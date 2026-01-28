Thông báo kết quả Đại hội XIV của Đảng tới các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam

Ngày 27/1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thông báo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV tới các cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Đại hội được khẳng định là dấu mốc mở ra giai đoạn phát triển mới, với tầm nhìn dài hạn, định hướng chiến lược rõ ràng và cam kết hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả.

Ngày 27/1, tại Hà Nội, được sự ủy quyền của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cùng các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng đã đồng chủ trì buổi thông báo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIV tới các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

VĂN KIỆN ĐẠI HỘI: KẾT TINH CHẶNG ĐƯỜNG 40 NĂM ĐỔI MỚI

Phát biểu tại buổi thông báo, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cảm ơn sự tham dự và quan tâm của các đại sứ, đại diện các tổ chức quốc tế đối với Đại hội XIV của Đảng. Bộ trưởng nhấn mạnh, Đại hội không chỉ tổng kết, đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII mà còn là dấu mốc có ý nghĩa lịch sử, mở ra chặng đường phát triển mới của đất nước, thể hiện rõ khát vọng vươn lên mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam trong giai đoạn tới.

Theo Bộ trưởng Lê Hoài Trung, Đại hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, thông qua các văn kiện quan trọng và bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV gồm 200 đồng chí, trong đó có 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết. Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV đã bầu Bộ Chính trị gồm 19 ủy viên, bảo đảm tính kế thừa, ổn định và phát triển trong công tác lãnh đạo của Đảng.

Các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam tham dự buổi thông báo về kết quả Đại hội XIV của Đảng - Ảnh: Báo TG&VN

Thông tin về các văn kiện Đại hội, Bộ trưởng Ngoại giao cho biết văn kiện được xây dựng trong bối cảnh đặc biệt, khi đất nước đã trải qua 40 năm đổi mới, đồng thời hướng tới những dấu mốc có ý nghĩa chiến lược là 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp và khó lường, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện và có tính đột phá; vị thế và uy tín quốc tế không ngừng được nâng cao. Cùng với đó, các văn kiện cũng thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, thách thức nội tại cần tiếp tục tập trung giải quyết trong thời gian tới.

Một điểm mới nổi bật của Đại hội XIV là cách tiếp cận trong xây dựng văn kiện, với việc đánh giá toàn diện chặng đường 40 năm đổi mới, kết tinh trí tuệ, ý chí và khát vọng của toàn Đảng, toàn dân. Nội dung văn kiện phản ánh rõ tư duy đổi mới, tầm nhìn dài hạn và quyết tâm phát triển mạnh mẽ của Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Đại hội xác định mục tiêu tổng quát là giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phát triển nhanh và bền vững; nâng cao đời sống nhân dân; tăng cường tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc. Trên cơ sở đó, Việt Nam phấn đấu đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, có thu nhập cao.

Các văn kiện Đại hội cũng làm rõ nhiều nội dung mới, đột phá trong định hướng phát triển, trong đó xác định phát triển kinh tế – xã hội gắn với bảo vệ môi trường là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa và con người là nền tảng; tăng cường quốc phòng, an ninh và đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế là trọng yếu, thường xuyên. Đột phá về phát triển khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia được xác định là động lực trung tâm của quá trình phát triển.

Đại hội đồng thời đề ra 5 quan điểm chỉ đạo lớn, 8 định hướng lớn và 3 mục tiêu đột phá chiến lược, tạo cơ sở chính trị quan trọng cho việc hoạch định và triển khai các chính sách phát triển trong thời gian tới.

KIÊN ĐỊNH ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI ĐỘC LẬP, TỰ CHỦ VÀ HỘI NHẬP TOÀN DIỆN, HIỆU QUẢ

Về đường lối đối ngoại, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết Đại hội XIV tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và hiệu quả.

Đại hội nhấn mạnh việc kết hợp chặt chẽ giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, đồng thời tăng cường phối hợp đối ngoại quốc phòng, an ninh. Việt Nam khẳng định vai trò là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, đóng góp thiết thực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới.

Tại buổi thông báo, nhiều đại sứ và trưởng cơ quan đại diện ngoại giao đã chia sẻ, đánh giá cao những thành tựu phát triển của Việt Nam trong thời gian qua cũng như bày tỏ kỳ vọng vào các định hướng lớn được xác lập tại Đại hội XIV.

Đại sứ Singapore tại Việt Nam Rajpal Singh cho biết ấn tượng với những phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm về tầm nhìn phát triển đến năm 2045, coi đây là cơ hội để doanh nghiệp Singapore mở rộng hợp tác với Việt Nam, cùng hướng tới các mục tiêu phát triển dài hạn. Theo Đại sứ, chính sách đối ngoại của Việt Nam tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong bối cảnh khu vực và thế giới còn nhiều khó khăn, thách thức.

Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam Pauline Tamesis cho biết đoàn Ngoại giao Liên hợp quốc đã có cơ hội tham dự lễ khai mạc và bế mạc Đại hội XIV, coi đây là một vinh dự lớn. Liên hợp quốc khẳng định sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong việc ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và bảo đảm quyền con người.

Nhiều đại sứ khác như: Đại sứ Thụy Sĩ, Belarus, Bangladesh, Đông Timor cũng chúc mừng thành công của Đại hội XIV, đánh giá cao vai trò và những đóng góp ngày càng tích cực của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ hợp tác với Việt Nam trong thời gian tới.

Kết thúc buổi thông báo, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh những thành tựu mà Việt Nam đạt được có sự đóng góp quan trọng của sự ủng hộ, hợp tác và đồng hành của bạn bè quốc tế. Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ đó trong chặng đường phát triển mới, vì mục tiêu chung là hòa bình, ổn định và phát triển bền vững của khu vực và thế giới, cũng như vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.