Tổng thống Trump dọa áp thêm thuế quan lên hàng hóa Mexico

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Ba, 09/12/2025
Đức Anh
09/12/2025, 09:56
Căng thẳng leo thang xoay quanh nguồn cung nước cho nông dân miền Nam Texas, khi chính quyền ông Trump muốn gia tăng sức ép lên nhà chức trách Mexico về các nghĩa vụ theo Hiệp ước chia sẻ nước năm 1944...
Theo hãng tin Reuters, ngày 8/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp thêm thuế quan 5% lên hàng hóa nhập khẩu từ Mexico vào Mỹ nếu quốc gia này không xả lượng nước mà chính quyền ông cho rằng Mexico còn thiếu theo Hiệp ước chia sẻ nước năm 1944 giữa hai nước.
Hiệp ước này điều chỉnh việc phân bổ nguồn nước từ sông Rio Grande, sông Colorado và sông Tijuana.
Ông Trump cho rằng việc chậm xả nước đang gây thiệt hại cho nông dân Mỹ và yêu cầu phía Mexico giải quyết ngay.
“Tôi đã phê chuẩn các thủ tục để áp thêm thuế quan 5% với Mexico nếu nước này không xả nước ngay lập tức. Mexico càng chậm xả nước, nông dân của chúng ta càng thiệt hại. Mexico có nghĩa vụ giải quyết việc này ngay lập tức”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.
Tổng thống Mỹ cũng nhấn mạnh rằng Mexico cần xả 200.000 acre-foot (tức khoảng 246,7 triệu mét khối) nước trước ngày 31/12/2025 và xả phần còn lại theo hiệp ước ngay sau đó.
Những tháng qua, căng thẳng giữa hai nước leo thang xoay quanh nguồn cung nước cho nông dân miền Nam Texas, khi chính quyền ông Trump gia tăng sức ép lên nhà chức trách Mexico về các nghĩa vụ theo hiệp ước.
Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, tháng trước, quan chức hai nước đã gặp nhau để bàn thảo về các bước mà Mexico có thể triển khai để "giảm tình trạng xả thiếu nước và đảm bảo tuân thủ". Washington cho biết Mexico hiện còn thiếu 865.000 acre-foot (tức khoảng 1,067 tỷ mét khối) nước so với yêu cầu của hiệp ước.
Hồi tháng 4, Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Brooke Rollins cho biết Mexico đã đồng ý tăng xả nước sang Texas để bù đắp phần thiếu hụt theo Hiệp ước. Tuy nhiên, Mexico cũng nhấn mạnh rằng nước này đang đối mặt tình trạng hạn hán, khiến nguồn tài nguyên nước chịu áp lực lớn.
Ông Trump ngày 8/12 nhấn mạnh rằng tranh chấp về vấn đề nước đang làm tổn hại các cộng đồng cư dân Texas dọc biên giới Mỹ - Mexico. Phát biểu được đưa ra chỉ vài giờ sau khi chính quyền của ông công bố gói hỗ trợ 12 tỷ USD nhằm hỗ trợ nông dân chịu tác động từ chính sách thuế quan.
“Đến thời điểm này, Mexico chưa phản hồi và đây là điều bất công với nông dân Mỹ, những người xứng đáng được nhận lượng nước rất cần thiết này", ông Trump nói.
Sau khi nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai, ông Trump đã áp thuế quan 25% với hàng hóa Mexico sẽ áp dụng với các mặt hàng nằm ngoài phạm vi Hiệp định Mỹ - Mexico - Canada (USMCA) mà ông đàm phán trong nhiệm kỳ đầu tiên. Ông cho biết các mức thuế này nhằm gây sức ép để Mexico siết kiểm soát nạn buôn lậu fentanyl vào Mỹ.
Về phía Mexico, giới chức nước này đang tìm cách đạt thỏa thuận với ông Trump để hạ các mức thuế quan nói trên. Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum đã gặp Tổng thống Mỹ tuần trước bên lề lễ bốc thăm World Cup tại Washington.
Mexico là một trong những nền kinh tế chịu ảnh hưởng lớn nhất bởi chính sách thuế quan mới của Mỹ bởi hơn 80% kim ngạch xuất khẩu của nước này hướng sang thị trường Mỹ. Washington hiện đang xúc tiến việc xem xét lại USMCA vào năm tới.
BIS nói rằng giá vàng và cổ phiếu Mỹ đang có những dấu hiệu của một bong bóng, bao gồm sự "hưng phấn" của nhà đầu tư bán lẻ, định giá tăng nhanh và sự thổi phồng từ truyền thông...
Theo tờ báo Financial Times, Liên minh châu Âu (EU) vừa quyết định hoãn kế hoạch ưu tiên hàng hóa “Made in Europe” (Sản xuất tại châu Âu) sang năm 2026 sau khi vấp phải phản ứng mạnh từ chính phủ một số nước thành viên...
Gói hỗ trợ nông dân nhằm giảm thiểu tác động từ căng thẳng thương mại Mỹ - Trung và lo ngại về chi phí sinh hoạt leo thang trong nước..
Nga tiếp tục mở rộng danh mục vật liệu bị hạn chế xuất khẩu sang các quốc gia “không thân thiện”, động thái được đánh giá là sẽ tác động lớn đến chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu, đặc biệt trong các ngành quang - điện tử, quốc phòng và thiết bị khoa học chính xác.
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: