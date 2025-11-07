Tổng thống Trump sắp thăm Ấn Độ

Chuyến thăm Ấn Độ gần nhất của ông Trump trên cương vị tổng thống Mỹ diễn ra vào tháng 2/2020, trong nhiệm kỳ đầu tiên...

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/11 cho biết ông sẽ thăm Ấn Độ theo lời mời của Thủ tướng Narendra Modi. Động thái này báo hiệu các mâu thuẫn thương mại giữa hai nước có thể tìm được giải quyết.

“Ông ấy là bạn của tôi, chúng tôi vẫn trao đổi qua lại. Ông ấy đã mời tôi tới Ấn Độ. Chúng tôi sẽ thu xếp chuyến thăm đó”, ông Trump chia sẻ với phóng viên tại Nhà Trắng, đồng thời gọi nhà lãnh đạo Ấn Độ là “một người tuyệt vời”.

Ông Trump cho biết thêm chuyến thăm có thể diễn ra vào năm 2026 nhưng không cung cấp chi tiết cụ thể.

Hồi tháng 2, trong chuyến thăm của ông Modi tới Nhà Trắng, hai nhà lãnh đạo nhất trí đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 500 tỷ USD vào năm 2030. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán sau đó rơi vào bế tắc khi New Delhi từ chối đề xuất của Washington về việc tăng nhập khẩu nông sản và sữa từ Mỹ.

Vào tháng 8, ông Trump áp thuế quan 50% lên hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ vào Mỹ, một phần nhằm gây sức ép buộc New Delhi chấm dứt mua dầu thô của Nga. Động thái này làm gia tăng căng thẳng trong các cuộc đàm phán thương mại vốn tồn tại nhiều bất đồng giữa hai nước, bao gồm việc Mỹ cho rằng Ấn Độ áp thuế quan và dựng rào cản thương mại cao với hàng hóa Mỹ.

Theo ước tính của Bloomberg Economics, nếu Washington duy trì thuế quan 50%, xuất khẩu Ấn Độ sang Mỹ có thể giảm sâu. Ở trong nước, nhiều hiệp hội doanh nghiệp Ấn Độ không ngừng gia tăng sức ép yêu cầu chính phủ tìm lối thoát.

Sau giai đoạn căng thẳng, hai bên khôi phục đàm phán từ giữa 9/2025. Ấn Độ bày tỏ lạc quan kết quả tích cực của các cuộc đàm phán, đồng thời đề xuất nhập thêm khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) và sản phẩm năng lượng từ Mỹ. Ông Trump cho biết ông đã nhận được cam kết từ nhà lãnh đạo Ấn Độ về việc giảm mua dầu Nga. Vào tháng trước, New Delhi đẩy nhanh tiến độ với mục tiêu kết thúc đàm phán trong vòng vài tuần.

Trong chuyến thăm tại Hàn Quốc vào cuối tháng trước, ông Trump rằng ông muốn đạt được thỏa thuận thương mại với Ấn Độ. Đây được xem là tín hiệu cho thấy quan hệ song phương đang dần ấm trở lại.

Đầu tháng này, sau khi Washington áp lệnh trừng phạt đối với hai nhà xuất khẩu dầu thô hàng đầu của Nga là Rosneft và Lukoil, nhiều nhà máy lọc dầu lớn của Ấn Độ đã cắt giảm nhập khẩu dầu từ Nga.

Một nguồn tin thân cận của tờ báo tài chính Ấn Độ Mint cho biết Mỹ có thể hạ thuế quan với hàng hóa Ấn Độ từ khoảng 50% hiện nay xuống còn 15–16% trong thỏa thuận thương mại giữa hai nước.

Đầu tuần này, Nhà Trắng cho biết ông Trump và ông Modi cùng các nhóm đàm phán thương mại của hai bên vẫn đang tiếp tục thảo luận các nội dung trong thỏa thuận thương mại.

“Tổng thống và các quan chức phụ trách thương mại của Nhà Trắng vẫn đang thảo luận rất nghiêm túc với phía Ấn Độ. Tôi biết Tổng thống rất tôn trọng Thủ tướng Modi và hai bên trao đổi khá thường xuyên”, người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt chia sẻ với báo giới ngày 4/11.

Tuy nhiên, chưa rõ xu hướng hạ nhiệt căng thẳng gần đây có thể kéo dài bao lâu. Căng thẳng do thuế quan và dầu Nga vẫn được cho là các ẩn số lớn.

Chuyến thăm Ấn Độ gần nhất của ông Trump trên cương vị tổng thống diễn ra vào tháng 2/2020, trong nhiệm kỳ đầu tiên.