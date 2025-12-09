Thứ Ba, 09/12/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Tổng thống Trump dọa áp thêm thuế quan lên hàng hóa Mexico

Đức Anh

09/12/2025, 09:56

Căng thẳng leo thang xoay quanh nguồn cung nước cho nông dân miền Nam Texas, khi chính quyền ông Trump muốn gia tăng sức ép lên nhà chức trách Mexico về các nghĩa vụ theo Hiệp ước chia sẻ nước năm 1944...

Mực nước thấp tại đập La Boquilla ở La Boquilla, bang Chihuahua, Mexico, vào tháng 4/2025 - Ảnh: Bloomberg
Mực nước thấp tại đập La Boquilla ở La Boquilla, bang Chihuahua, Mexico, vào tháng 4/2025 - Ảnh: Bloomberg

Theo hãng tin Reuters, ngày 8/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp thêm thuế quan 5% lên hàng hóa nhập khẩu từ Mexico vào Mỹ nếu quốc gia này không xả lượng nước mà chính quyền ông cho rằng Mexico còn thiếu theo Hiệp ước chia sẻ nước năm 1944 giữa hai nước.

Hiệp ước này điều chỉnh việc phân bổ nguồn nước từ sông Rio Grande, sông Colorado và sông Tijuana.

Ông Trump cho rằng việc chậm xả nước đang gây thiệt hại cho nông dân Mỹ và yêu cầu phía Mexico giải quyết ngay.

“Tôi đã phê chuẩn các thủ tục để áp thêm thuế quan 5% với Mexico nếu nước này không xả nước ngay lập tức. Mexico càng chậm xả nước, nông dân của chúng ta càng thiệt hại. Mexico có nghĩa vụ giải quyết việc này ngay lập tức”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Tổng thống Mỹ cũng nhấn mạnh rằng Mexico cần xả 200.000 acre-foot (tức khoảng 246,7 triệu mét khối) nước trước ngày 31/12/2025 và xả phần còn lại theo hiệp ước ngay sau đó.

Những tháng qua, căng thẳng giữa hai nước leo thang xoay quanh nguồn cung nước cho nông dân miền Nam Texas, khi chính quyền ông Trump  gia tăng sức ép lên nhà chức trách Mexico về các nghĩa vụ theo hiệp ước.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, tháng trước, quan chức hai nước đã gặp nhau để bàn thảo về các bước mà Mexico có thể triển khai để "giảm tình trạng xả thiếu nước và đảm bảo tuân thủ". Washington cho biết Mexico hiện còn thiếu 865.000 acre-foot (tức khoảng 1,067 tỷ mét khối) nước so với yêu cầu của hiệp ước.

Hồi tháng 4, Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Brooke Rollins cho biết Mexico đã đồng ý tăng xả nước sang Texas để bù đắp phần thiếu hụt theo Hiệp ước. Tuy nhiên, Mexico cũng nhấn mạnh rằng nước này đang đối mặt tình trạng hạn hán, khiến nguồn tài nguyên nước chịu áp lực lớn.

Ông Trump ngày 8/12 nhấn mạnh rằng tranh chấp về vấn đề nước đang làm tổn hại các cộng đồng cư dân Texas dọc biên giới Mỹ - Mexico. Phát biểu được đưa ra chỉ vài giờ sau khi chính quyền của ông công bố gói hỗ trợ 12 tỷ USD nhằm hỗ trợ nông dân chịu tác động từ chính sách thuế quan.

“Đến thời điểm này, Mexico chưa phản hồi và đây là điều bất công với nông dân Mỹ, những người xứng đáng được nhận lượng nước rất cần thiết này", ông Trump nói.

Sau khi nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai, ông Trump đã áp thuế quan 25% với hàng hóa Mexico sẽ áp dụng với các mặt hàng nằm ngoài phạm vi Hiệp định Mỹ - Mexico - Canada (USMCA) mà ông đàm phán trong nhiệm kỳ đầu tiên. Ông cho biết các mức thuế này nhằm gây sức ép để Mexico siết kiểm soát nạn buôn lậu fentanyl vào Mỹ.

Về phía Mexico, giới chức nước này đang tìm cách đạt thỏa thuận với ông Trump để hạ các mức thuế quan nói trên. Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum đã gặp Tổng thống Mỹ tuần trước bên lề lễ bốc thăm World Cup tại Washington.

Mexico là một trong những nền kinh tế chịu ảnh hưởng lớn nhất bởi chính sách thuế quan mới của Mỹ bởi hơn 80% kim ngạch xuất khẩu của nước này hướng sang thị trường Mỹ. Washington hiện đang xúc tiến việc xem xét lại USMCA vào năm tới.

Thuế quan xe tải của Mỹ có thể gây thiệt hại lớn cho Mexico

10:44, 08/10/2025

Thuế quan xe tải của Mỹ có thể gây thiệt hại lớn cho Mexico

Trung Quốc điều tra thuế quan của Mexico

07:49, 29/09/2025

Trung Quốc điều tra thuế quan của Mexico

Đang căng thẳng với Mỹ, Canada và Mexico xích lại gần nhau

09:03, 22/09/2025

Đang căng thẳng với Mỹ, Canada và Mexico xích lại gần nhau

Từ khóa:

căng thẳng Mỹ - Mexico Hiệp ước chia sẻ nước 1944 Mexico nông dân Texas thế giới thuế quan thuế quan 5% Mexico tổng thống Donald Trump

Đọc thêm

BIS cảnh báo về bong bóng giá vàng và chứng khoán Mỹ

BIS cảnh báo về bong bóng giá vàng và chứng khoán Mỹ

BIS nói rằng giá vàng và cổ phiếu Mỹ đang có những dấu hiệu của một bong bóng, bao gồm sự "hưng phấn" của nhà đầu tư bán lẻ, định giá tăng nhanh và sự thổi phồng từ truyền thông...

Bị phản đối, EU hoãn kế hoạch ưu tiên hàng

Bị phản đối, EU hoãn kế hoạch ưu tiên hàng "Sản xuất tại châu Âu"

Theo tờ báo Financial Times, Liên minh châu Âu (EU) vừa quyết định hoãn kế hoạch ưu tiên hàng hóa “Made in Europe” (Sản xuất tại châu Âu) sang năm 2026 sau khi vấp phải phản ứng mạnh từ chính phủ một số nước thành viên...

Gói hỗ trợ nông dân 12 tỷ USD của Tổng thống Trump gồm những gì?

Gói hỗ trợ nông dân 12 tỷ USD của Tổng thống Trump gồm những gì?

Gói hỗ trợ nông dân nhằm giảm thiểu tác động từ căng thẳng thương mại Mỹ - Trung và lo ngại về chi phí sinh hoạt leo thang trong nước..

Nga siết chặt kiểm soát vật liệu chiến lược: động thái định hình lại chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu

Nga siết chặt kiểm soát vật liệu chiến lược: động thái định hình lại chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu

Nga tiếp tục mở rộng danh mục vật liệu bị hạn chế xuất khẩu sang các quốc gia “không thân thiện”, động thái được đánh giá là sẽ tác động lớn đến chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu, đặc biệt trong các ngành quang - điện tử, quốc phòng và thiết bị khoa học chính xác.

Trung Quốc coi thúc đẩy tiêu dùng trong nước là nhiệm vụ kinh tế trọng tâm năm 2026

Trung Quốc coi thúc đẩy tiêu dùng trong nước là nhiệm vụ kinh tế trọng tâm năm 2026

Các nhà lãnh đạo cấp cao nhất của Trung Quốc đặt nhiệm vụ thúc đẩy tiêu dùng trong nước vào vị trí ưu tiên kinh tế hàng đầu cho năm 2026...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Chuyển đổi xanh: Xu hướng tất yếu trong logistics

eMagazine

Chuyển đổi xanh: Xu hướng tất yếu trong logistics

Thị trường bán dẫn toàn cầu qua một biểu đồ

Thế giới

Thị trường bán dẫn toàn cầu qua một biểu đồ

An toàn hồ đập: Chuyển từ ứng phó thủ công sang quản trị thông minh

eMagazine

An toàn hồ đập: Chuyển từ ứng phó thủ công sang quản trị thông minh

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Ra mắt chatbot AI Chống Lừa Đảo trên Zalo hỗ trợ nhận diện rủi ro trực tuyến

Đầu tư

2

TP. Hồ Chí Minh ưu tiên dùng trụ sở dôi dư mở thêm trường mầm non

An sinh

3

Phát hiện nhiều thủ đoạn mới của tội phạm kinh tế, lừa đảo, buôn lậu

Tiêu điểm

4

Giá mua vàng miếng SJC giảm tới 800 nghìn đồng/lượng

Tài chính

5

Hà Nội định hướng phát triển mô hình đô thị thông minh (smart city)

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy