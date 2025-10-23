Tổng thống Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa đến Hà Nội, bắt đầu thăm Việt Nam

Tổng thống nước Cộng hòa Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam từ ngày 23-24/10 theo lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường...

Chiều 23/10, Tổng thống nước Cộng hòa Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa đến Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam từ ngày 23-24/10, theo lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường.

Đón Đoàn tại Sân bay quốc tế Nội Bài có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Nguyễn Hoàng Anh; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Anh Tuấn; Đại sứ Việt Nam tại Nam Phi Hoàng Sỹ Cường.

Tháp tùng Tổng thống Nam Phi có Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Ronald Ozzy Lamola; Bộ trưởng Nông nghiệp John Henry Steenhuisen; Bộ trưởng Quốc phòng và Cựu chiến binh Angie Motshekga; Quyền Bộ trưởng Cảnh sát Firoz Cachalia; Bộ trưởng tại Phủ Tổng thống Khumbudzo Ntshavheni; Bộ trưởng Tư pháp và Phát triển Hiến pháp Mmamoloko Tryphosa Kubayi; Bộ trưởng Phát triển Doanh nghiệp Nhỏ Stella Ndabeni- Abrahams; Thứ trưởng Thương mại, Công nghiệp và Cạnh tranh Zuko Godlimpi; Thứ trưởng Khoáng sản và Dầu mỏ Phumzile Sinclatia Mgcina.

Tổng thống Cộng hòa Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa sinh ngày 17/11/1952 tại Nam Phi.

Ông là cử nhân Luật, Đại học Nam Phi. Năm 1981, ông giữ chức Cố vấn pháp lý cho Hội đồng Liên hiệp Nam Phi. Ông được bầu làm Tổng Thư ký Đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC) năm 1991 và được bầu làm Phó Chủ tịch Đảng ANC tháng 12/2012.

Từ năm 2014 đến 2018, ông được bổ nhiệm làm Phó Tổng thống Nam Phi; giữ chức Đặc phái viên của cựu Tổng thống Jacob Zuma tại Nam Sudan nhằm giải quyết cuộc xung đột ở Nam Sudan.

Từ tháng 12/2017 đến nay, ông giữ chức Chủ tịch Đảng ANC. Ông đảm nhiệm cương vị Tổng thống Nam Phi từ tháng 2/2018 đến nay (tái đắc cử tháng 6/2024)./.