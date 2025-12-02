Tổng giám đốc ABS: Lãi suất nhích lên chưa ảnh hưởng đến bối cảnh vĩ mô

Ông Nguyễn Quang Đạt, Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán An Bình cho rằng lãi suất trong nước hiện nay tuy có tăng nhưng vẫn thấp so với mặt bằng trong thời gian trước đây và so với thế giới. Điều này chưa ảnh hưởng lớn đến bối cảnh vĩ mô hiện tại.

Trong bối cảnh chỉ còn một tháng nữa là kết thúc năm Dương lịch 2025, nền kinh tế Việt Nam vẫn đang trên đà tăng trưởng tích cực và được đánh giá là tăng trưởng nhanh nhất khu vực ASEAN, dự kiến tăng trưởng trên 8%.

Thị trường chứng khoán cũng vừa trải qua một giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ và đang bước vào giai đoạn tích lũy. Bước sang năm 2026, mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10%, kỳ vọng thị trường chứng khoán Việt Nam cũng sẽ hướng đến một năm mới tích cực.

Trao đổi trong Talk show Phố Tài chính mới đây, ông Nguyễn Quang Đạt, Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán An Bình (ABS), cho biết việc Quốc hội thông qua mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% cho năm 2026 là lời khẳng định về quyết tâm mạnh mẽ của Việt Nam nhằm tạo ra bước đột phá ngay từ năm đầu tiên của kế hoạch 5 năm 2026–2030.

Đây là mức tăng trưởng đầy tham vọng, cho thấy kỳ vọng rất lớn vào sức bật của nền kinh tế trong giai đoạn bước vào chu kỳ phát triển mới.

Để đánh giá khả năng hiện thực hóa con số 10% lịch sử này, cần phân tích kỹ lưỡng các động lực hỗ trợ và những thách thức tiềm ẩn.

Thứ nhất là về chính sách tiền tệ tự chủ và hội nhập sâu hơn. Ngành ngân hàng đang thiết lập những nền tảng hướng tới giai đoạn phát triển mới. Việc Thông tư 14/2025/TT-NHNN dỡ bỏ cơ chế "trần tín dụng" đã mở ra bước đệm đầu tiên, cho phép các ngân hàng tự chủ tăng trưởng tín dụng dựa trên quản trị rủi ro và lợi nhuận, thay vì bị giới hạn bởi "room" tín dụng từ Ngân hàng Nhà nước.

Quan trọng hơn, thông tư này còn thiết lập lộ trình nâng tỷ lệ an toàn vốn (CAR) và bộ đệm phản chu kỳ, từng bước đưa hệ thống ngân hàng tiến gần hơn tới Basel III và các chuẩn mực quốc tế. Sang năm 2026, dự kiến việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tiếp tục hạ lãi suất sẽ mở ra thêm dư địa để Ngân hàng Nhà nước triển khai chính sách tiền tệ nới lỏng có kiểm soát, tạo tiền đề vững chắc cho tăng trưởng tín dụng và thúc đẩy đầu tư kinh doanh.

Thứ hai là đầu tư công tiếp tục trở thành động lực tăng trưởng. Trong bối cảnh nhiều quốc gia đang chật vật với vấn đề nợ công, Việt Nam lại sở hữu dư địa tài khóa rất dồi dào khi chỉ tiêu nợ công chỉ dao động khoảng 35% - 36% GDP, cách xa mức trần 60%. Chính sách tài khóa được dự kiến là động lực chính thúc đẩy kinh tế năm 2026, với trọng tâm là tăng hiệu quả giải ngân đầu tư công, cải cách thủ tục đầu tư và áp dụng nền tảng số trong quản lý ngân sách.

Bên cạnh đó, Chính phủ sẽ ưu tiên các gói hỗ trợ về thuế, phí nhằm giảm chi phí cho doanh nghiệp, đặc biệt là các ngành dẫn dắt chu kỳ kinh tế mới như công nghệ số, năng lượng tái tạo và logistics.

Thứ ba là dòng vốn FDI ổn định đất chấp bất ổn toàn cầu. Việt Nam đã và đang củng cố vị thế là điểm đến hấp dẫn hàng đầu trong chuỗi sản xuất toàn cầu. Với các lợi thế như mức thuế quan cạnh tranh, tỷ lệ dân số vàng, chi phí sản xuất hợp lý và môi trường chính trị - vĩ mô ổn định, Việt Nam tiếp tục tạo tiền đề để thu hút thêm vốn đầu tư từ các quốc gia khác, hướng tới đa dạng hóa cơ cấu đầu tư và phát triển bền vững hơn trong năm 2026.

Tuy nhiên, mục tiêu tăng trưởng từ 10% cũng sẽ phải đối mặt với những thách thức như những biến động kinh tế và rủi ro địa chính trị trên toàn cầu. Ngoài ra, cũng sẽ có những áp lực khác như các yếu tố như tỷ giá, lạm phát hay lãi suất.

Thông thường khi lãi suất cao sẽ làm tăng chi phí vốn và giảm sức hấp dẫn của cổ phiếu. Tuy nhiên, chúng ta cần nhìn nhận khách quan, lãi suất trong nước hiện nay tuy có tăng nhưng vẫn thấp so với mặt bằng trong thời gian trước đây và so với thế giới. Điều này chưa ảnh hưởng lớn đến bối cảnh vĩ mô hiện tại. Dự đoán Ngân hàng Nhà nước sẽ giữ hoặc hạ nhẹ lãi suất điều hành trong năm 2026.

Áp lực tỷ giá tuy giảm bớt nhưng vẫn còn hiện hữu trong thời gian tới. Tuy nhiên, với khả năng cao FED sẽ cắt giảm lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào tháng 12 tới đây và tiếp tục giảm trong năm 2026 và dòng kiều hối được chuyển về Việt Nam vào dịp cuối năm sẽ phần nào giúp ổn định tỷ giá.

Bắt đầu từ cuối quý 3/2025, khối ngoại bán ròng quyết liệt, cho thấy nhà đầu tư tổ chức đã đạt kỳ vọng lợi nhuận và thực hiện chốt lời sau một pha tăng kéo dài. Việc thị trường bước vào giai đoạn điều chỉnh tích lũy là diễn biến tất yếu và lành mạnh.

Dòng tiền sau giai đoạn tháng 8 có khả năng là dòng tiền margin và nhà đầu tư cá nhân, mang tính đầu cơ cao nên khó kéo dài đà tăng bền vững. Thị trường cần thời gian điều chỉnh để hấp thụ thông tin mới và xác nhận dòng tiền lớn quay trở lại trước khi bước vào pha tăng giá tiếp theo.

Về tổng thể, thị trường chung đang trong xu hướng tăng điểm dài hạn của nhiều năm. Trong pha tăng dài hạn luôn có các nhịp điều chỉnh trung hạn, ngắn hạn… sau đó mới quay trở lại tăng tiếp trong xu hướng dài hạn đi lên. Những nhịp thị trường điều chỉnh sẽ là cơ hội quan sát tìm ra cổ phiếu phù hợp với bối cảnh năm 2026.

Với triển vọng tăng trưởng kinh tế 2026 tích cực, định giá cổ phiếu của Việt Nam vẫn tương đối hấp dẫn so với thế giới. VN-Index hiện đang giao dịch ở mức P/E dự phóng 2025 và 2026 lần lượt là 13,8 và 12 lần, thấp hơn mức trung bình 10 năm (14 lần) và dưới ngưỡng 15-16 lần trong các giai đoạn thị trường Uptrend trước đây.

So với các thị trường trong khu vực, Việt Nam vẫn nổi bật nhờ đồng thời có tăng trưởng ở mức cao và định giá hợp lý. Việc thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng dự kiến cũng thu hút hàng tỷ USD vốn đầu tư từ nhà đầu tư tổ chức nước ngoài.