền lực; tăng cường kỷ luật thực thi, gắn mọi chủ trương với trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu; đồng thời có cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Đánh giá các kiến nghị, đề xuất của Quảng Ninh là cụ thể, xác đáng và xuất phát từ thực tiễn, Tổng Bí thư đề nghị các ban, bộ, ngành Trung ương sớm nghiên cứu, xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Tổng Bí thư tin tưởng Quảng Ninh sẽ tiếp tục đi đầu trong hiện thực hóa các chủ trương lớn của Đảng, giữ vững vị thế địa phương phát triển hàng đầu và đóng góp ngày càng lớn cho sự phát triển của đất nước.