HĐND Hà Nội thông qua loạt nghị quyết quan trọng tại kỳ họp chuyên đề thứ 31

Ngày 27/1, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI tổ chức kỳ họp chuyên đề thứ 31, xem xét và quyết định nhiều nội dung quan trọng liên quan đến đầu tư công, phát triển đô thị, nhà ở, quy hoạch Thủ đô, cơ chế đặc thù và công tác nhân sự, tạo cơ sở triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Dự kỳ họp có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông; Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Bùi Huyền Mai; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND thành phố và lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thảo luận và biểu quyết thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, gồm: điều chỉnh, bổ sung tổng nguồn Kế hoạch đầu tư công năm 2026 ngân sách cấp thành phố; thực hiện khoản 4 Điều 7 Nghị quyết số 258/2025/QH15 của Quốc hội về tiêu chí, mức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để triển khai các dự án trên địa bàn; điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030.

HĐND thành phố cũng thông qua Đề án khu đô thị đa mục tiêu trên địa bàn Hà Nội; chủ trương đối với Đề án “Đô thị Hà Nội thông minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Báo cáo đề xuất xây dựng Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm.

Cùng với đó, HĐND thành phố quyết nghị chủ trương đầu tư một số dự án triển khai theo Nghị quyết số 258/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, gồm: dự án đầu tư, cải tạo, phát huy giá trị khu vực hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT); dự án trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang, tái thiết đô thị theo phương thức PPP, loại hợp đồng BT.

Kỳ họp cũng xem xét Báo cáo đề xuất sửa đổi Luật Thủ đô; thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 45/2024/NQ-HĐND về quy định giá cụ thể dịch vụ khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập thuộc thành phố quản lý; đồng thời quyết nghị quy định về thu hút, trọng dụng người có tài năng của thành phố Hà Nội.

Về công tác nhân sự, HĐND thành phố đã miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Anh Tuấn, nguyên Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ do được điều chuyển công tác khác.

Đồng thời, HĐND thành phố bầu bổ sung các chức danh Ủy viên UBND thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các ông: Nguyễn Minh Long, Giám đốc Sở Nội vụ; Cù Ngọc Trang, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Nguyễn Ngọc Tú, Giám đốc Sở Tài chính.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà đề nghị UBND thành phố, các cấp, các ngành khẩn trương triển khai các nghị quyết đã được thông qua; đồng thời yêu cầu đại biểu HĐND thành phố thông tin đầy đủ kết quả kỳ họp tới cử tri và tăng cường giám sát để các quyết sách sớm đi vào cuộc sống.