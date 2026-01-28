Giá vàng tăng 170 USD/oz, giá bạc nhảy 8%

Đà tăng vốn đã mạnh của giá vàng thế giới càng mạnh thêm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (27/1), khi giá kim loại quý này bứt tốc lên gần 5.200 USD/oz...

Giá bạc cũng tăng dữ dội trong bối cảnh sự bất định kinh tế và địa chính trị thúc đẩy các nhà đầu tư tìm kiếm các kênh đầu tư được xem là “hầm trú ẩn”.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường Mỹ tăng 170,3 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương tăng 3,4%, chốt ở mức 5.181,6 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay tăng 8,31 USD/oz, tương đương tăng hơn 8%, chốt ở mức 112,34 USD/oz.

Trên sàn COMEX, giá vàng giao tháng 2/2026 chốt phiên ở mức 5.082,6 USD/oz, không có sự thay đổi đáng kể so với phiên trước.

Xu hướng tăng khó cản đã đưa giá vàng lần đầu tiên trong lịch sử vượt mốc 5.000 USD/oz vào hôm thứ Hai. Chỉ một ngày sau, mốc giá 5.200 USD/oz đã trong tầm tay. Dù chưa kết thúc tháng 1/2026, nhưng mức tăng của giá vàng từ đầu năm đến nay đã đạt hơn 18%, một sự bứt tốc sau mức tăng 65% của năm ngoái.

Các động lực cho sự tăng giá của vàng khi bước sang năm 2026 vẫn là những yếu tố của năm trước và được tăng cường thêm. Các yếu tố đó bao gồm bất ổn địa chính trị và kinh tế gia tăng, kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục hạ lãi suất, và xu hướng mua ròng vàng của các ngân hàng trung ương song song với xu hướng phi đôla hóa trên toàn cầu.

“Các đợt tăng giá thường kết thúc bởi những động lực thúc đẩy việc mua vàng không còn nữa. Nhưng câu chuyện bây giờ không phải là như vậy”, chiến lược gia Michael Widmer của ngân hàng Bank of America nhận định với hãng tin Reuters.

Mối lo về sự bất định trong chính sách của Mỹ tiếp tục gia tăng trong tuần này, khi Tổng thống Donald Trump vào hôm thứ Hai dọa tăng thuế quan áp lên Hàn Quốc. Cùng với đó, Chính phủ Mỹ đang đối mặt nguy cơ đóng cửa một phần nếu một dự luật ngân sách mới không được thông qua trước thời hạn 30/1.

Cuộc họp chính sách tiền tệ đầu tiên trong năm 2026 của Fed đã khởi động vào ngày thứ Ba và sẽ kết thúc vào ngày thứ Tư bằng một tuyên bố về lãi suất và một buổi họp báo của Chủ tịch Jerome Powell. Cuộc họp này diễn ra trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu lo ngại rằng sự độc lập của Fed có thể lung lay dưới sức ép từ chính quyền ông Trump.

Đồng USD tiếp tục lao dốc trong phiên ngày thứ Ba, tiếp sức cho xu hướng tăng của giá vàng. Chỉ số Dollar Index sụt hơn 1,3%, về dưới mức 95,8 điểm, thấp nhất trong hơn 4 năm.

Đà giảm của USD được đẩy mạnh sau khi ông Trump tuyên bố ông không lấy làm lo ngại về tình trạng mất giá nhanh của đồng bạc xanh trong thời gian gần đây. Tại một sự kiện ở bang Iowa, khi được hỏi ông có lo ngại về sự mất giá của USD hay không, ông Trump đáp: “Không, tôi nghĩ thật là tuyệt”.

“Hãy nhìn vào giá trị của đồng USD mà xem. Hãy nhìn vào công việc mà chúng tôi đang làm. Đồng USD đang làm rất tốt”, ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng nhẹ trong phiên này, với khối lượng nắm giữ tăng 0,9 tấn, đạt 1.087,4 tấn vàng - theo dữ liệu từ website của quỹ.

Trong dự báo mới cập nhật, hai ngân hàng Deutsche Bank và Societe Generale cho rằng giá vàng sẽ đạt mức 6.000 USD/oz trong năm nay.

Diễn biến giá vàng thế giới trong 1 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Công ty quản lý sàn giao dịch CME Group cho biết số lượng hợp đồng kim loại trên các sàn do công ty quản lý đã đạt con số kỷ lục trong một phiên là 3.338.528 hợp đồng vào hôm 26/1, vượt qua kỷ lục cũ là 2.829.666 hợp đồng vào hôm 17/10/2025.

Với thành quả tăng của phiên này, giá bạc đã tăng hơn 57% trong năm nay, sau khi tăng 146% trong năm ngoái.

“Sắp tới, có thể sẽ có nhiều biến động trong giá bạc. Rủi ro xảy ra điều chỉnh mạnh đang tăng cao”, ông Widmer nói, nhưng cho rằng các yếu tố nền tảng mạnh đồng nghĩa giá bạc có thể đạt tới 170 USD/oz.

Ngân hàng Citigroup cũng vừa nâng dự báo giá bạc trong ngắn hạn lên 150 USD/oz từ mức 100 USD/oz trước đó.

Giá vàng và giá bạc cùng giảm nhẹ khi thị trường khởi động phiên châu Á sáng nay.

Lúc 6h15 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 7,5 USD/oz so với chốt phiên Mỹ, tương đương giảm 0,14%, giao dịch ở mức 5.174,1 USD/oz - theo Kitco. Giá bạc giảm gần 0,9%, còn 111,4 USD/oz.

Mức giá trên của vàng tương đương 164 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, tăng 3,7 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 25.940 đồng (mua vào) và 26.330 đồng (bán ra), giảm 38 đồng ở cả chiều mua và chiều bán so với sáng qua.