TP. Hồ Chí Minh đột phá trong phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

Việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại TP. Hồ Chí Minh là một bước đi chiến lược, thể hiện tầm nhìn dài hạn của Thành phố trong việc phát triển các lĩnh vực then chốt này…
Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số TP. Hồ Chí Minh (Ban Chỉ đạo) vừa ban hành quy chế làm việc.
TP. Hồ Chí Minh đang nổi lên như một trung tâm đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số hàng đầu tại Việt Nam. Với sự kiện kiện toàn Ban Chỉ đạo Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Thành phố đã thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong việc thúc đẩy các lĩnh vực này. Ban Chỉ đạo mới không chỉ chịu sự lãnh đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương mà còn được hỗ trợ bởi Ban Thường vụ Thành ủy và Thường trực Thành ủy, tạo nên một cơ chế điều hành linh hoạt và hiệu quả.
Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo thực hiện các chương trình công tác, giải quyết các vấn đề phát sinh, và chuẩn bị các đề án quan trọng. Điều này đảm bảo rằng mọi hoạt động đều được thực hiện một cách nhất quán và có định hướng rõ ràng. Thường trực Ban Chỉ đạo cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, và đề xuất các cơ chế đặc thù để thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số tại TP. Hồ Chí Minh.
Một điểm nổi bật trong cơ cấu tổ chức mới là sự tham gia của Ban Chỉ đạo UBND TP. Hồ Chí Minh. Ban này có trách nhiệm tham mưu cho Ban Chỉ đạo Thành phố trong việc ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị, Chính phủ và Quốc hội. Điều này cho thấy sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp lãnh đạo trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển khoa học và công nghệ.
Ban Chỉ đạo UBND TP. Hồ Chí Minh cũng có quyền quyết định thành lập các Tổ công tác giúp việc và kiện toàn Hội đồng chuyên gia tư vấn khoa học, công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây là một bước đi quan trọng nhằm đảm bảo rằng các quyết định được đưa ra dựa trên cơ sở khoa học và có sự tham vấn từ các chuyên gia hàng đầu.
Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Ban Chỉ đạo là chỉ đạo cụ thể hóa các văn bản của Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Chỉ đạo Thành phố, đảm bảo rằng các mục tiêu, chiến lược, đề án và dự án được thực hiện hiệu quả. Điều này không chỉ giúp TP. Hồ Chí Minh duy trì vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực khoa học và công nghệ mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển đổi số tại các cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.
Với sự lãnh đạo của Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang, Ban Chỉ đạo Thành phố đang hướng tới việc thực hiện Nghị quyết 57 NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đây là một bước đi quan trọng trong việc định hình tương lai của TP. Hồ Chí Minh, biến Thành phố trở thành một trung tâm đổi mới sáng tạo không chỉ của Việt Nam mà còn của khu vực.
Việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại TP. Hồ Chí Minh là một bước đi chiến lược, thể hiện tầm nhìn dài hạn của Thành phố trong việc phát triển các lĩnh vực then chốt này.
Với sự lãnh đạo mạnh mẽ và cơ chế điều hành hiệu quả, TP. Hồ Chí Minh đang trên đà trở thành một trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu, góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của Việt Nam trong tương lai.
