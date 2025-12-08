Tổng thống Putin tuyên bố sẵn sàng “cung cấp nhiên liệu không gián đoạn” cho Ấn Độ

Trong chuyến thăm chính thức cấp nhà nước tới Ấn Độ vừa diễn ra, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẵn sàng cung cấp nhiên liệu không có bất kỳ sự gián đoạn nào cho nước này...

Người đứng đầu điện Kremlin và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng nhất trí tăng cường hợp tác thương mại và quốc phòng giữa hai quốc gia đã có mối quan hệ gần gũi trong suốt nhiều thập kỷ.

Theo hãng tin Reuters, Ấn Độ - nước nhập khẩu nhiều vũ khí Nga nhất và nhiều dầu thô Nga qua đường biển nhất - đã trải thảm đỏ đón Tổng thống Putin trong chuyến thăm kéo dài hai ngày bắt đầu vào hôm thứ Sáu. Đây là chuyến thăm New Delhi đầu tiên của ông Putin kể từ khi chiến tranh Nga - Ukraine nổ ra vào năm 2022.

Chuyến thăm diễn ra đúng vào thời điểm Ấn Độ đang đàm phán một thỏa thuận thương mại với Mỹ để được Washington giảm thuế quan mà Tổng thống Donald Trump đã áp lên hàng hóa Ấn Độ vì mua dầu Nga. Hiện tại, Mỹ đang áp dụng mức thuế quan 50% đối với hàng Ấn Độ nhập khẩu vào Mỹ, trong đó có 25% là thuế quan đối ứng và 25% là thuế quan trừng phạt việc nước này nhập khẩu dầu thô Nga.

Theo một số dự báo, nhập khẩu năng lượng của Ấn Độ trong tháng 12 này sẽ giảm xuống mức thấp nhất 3 năm do ảnh hưởng của các biện pháp thuế quan và trừng phạt của Mỹ. Phó đại diện thương mại Mỹ Rick Switzer dự kiến sẽ tới Ấn Độ vào ngày thứ Hai (8/12) để tiếp tục đàm phán thương mại.

Về phần mình, phía Nga đã tuyên bố muốn nhập khẩu thêm hàng hóa Ấn Độ nhằm nâng tổng kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước lên 100 tỷ USD vào năm 2030.

Khi gặp ông Modi vào ngày thứ Sáu, ông Putin nói Nga sẵn sàng tiếp tục đảm bảo “cung cấp nhiên liệu không gián đoạn” cho Ấn Độ. Trước đó, vào hôm thứ Năm, ông Putin đã đặt câu hỏi về việc Mỹ gây sức ép đòi Ấn Độ giảm mua dầu Nga.

“Nếu Mỹ có quyền mua nhiên liệu hạt nhân của Nga, tại sao Ấn Độ lại không có quyền tương tự?” ông Putin nói trong một cuộc trả lời phỏng vấn kênh India Today, và cho biết ông sẵn sàng thảo luận vấn đề này với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tại một cuộc họp báo, khi được hỏi về tương lai của quan hệ năng lượng giữa hai nước, Ngoại trưởng Ấn Độ Vikram Misri nói các công ty năng lượng Ấn Độ đưa ra quyết định giữa trên “các động lực thị trường không ngừng biến đổi” và “các vấn đề thương mại mà họ gặp phải khi tìm kiếm nguồn cung ứng” - ám chỉ sức ép từ lệnh trừng phạt và vấn đề giá cả. Ông Misri cũng nói hợp tác năng lượng Ấn - Nga sẽ tiếp tục trong khuôn khổ này.

Trước đó, Reuters đưa tin vào hôm thứ Sáu, hai tập đoàn lọc dầu của Ấn Độ gồm Indian Oil Corp và Bharat Petroleum Corp đã đặt mua các lô hàng dầu Nga giao tháng 1 từ các công ty Nga hiện không bị Mỹ áp lệnh trừng phạt, với mức giá chiết khấu lớn so với giá dầu trên thị trường quốc tế.

Miêu tả mối quan hệ đối tác lâu năm với Nga như một “ngôi sao dẫn đường”, ông Modi nói: “Trên cơ sở tôn trọng và tin tưởng sâu sắc lẫn nhau, mối quan hệ này đã đứng vững trước sự thử thách của thời gian”.

“Chúng tôi đã nhất trí về một chương trình hợp tác kinh tế cho giai đoạn từ nay tới năm 2030. Chương trình này sẽ đưa hoạt động thương mại và đầu tư giữa hai nước trở nên đa dạng, cân bằng và bền vững hơn”, nhà lãnh đạo Ấn Độ nói trong một cuộc họp báo chung với Tổng thống Nga.

Đích thân ông Modi đã ra tận máy bay để đón ông Putin khi ông đáp xuống New Delhi vào tối ngày thứ Năm. Trong lễ đón chính thức vào ngày thứ Sáu, có 21 loạt đại bác chào mừng.

Tháp tùng ông Putin trong chuyến thăm này, ngoài các quan chức chính phủ Nga, còn có một đoàn đại biểu doanh nghiệp lớn. Trong số các thỏa thuận kinh tế được ký kết nhân chuyến thăm, có thỏa thuận về tăng cường xuất khẩu lao động Ấn Độ sang Nga, mở một liên doanh sản xuất phân bón ở Nga, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, y tế và vận tải biển.

Nhân chuyến thăm, Ấn Độ và Nga cũng nhất trí định hình lại mối quan hệ quốc phòng giữa hai nước cho phù hợp với nỗ lực tự chủ của Ấn Độ, thông qua tăng cường hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) chung. Hoạt động này sẽ bao gồm việc hai bên cùng sản xuất tại Ấn Độ các linh kiện, phụ tùng và các sản phẩm khác để duy trì hoạt động của các vũ khí và thiết bị quân sự mà Ấn Độ đã mua của Nga.