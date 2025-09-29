Thứ Hai, 29/09/2025

Thế giới

Trung Quốc điều tra thuế quan của Mexico

Bình Minh

29/09/2025, 07:49

Trung Quốc đã chính thức mở một cuộc điều tra về kế hoạch thuế quan mà Mexico dự định áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu từ châu Á, bao gồm cả hàng hóa từ Trung Quốc...

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum - Ảnh: Bloomberg.
Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum - Ảnh: Bloomberg.

Động thái này diễn ra sau khi Mexico công bố kế hoạch áp thuế lên tới 50% đối với hơn 1.400 sản phẩm từ châu Á nhằm bảo vệ các nhà máy trong nước trước áp lực từ hàng hóa giá rẻ của Trung Quốc và các nước khác.

Theo tuyên bố từ Bộ Thương mại Trung Quốc hôm 25/9, các biện pháp thuế quan của Mexico có thể gây tổn hại đến lợi ích của các quốc gia bị ảnh hưởng và làm suy giảm niềm tin của các nhà đầu tư vào quốc gia Mỹ Latin này. Trung Quốc nhấn mạnh rằng trong lúc Mỹ lạm dụng thuế quan, tất cả các quốc gia nên cùng nhau phản đối mọi hình thức đơn phương và bảo hộ, không nên hy sinh lợi ích của các bên thứ ba chỉ vì áp lực.

Cuộc điều tra của Trung Quốc sẽ xem xét các mức thuế mới nhất đối với các mặt hàng như dệt may, ô tô, thép, đồ gia dụng và các sản phẩm khác, cũng như các biện pháp hạn chế thương mại và đầu tư khác mà Mexico đã thực hiện trong những năm gần đây liên quan đến Trung Quốc. Ngoài ra, Bộ Thương mại Trung Quốc cũng thông báo về việc khởi động một cuộc điều tra chống bán phá giá đối với quả hồ đào nhập khẩu từ Mexico và Mỹ.

Mexico đã chịu áp lực từ chính quyền Tổng thống Donald Trump kêu gọi nước này hạn chế nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc. Mỹ cho rằng Trung Quốc có thể sử dụng Mexico như một “cửa sau” để tuồn hàng hóa vào thị trường Mỹ nhằm tránh thuế quan cao.

Tuy nhiên, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum khẳng định rằng các biện pháp thuế quan được đưa ra không phải là kết quả của sức ép từ phía Mỹ. Bà nói rằng Mexico có mối quan hệ rất tốt với Trung Quốc và mong muốn duy trì mối quan hệ tốt đẹp này.

Năm 2024, Mexico đã nhập khẩu khoảng 115 tỷ USD hàng hóa từ Trung Quốc, chỉ kém kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của nước này từ Mỹ. Điều này có nghĩa là các biện pháp thuế quan của Mexico có thể tác động đáng kể đến nền kinh tế Trung Quốc. Trong khi đó, Mexico chỉ xuất khẩu khoảng 5,7 tỷ USD hàng hóa sang Trung Quốc trong năm ngoái.

Các quốc gia khác cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi các biện pháp thuế quan của Mexico bao gồm Hàn Quốc, Thái Lan, Ấn Độ, Philippines và Indonesia.

Hiện chưa rõ liệu cuộc điều tra của Trung Quốc về các biện pháp thuế quan này có dẫn đến bất kỳ bước đi cụ thể nào nhằm vào Mexico hay không. Theo quy định đối với các cuộc điều tra như vậy, nếu kết quả điều tra phát hiện có rào cản thương mại, có thể dẫn đến các cuộc tham vấn với quốc gia khác, một thỏa thuận trong khuôn khổ đa phương , và các biện pháp thích hợp khác.

VnEconomy
VnEconomy

