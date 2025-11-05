Thứ Tư, 05/11/2025

Doanh nghiệp xuất khẩu Ấn Độ “cầu cứu” Chính phủ vì bị Mỹ áp thuế cao

Bình Minh

05/11/2025, 14:03

Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Ấn Độ, và các mức thuế mới đang ảnh hưởng nặng nề đến các ngành có hàm lượng nhân công cao của nước này...

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi - Ảnh: Bloomberg.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi - Ảnh: Bloomberg.

Lĩnh vực xuất khẩu của Ấn Độ đang đối mặt với thách thức lớn vì hàng hóa của nước này vào thị trường Mỹ bị áp thuế quan 50%. Các doanh nghiệp đã kêu gọi Thủ tướng Narendra Modi có những biện pháp hỗ trợ kịp thời để giảm bớt tác động tiêu cực từ thuế quan.

Theo tiết lộ của nguồn thạo tin với hãng tin Bloomberg, vào ngày thứ Hai tuần này, đại diện doanh nghiệp Ấn Độ từ nhiều ngành công nghiệp như giày dép, dệt may, thủ công mỹ nghệ và kỹ thuật đã có cuộc gặp với ông Modi. Tại cuộc gặp, phía doanh nghiệp đã đề xuất các biện pháp hỗ trợ như tạm hoãn trả nợ và lãi suất ưu đãi để giúp các ngành công nghiệp thâm dụng lao động vượt qua khó khăn.

Chưa có cam kết cụ thể nào được đưa ra, nhưng có vẻ như các đề nghị của doanh nghiệp đang được Chính phủ Ấn Độ xem xét một cách nghiêm túc - nguồn tin cho hay.

Thủ tướng Modi cùng với các quan chức cấp cao, bao gồm Bộ trưởng Tài chính và Bộ trưởng Thương mại, đã tham dự cuộc họp. Tuy nhiên, Văn phòng Thủ tướng và các bộ liên quan chưa có phản hồi chính thức sau cuộc họp.

Ấn Độ gần đây phát tín hiệu không đồng nhất về đàm phán thương mại với Mỹ. Một số quan chức ở New Delhi nói rằng Ấn Độ đang tiến gần đến việc ký kết một thỏa thuận thương mại với Mỹ, trong khi một số khác khác, bao gồm Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Piyush Goyal, lại tỏ ra thận trọng và khẳng định rằng Ấn Độ sẽ không vì áp lực mà vội vã đi đến bất kỳ thỏa thuận nào. Sự không chắc chắn này đã làm gia tăng cảm giác bất an trong cộng đồng doanh nghiệp xuất khẩu Ấn Độ.

Quyết định áp thuế quan cao lên Ấn Độ của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến việc nước này mua dầu của Nga và hạn chế mở cửa thị trường cho hàng hóa Mỹ. Mức thuế 50% mà Mỹ áp dụng với Ấn Độ - gồm thuế đối ứng 25% và thuế liên quan tới dầu Nga 25% - là cao nhất ở châu Á, khiến hàng hóa Ấn Độ trở nên kém cạnh tranh so với các đối thủ như Việt Nam và Bangladesh.

Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Ấn Độ, và các mức thuế mới đang ảnh hưởng nặng nề đến các ngành có hàm lượng nhân công cao của nước này như dệt may, da giày, giày dép, và trang sức. Theo dữ liệu chính thức của Ấn Độ, xuất khẩu của nước này sang thị trường Mỹ đã giảm gần 12% trong tháng 9 so với cùng kỳ năm trước.

Các nhà kinh tế từ ngân hàng Citigroup Inc. ước tính rằng thuế quan của Mỹ có thể làm giảm tăng trưởng kinh tế hàng năm của Ấn Độ khoảng 0,6-0,8 điểm phần trăm.

Ngoài ra, các doanh nghiệp xuất khẩu Ấn Độ cũng đã đề nghị Ngân hàng Trung ương Ấn Độ (RBI) điều chỉnh chính sách theo hướng cho phép đồng rupee yếu hơn để bù đắp một phần thiệt hại từ thuế quan của Mỹ. RBI có vẻ không có ý định đáp ứng lời kêu gọi này, nhưng xu hướng mất giá gần đây của đồng rupee đã giúp giảm bớt một phần tác động của thuế quan đối với khu vực xuất khẩu của Ấn Độ.

Từ khóa:

Ấn Độ đàm phán thương mại Ấn Độ Mỹ Mỹ thế giới thuế quan xuất khẩu Ấn Độ sang Mỹ

