Tổng Bí thư Tô Lâm: Phát triển ngành Than – Khoáng sản phải gắn chặt với yêu cầu an ninh năng lượng

Trong chuyến công tác tại Quảng Ninh, sáng 27/1, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã gặp mặt, chúc Tết công nhân ngành Than; thăm, động viên cán bộ, người lao động trực tiếp sản xuất. Chuyến thăm thể hiện sự quan tâm, tin tưởng của Đảng đối với giai cấp công nhân trong thực hiện mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.

Sáng 27/1, trong chuyến công tác tại tỉnh Quảng Ninh, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã gặp mặt, chúc Tết công nhân ngành Than. Cùng dự có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam.

Trong chương trình công tác, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tích lịch sử Địa điểm lưu niệm Bác Hồ về thăm mỏ than Đèo Nai ngày 30/3/1959. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước bày tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

ĐẨY MẠNH ĐẦU TƯ, TÁI CƠ CẤU ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT

Tiếp đó, Tổng Bí thư Tô Lâm đã thăm, động viên cán bộ, công nhân Công ty Cổ phần Than Đèo Nai – Cọc Sáu (Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam), trực tiếp trò chuyện, tặng quà các công nhân đang làm việc tại khai trường, ghi nhận tinh thần lao động và đóng góp của đội ngũ công nhân mỏ đối với sự phát triển của ngành Than và nền kinh tế đất nước.

Báo cáo tại buổi gặp mặt cho thấy những năm qua, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, giữ vững vai trò là một trong những trụ cột bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế – xã hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu - Ảnh: TTXVN

Năm 2025, Đảng ủy Tập đoàn đã hoàn thành việc chuyển giao các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc về trực thuộc cấp ủy địa phương theo quy định. Các tổ chức cơ sở đảng sau chuyển giao đã đi vào hoạt động ổn định, bảo đảm sự lãnh đạo xuyên suốt trong doanh nghiệp.

Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam tập trung đẩy mạnh đầu tư phát triển sản xuất; tăng cường quản trị doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; quyết liệt triển khai cơ cấu lại Tập đoàn theo Đề án đã được phê duyệt; kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, Tập đoàn đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa và chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh.

Tiền lương bình quân toàn Tập đoàn đạt khoảng 19,7 triệu đồng/người/tháng. Công tác bảo đảm an toàn lao động tiếp tục được chú trọng, điều kiện làm việc từng bước được cải thiện, bảo đảm an toàn cho người và thiết bị trong sản xuất tốt hơn so với năm trước.

Trong năm, Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam đã khởi công 5 công trình, trong đó có 2 dự án nhà ở công nhân cao tầng với quy mô gần 800 căn hộ khép kín, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho công nhân thợ lò tại khu vực Quảng Ninh.

Công tác an sinh xã hội tiếp tục được triển khai đồng bộ. Năm 2025, Tập đoàn đã chi khoảng 270 tỷ đồng hỗ trợ các địa phương xây dựng nhà ở, trường học, bệnh viện, nhà văn hóa, xây dựng nông thôn mới, phòng chống dịch bệnh, khắc phục thiên tai; trong đó có 100 tỷ đồng tham gia chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà cho các tập thể - Ảnh: TTXVN

Thực hiện Chỉ thị số 55-CT/TW của Ban Bí thư về tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026, Đảng ủy Tập đoàn đã ban hành chỉ thị lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. Dự kiến, tổng kinh phí toàn Tập đoàn chi trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ khoảng 2.000 tỷ đồng, bình quân mỗi người lao động khoảng 20 triệu đồng.

Bước sang năm 2026, Tập đoàn xây dựng kế hoạch phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra; cam kết không để thiếu than giao cho các nhà máy điện theo hợp đồng đã ký; đồng thời triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

GẮN NÂNG CAO NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG VỚI THU NHẬP, AN TOÀN VÀ PHÚC LỢI

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ xúc động khi đến thăm, trò chuyện với công nhân mỏ than Quảng Ninh. Tổng Bí thư khẳng định, việc gặp gỡ công nhân mỏ không mang tính nghi lễ, mà xuất phát từ bản chất và phương pháp lãnh đạo của Đảng – Đảng của giai cấp công nhân, đại biểu cho lợi ích của người lao động và của dân tộc.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, để triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV, cần bắt đầu từ thực tiễn sản xuất, từ công trường, hầm lò, từ đời sống hằng ngày của công nhân; qua đó đưa chủ trương, đường lối của Đảng đi vào cuộc sống.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết, tặng quà cán bộ, công nhân trực tiếp sản xuất tại Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu, Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam, tại tỉnh Quảng Ninh - Ảnh: TTXVN

Đối với ngành Than – Khoáng sản, Tổng Bí thư đề nghị tiếp tục đổi mới tổ chức sản xuất; đẩy mạnh cơ giới hóa, tự động hóa; ứng dụng khoa học – công nghệ và chuyển đổi số trong điều hành, quản trị mỏ. Tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” cần được cụ thể hóa thành kỷ luật công nghệ, kỷ luật an toàn, kỷ luật lao động nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và sử dụng nguồn lực.

Tổng Bí thư yêu cầu gắn tăng năng suất với tăng thu nhập và cải thiện đời sống công nhân; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người lao động; tiền lương, tiền thưởng phản ánh đúng giá trị lao động, trình độ tay nghề và mức độ đóng góp.

Cùng với thu nhập, cần quan tâm đồng bộ đến nhà ở, y tế, giáo dục, văn hóa cho công nhân và gia đình; coi bảo đảm an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp là mệnh lệnh chính trị, tuyệt đối không đánh đổi an toàn lấy sản lượng.

Tổng Bí thư lưu ý việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao tay nghề cho công nhân trong bối cảnh công nghệ thay đổi nhanh; xây dựng đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề, kỷ luật cao, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Nhấn mạnh vai trò của tổ chức Đảng và Công đoàn trong doanh nghiệp, Tổng Bí thư yêu cầu tăng cường đối thoại, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng công nhân; chú trọng phát triển đảng viên trong công nhân trực tiếp sản xuất, góp phần giữ vững bản chất giai cấp công nhân của Đảng.

Khẳng định niềm tin của Đảng, Nhà nước đối với công nhân mỏ Quảng Ninh, Tổng Bí thư bày tỏ tin tưởng đội ngũ công nhân ngành Than tiếp tục phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, đóng góp ngày càng xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển bền vững đất nước.

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, Tổng Bí thư Tô Lâm chúc anh chị em công nhân và gia đình một năm mới mạnh khỏe, an toàn, hạnh phúc; chúc mỗi ca sản xuất đều bảo đảm an toàn, mỗi gia đình đều có một cái Tết sum vầy, trọn vẹn.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tặng quà cho đại diện các tập thể và công nhân, người lao động ngành Than.